Encore un départ au bout de 6 mois ? Ce crack qui est passé sous le nez de Longoria en 2022 ! Déjà des mauvaises nouvelles pour Gattuso en Ligue 1 ! Les 3 infos OM de ce jeudi !

Mercato OM : encore un départ au bout de 6 mois ? Ce crack qui est passé sous le nez de Longoria en 2022 ! Déjà des mauvaises nouvelles pour Gattuso en Ligue 1 !

Mercato OM : encore un départ au bout de 6 mois ?

Le recrutement estival de l’OM ne donne pas satisfaction. Si Aubameyang a enfin trouvé sa vitesse de croisière d’autres recrues sont loin du niveau espéré à l’image d’Ismaïla Sarr…

Peu performant dans son couloir, malgré quelques buts marqués en début de saison en Ligue 1, Ismaïla Sarr a du mal a trouvé ses repères, ses matches sont souvent brouillon. Selon l’Equipe, l’OM et son coach Gennaro Gattuso n’ont pas été convaincus par ses performances au point d’envisager de se séparer de lui en le prêtant cet hiver ou en recrutant un joueur de côté pour le concurrencer. D’ailleurs, l’agent Cyril Astier confiait sur notre plateau que l’OM se renseignait sur la possibilité de faire signer un ailier droit gaucher en janvier. Après Malinovskyi, un autre joueur va quitter Marseille seulement 6 mois après son recrutement ?

« Il va y avoir un gros gros problème à gérer » #OM #TeamOM #MercatoOM pic.twitter.com/56fll3segN — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 12, 2023

L’OM s’etait imposé 2-0 sur la pelouse de l’AEK Athènes lors de la 4e journée de Ligue Europa grâce aux réalisations de Chancel Mbemba (25e) et d’Ismaïla Sarr (90e +3). Les Olympiens caracolent en tête du groupe avec huit points, un d’avance sur Brighton et quatre sur leur adversaire du soir. L’attaquant sénégalais a réagi après la rencontre au micro de Canal +.

« C’est un bon pas vers la qualification mais il reste encore deux matchs »

« Je tiens à féliciter toute l équipe pour cette performance. On a fait beaucoup d efforts, cela fait plaisir. C’est un bon pas vers la qualification mais il reste encore deux matchs. On va continuer a travailler et préparer le match de dimanche. C’est un travail collectif que l’on fait a l’entraînement. On est une famille et on l’a montré. Je remercie également les supporters pour le déplacement », a confié le buteur marseillais.

Mercato OM : ce crack qui est passé sous le nez de Longoria en 2022 !

Ce mercredi lors du dernier match de phase de poules de Ligue des Champions, un attaquant franco-nigérian s’est illustré ! Il est passé sous le nez de Pablo Longoria…

Ce mercredi soir, Antwerp a créé l’exploit en battant le FC Barcelone sur le score de 3-2 à domicile ! Le club belge a tenu tête au géant catalan et a même pris les trois points face au premier de leur poule grâce notamment à un but dans les arrêts de jeu d’un jeune joueur de 17 ans !

L’OM aurait pu faire signer George Ilenikhena

« L’homme de la rencontre s’appelle George Ilenikhena (non noté), 17 ans, écrit L’Equipe. Entré en fin de match (79e), l’ancien d’Amiens a offert, dans le temps additionnel (92e), la victoire de l’honneur aux siens dans cette phase de groupes de Ligue des champions. Il devient le plus jeune Français buteur en Ligue des champions (17 ans et 119 jours) », rappelle le quotidien sportif. Une belle histoire qui vire à la frustration pour les supporters marseillais à cause d’une info sortie ce jeudi !

En effet, le journaliste de Foot Mercato Sébastien Denis détaille dans un post Twitter que l’Olympique de Marseille aurait pu s’attacher ses services en mars 2022 ! Le Franco Nigérian était en discussions avec les Marseillais mais « un problème administratif l’en avait empêché. » Finalement, le joueur formé à Antony rejoint Antwerp en Belgique contre 6,5 millions d’euros en provenance d’Amiens. Annoncé comme un « phénomène », le natif de Lagos fait énormément parler de lui après son but face au FC Barcelone.

George Ilenikhena, souvenez vous bien de ce nom, vous n’avez pas fini d’en entendre parler. Ce phénomène franco-nigérian de 17 ans devait signer à l’OM en mars 2022 mais un problème administratif l’en avait empêché. Entre temps, Amiens l’a vendu 6,5 M€ à Antwerp qui peut déjà… https://t.co/l7DSoiu8vg — Sébastien Denis (@sebnonda) December 14, 2023

OM : déjà des mauvaises nouvelles pour Gattuso en Ligue 1 !

Comme attendu, les décisions autour des suspensions des joueurs de l’OM sont tombées ! Si Jonathan Clauss n’a pris qu’un match pour son rouge reçu à Lorient, Renan Lodi écope aussi d’un match après 3 jaunes reçus en 10 matchs.

Gennaro Gattuso doit faire avec un groupe restreint de joueurs. Son changement de dispositif n’arrange rien puisqu’il a besoin de ses pistons en forme et de trois défenseurs centraux sur le terrain. Peu de repos, matchs tous les 3 jours et pas une quantité suffisante de joueurs pour faire un turnover…

Le coach italien doit aussi faire avec les blessures, notamment celles de Kondogbia et Correa qui ont été éloignés des terrains. En plus de cela, l’ancien joueur de l’AC Milan subit les suspensions de ses joueurs comme celle de Ndiaye qui a valu une réaction de l’OM.

Clauss absent vs Clermont, Lodi n’ira pas à Montpellier

Jonathan Clauss écope d’un match ferme plus un avec sursis après son carton rouge reçu face à Lorient. Le défenseur marseillais ratera le match de dimanche face à Clermont.@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias — Karim Attab (@karimattab1) December 13, 2023

Jonathan Clauss a également reçu un rouge face à Lorient. L’international français ratera donc la prochaine rencontre qui aura lieu dimanche au Vélodrome face à Clermont et écope d’un match avec sursis. En plus de cette absence, Gattuso devra faire sans Renan Lodi à Montpellier pour le dernier match de l’année civile. Le Brésilien a reçu trois jaunes en dix matchs, l’empêchant donc de participer au match à la Mousson.