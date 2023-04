Enquête ouverte après les débordements de OL-OM, Ribalta ne lâche pas Sanchez, un club de PL… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les trois infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Enquête ouverte après les débordements de OL-OM, Ribalta ne lâche pas Sanchez, un club de Premier League veut doubler Longoria sur ce joueur libre.

Lyon – OM : Une enquête ouverte pour de gros débordements à la fin du match

Si la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Lyon s’est bien déroulée sur le terrain, sur le parvis du Groupama Stadium, des débordements ont eu lieu. Une enquête a été ouverte après de gros incidents, des insultes racistes et une agression.

L’Olympique de Marseille a remporté sa rencontre à Lyon dans les dernières minutes du match. Forcément, cela a créé beaucoup de frustration chez les supporters lyonnais qui ont failli en venir aux mains avec des joueurs, notamment Anthony Lopes, l’un des cadres du club.

Les débordements ne se sont pas arrêté là. Après la rencontre, un supporter a également été agressé par de nombreuses personnes sur le parvis. Cela ne semblait pas concerner une quelconque rivalité sportive mais bel et bien du racisme. Sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on peut entendre des insultes racistes et voir un homme noir se faire rouer de coups.

Deux blessés selon BFM

« Bande de n***** ». « Oh, tu n’es pas chez toi, sale n**** » : une enquête de police est en cours après des scènes de violence filmées sur le parvis du Groupama Stadium.https://t.co/im1ZBB4lRB — RMC Sport (@RMCsport) April 24, 2023

Selon les informations de BFM Lyon, une enquête de police est ouverte depuis ce lundi soir « Deux blessés ont été constatés, dont un pris en charge par les pompiers. Deux interpellations ont eu lieu. Puis après 23h, au niveau de la rampe sud-est (dans le même secteur), des jets de barrières ont visé les forces de l’ordre, qui ont donc dispersé la foule à l’aide de gaz lacrymogènes », détaille RMC.

Un témoin confirme que le supporter n’avait pas de maillot de l’OM

Paul, dont le nom a été changé, était sur les lieux et a donné quelques détails de ce qu’il a vu au média Actu Marseille. Ce dernier affirme que « c’était très chaud ». Il aurait « entendu plusieurs fois, sale nègre ou sale noir, mais ce n’était pas tout le groupe qui disait ça, quelques personnes. Ce n’était pas à l’unisson. Il y avait aussi les habituelles insultes anti-Marseillais comme ‘Marseille, Marseille, on t’encule’. Ils voulaient aller l’achever au sol. Certains hurlaient ‘Achevez-le, tuez-le’. Il n’avait pas de signe distinctif comme un maillot. Certains autour criaient ‘Il y a une bagarre, il y a des Marseillais’ mais c’est tout. J’ai eu très peur, c’est lunaire de voir ça et d’en arriver là »

Mercato OM : Ribalta ne lâche pas le dossier Sanchez

Avec une année en option dans son contrat, Alexis Sanchez n’a pas encore pris de décision pour son avenir. Javier Ribalta aurait repris le dossier et doit évoquer cette possibilité en fin de saison.

L’Olympique de Marseille a recruté Alexis Sanchez l’été dernier. L’attaquant chilien n’avait signé qu’un an avec une deuxième année en bonus. Pour activer cette seconde saison, il faut que le buteur accepte de s’engager pour un nouvel exercice avec l’OM, ce qui n’est pas encore gagné.

Ribalta est en contact avec son agent

D’après les informations du journal L’Equipe, le Chilien réfléchit toujours. Il patienterait la fin de saison afin de prendre une décision, surtout pour voir si l’OM jouera la Ligue des Champions et aura des ambitions. Javier Ribalta aurait repris ce dossier en main et aurait pris contact avec son agent pour finaliser cette prolongation au mieux.

Pour rappel, Javier Ribalta est proche de l’agent d’Alexis Sanchez. L’Equipe affirmait déjà à l’époque de la signature du Chilien que Ribalta avait joué un grand rôle dans sa signature à l’Olympique de Marseille. Espérons qu’il réussisse à le convaincre de rester une saison de plus.

