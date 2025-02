Ex OM : Alexis Sancehz et Thauvin au milieu d’une scène surréaliste en Italie !

Les deux anciens joueurs de l’OM, Florian Thauvin et Alexis Sanchez ont vécu une scène lunaire en Italie ce vendredi soir avec l’Udinese !

Florian Thauvin est devenu l’un des cadres de l’Udinese où il a d’ailleurs été rejoint par un ancien marseillais, Alexis Sanchez. Le Français est le tireur de penalty attitré de son équipe et cette information a son importance pour la suite de l’histoire ! A la demi heure de jeu, le club de l’ex ailier olympien gagne un penalty et Thauvin s’apprête à le tirer… Sauf que Lorenzo Lucca, son coéquipier, ne l’entend pas de cette oreille.

S’en suit une discussion entre tous les joueurs qui tentent de raisonner Lucca, sans succès. Il finit par s’élancer et tirer et même marquer. Seulement, il se retrouve seul à célébrer son but sans ses coéquipiers. L’entraîneur prend alors la décision de le sortir, faisant entrer Iker Bravo. La rencontre se soldera par une victoire de l’Udinese avec ce seul et unique but.

Scène lunaire en Italie. 😅 Penalty pour l’Udinese après 30 minutes de jeu, Lorenzo Lucca s’empare du ballon. Florian Thauvin ainsi que d’autres joueurs rappellent à l’Italien que c’est bien le Français qui est le tireur attitré. L’arbitre doit lui même écarter Thauvin du point… pic.twitter.com/ndSqhR9wLR — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 21, 2025

On est partis tellement loin qu’on voulait faire un tête (contre tête) les deux

Florian Thauvin et Vincent Labrune ont connu une relation relation affective intense et quelques fois tendue lors de leur passage commun à l’Olympique de Marseille. Cette relation a parfois frôlé l’affrontement physique, une situation que Thauvin a relatée avec humour. Lors de son interview avec Zack Nani, l’ancien attaquant marseillais est revenu sur plusieurs épisodes houleux de ses deux périodes à Marseille (2013-2015 et 2016-2021).

Après avoir dévoilé les détails de son différend avec Dimitri Payet, l’ailier de 31 ans a partagé une anecdote piquante au sujet de son ancien président Vincent Labrune, aujourd’hui à la tête de la LFP. Bien que Thauvin n’ait pas précisé la date exacte de cet événement, cette histoire illustre la nature passionnée des relations internes au club durant cette époque.

« J’étais sur le banc après un match. Il me dit: ‘Flo, écoute, il faut que tu partes. Si tu ne pars pas, le club va déposer le bilan’. Je culpabilise de ouf. Je lui dis non », se souvient-il ce jeudi dans l’émission « Zack en Roue Libre » du Youtubeur, Zack Nani. « Le lendemain, il m’appelle, il me dit que le jet privé est là. Là, je m’embrouille avec Vincent Labrune – on s’aimait, vraiment -, mais on s’embrouile à tel point qu’on se donne un rendez-vous pour se taper! (Il explose de rire) On est partis tellement loin qu’on voulait faire un tête (contre tête) les deux! » raconte ainsi l’ancien joueur de l’OM avant de d’expliquer que la tension est toutefois rapidement redescendu entre les deux hommes : »On raccroche, prêts à monter dans la voiture. Ma femme me dit de me calmer. Vincent me rappelle quinze minutes après: ‘Flo, excuse-moi, je suis parti trop loin’. Je lui dis que moi aussi. Et ça se calme. »

Après avoir quitté l’OM en 2021 pour rejoindre les Tigres au Mexique, Thauvin a récemment fait son retour en Europe en signant avec l’Udinese, club de Serie A. Dans ce championnat, il semble enfin retrouver son meilleur niveau, en réalisant un bon début de saison.