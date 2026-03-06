Enorme mercato à venir ? 3 retour et un blessé face au TFC et opération inéluctable pour Aguerd… les 3 infos OM de ce vendredi !

À la veille du déplacement à Toulouse en Ligue 1, l’actualité de l’Olympique de Marseille est particulièrement dense. Entre les nouvelles autour du groupe de Habib Beye, les révélations sur la situation physique de Nayef Aguerd et les premières tendances du prochain mercato, plusieurs dossiers agitent déjà la Canebière. Le club phocéen se prépare ainsi à une fin de saison sous tension… mais aussi à un été qui pourrait marquer un tournant.

Mercato OM : un été de grands changements se prépare à Marseille

L’Olympique de Marseille pourrait vivre un mercato estival particulièrement animé. Selon les informations de L’Équipe, le club phocéen se prépare à un chantier important, aussi bien au niveau de la direction que de l’effectif.

La situation institutionnelle reste incertaine. Toujours d’après le quotidien sportif, Pablo Longoria poursuivrait des discussions avec ses avocats ainsi qu’avec l’entourage de Frank McCourt concernant un éventuel départ. De son côté, Mehdi Benatia devrait également quitter ses fonctions à la fin de la saison.

Sur le plan sportif, plusieurs mouvements sont déjà envisagés. L’attaquant Mason Greenwood, pourtant sous contrat jusqu’en 2029, disposerait d’une piste sérieuse dans le Golfe et pourrait être tenté par un départ. Le jeune Ethan Nwaneri, prêté par Arsenal, retournera lui en Angleterre à l’issue de la saison.

D’autres décisions semblent déjà se dessiner. Les options d’achat de Benjamin Pavard (15 millions d’euros) et Arthur Vermeeren (20 millions d’euros) ne devraient pas être levées en raison de leur temps de jeu limité. En fin de contrat, Bilal Nadir devrait également quitter l’OM.

Enfin, plusieurs cadres restent dans le flou. Liés au club jusqu’en 2027, Gerónimo Rulli et Geoffrey Kondogbia ne discuteraient pas actuellement d’une prolongation. Les situations de Pierre-Emerick Aubameyang et Pierre-Emile Højbjerg restent elles aussi ouvertes. Autant de dossiers qui laissent présager une profonde recomposition de l’effectif marseillais cet été.

OM : 3 retours et un absent face au TFC

Avant le déplacement à Toulouse samedi en Ligue 1, Habib Beye a fait le point sur l’état de son groupe en conférence de presse ce vendredi. L’entraîneur marseillais pourra compter sur plusieurs retours importants, même si un forfait est à signaler.

Le milieu Bilal Nadir ne sera pas disponible pour cette rencontre après avoir reçu un coup lors des derniers entraînements. Il s’agit de la seule absence notable dans l’effectif olympien.

« Nadir a pris un coup et ne sera pas disponible sinon tout le monde est de retour et disponible. Timber et Gouiri se sont entraînés normalement. Le groupe est complet », a expliqué Habib Beye face aux médias.

Bonne nouvelle pour le staff marseillais : Amine Gouiri et Quinten Timber ont repris l’entraînement collectif et peuvent désormais réintégrer la rotation. Les deux joueurs avaient été récemment freinés par des pépins physiques.

La semaine précédente, Pierre-Emile Højbjerg faisait également partie des absents lors du match de Coupe de France contre Toulouse en raison d’une suspension. Avec ces retours, l’OM récupère plusieurs options supplémentaires à un moment important de la saison.

Engagés dans la lutte pour les places européennes, les Marseillais devront impérativement obtenir un résultat à Toulouse pour rester au contact du haut du classement.

OM : Nayef Aguerd, une opération inévitable ?

Les performances récentes de Nayef Aguerd suscitent de nombreuses critiques du côté de Marseille. Pourtant, selon plusieurs informations relayées par le journaliste Hakim Zhouri, le défenseur marocain évoluerait depuis plusieurs semaines avec une blessure persistante.

Le joueur souffrirait en effet d’une pubalgie, une pathologie fréquente chez les footballeurs qui peut fortement limiter les appuis, la mobilité et les duels. Malgré cette douleur, l’ancien défenseur de Rennes, West Ham et de la Real Sociedad continuerait d’enchaîner les rencontres avec l’OM.

Selon Hakim Zhouri, une intervention chirurgicale serait probablement nécessaire pour régler définitivement le problème. Toutefois, aucun calendrier n’aurait été fixé pour le moment en raison des échéances importantes de la fin de saison en Ligue 1.

Le défenseur international marocain continuerait donc de jouer en serrant les dents, comme il l’avait déjà fait lors de précédentes compétitions internationales. Une situation qui place le club face à un dilemme : préserver un joueur important ou le ménager au risque d’affaiblir la défense marseillaise.

La gestion du cas Aguerd pourrait ainsi devenir un sujet majeur dans les semaines à venir pour l’OM, alors que la fin de saison s’annonce décisive.