🔹Alexis Sanchez 🇨🇱 est toujours indécis sur son avenir et veut attendre la fin de la saison pour savoir comment le projet marseillais va évoluer. Toutefois, son agent est déjà en contact avec Javier Ribalta et l’OM aurait l’avantage dans l’esprit du joueur. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/p8q1xpOxrY — Infos OM (@InfosOM_) April 25, 2023

Sanchez a besoin de garanties pour continuer à l’OM

Lilian Azemon était notre invité dans DFM il y a quelques semaines. Le supporter de l’OM voudrait voir l’attaquant rester puisqu’il « adore la mentalité de Sanchez. Il respecte les supporters et ça fait du bien d’avoir des joueurs comme ça, ajoute-t-il. Cela n’arrive pas tous les jours. Après je ne sais pas si l’OM va arriver à lui donner ce qu’il demande. Lui, il veut gagner des trophées. C’est super d’avoir un joueur comme ça. Il est venu à Marseille pour gagner. C’est bien d’avoir des joueurs d’équipe mais il faut aussi des joueurs comme ça. Il faudra qu’ils soient mieux entourés. Il veut des garanties et à l’heure actuelle, je ne sais pas si l’OM sera en mesure de les lui offrir. – Football Club de Marseille (28/03/2023)

Mercato : Ce club de PL sort les très gros moyens pour devancer l’OM !

L’Olympique de Marseille voudrait récupérer Wilfried Zaha lors du prochain mercato. Libre en juin prochain, l’Ivoirien veut jouer la Ligue des Champions mais Crystal Palace ne s’avoue pas vaincu.

Depuis plusieurs mois, Wilfried Zaha négocie avec Crystal Palace pour une prolongation mais l’ailier n’a pas l’air de vouloir se laisser convaincre. L’international ivoirien veut jouer la Ligue des Champions la saison prochaine et compte donc quitter le club de Premier League afin de participer à cette compétition.

Crystal Palace veut faire de Zaha le joueur le mieux payé de son histoire

Seulement, Crystal Palace ne s’avoue pas vaincu aussi facilement. D’après les informations du Guardian, le club anglais veut faire une dernière proposition à son attaquant afin de le convaincre de rester. Cette offre ferait de Wilfried Zaha le joueur le mieux payé de l’histoire du club avec 200 000 livres sterling par semaine soit près de 900 000 euros par mois.

De son côté, Arsenal est toujours sur le dossier tout comme l’OM d’après le Daily Mail. L’AS Monaco garderait aussi un oeil sur sa situation mais cela semble mal embarqué pour que les Monégasques participent à la Ligue des Champions la saison prochaine.

Wilfried Zaha set to earn record sum of money amid interest from Prem rivals https://t.co/399mZamNBP — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 25, 2023

Guendouzi va partir cet été

L’OM va devoir se renforcer offensivement, surtout si certains joueurs quittent le club. En mars dernier, Hakim Zhouri évoquaient notamment la possibilité de voir Guendouzi partir, lui qui est considéré comme un joueur pouvant évoluer derrière l’attaquant par Igor Tudor : « C’est vrai que depuis quelques matchs c’est compliqué pour lui. On l’a bien vu, Tudor le fait même sortir quand il est titulaire. Donc c’est vrai que c’est un désaveu. Mais je ne suis pas sûr que ce soit parce qu’il est déjà parti qu’il est moins bon. Mais justement c‘est parce qu’il est moins bon qu’on le voit moins et donc forcément c‘est un lien de corrélation. Après je suis persuadé que si ça persiste c‘est que de toute façon Guendouzi a vocation à partir l’été prochain. Parce qu’on a déjà trouvé son remplaçant, numériquement en tout cas. Mais au-delà de ça je suis pas persuadé que s’il est moins bon en ce moment c‘est parce qu’il est déjà parti. Et justement que si ça perdure dans cette situation là, lui aussi demandera à partir quoi qu’il arrive. Mais moi je pense qu’on l’a déjà perdu pour le reste de la saison on peut plus trop compter sur le Guendouzi qu’on avait la saison dernière ou en début de saison avant la Coupe du monde. On a bien vu qu’il n’y a plus cette cette âme de guerrier, de mort de faim qui allait ratisser, qui allait au charbon, au duel. Et on voit qu’après Tudor lui donne moins de confiance. Il ne le mets pas au même niveau que ce que faisait Sampaoli la saison dernière. Ou peut-être que c’est parce que le joueur ne se ne se retrouve pas dans dans ce schéma de jeu. Il ne retrouve pas les sensations de plaisir qu’il avait à jouer sous les sous les ordres de Tudor et dans la façon de jouer de Tudor. De toute façon je pense qu’il y a de une une sorte de séparation qui s’est faite entre le joueur et l’équipe. Pas le club, l’équipe dans le sens où lui ne correspond pas à l’équipe et l’équipe aujourd’hui ne lui correspond plus. Et ça va être compliqué de de retrouver ces talents pour lui »