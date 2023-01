Ex OM : C’est terminé pour Steve Mandanda !

L’ancien gardien de l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda, met fin à sa carrière internationale avec l’Equipe de France d’après RMC et L’Equipe.

Après Hugo Lloris, c’est au tour de Steve Mandanda d’annoncer la fin de sa carrière internationale. L’ancien gardien de l’Olympique de Marseille désormais au Stade Rennais devrait annoncer sa retraite internationale d’après les informations de RMC et L’Equipe.

35 sélections pour Mandanda

A l’âge de 37 ans, il a porté le maillot bleu à 35 reprises. Sa dernière rencontre jouée pourrait donc être celle face à la Tunisie lors des phases de poule de la Coupe du Monde au Qatar en décembre 2022. Lafont, Maignan et Areola devrait prendre la succession à ce poste pour les prochaines années en France.

A LIRE AUSSI : Mercato – Riolo : « ça semble être une bonne nouvelle pour l’OM »

🔴 Champion du monde 2018, Steve Mandanda (37 ans, 35 sélections) devrait annoncer la fin de son aventure avec l’équipe de France. Après Hugo Lloris, un autre portier emblématique va quitter les Bleus. — RMC Sport (@RMCsport) January 14, 2023

Mandanda? C’est de l’or en barre ce mec — Mandanda

L’ancien gardien de but des Bleus, Lionel Charbonnier a réagi à la sélection de Steve Mandanda pour la Coupe du Monde sur les ondes de RMC. Après la rencontre entre Rennes et Toulouse, il a rendu hommage à El Phenomeno.

A LIRE AUSSI : Ce joueur de Monaco pense que l’OM mérite mieux !

« On est en train de parler d’un mec qui fait une carrière extraordinaire, qui est passé dans tous ses états. Qui a été pratiquement numéro 1 en Equipe de France à un moment donné… Qui est redevenu remplaçant dans son club. Il a connu le très très haut, le très très bas. Il n’a jamais fait de vague, il a toujours fermé sa bouche. Il a toujours porté haut les valeurs de son club et ses propres valeurs. Aujourd’hui, il va à la Coupe du Monde. Je pense, sans me tromper, que c’est le plus vieux joueur qui va faire une Coupe du Monde avec l’Equipe de France. Ce n’est pas n’importe qui, c’est un grand bonhomme. Sa sélection n’est pas qu’une récompense. Il donne de la sérénité à ses coéquipiers mais aussi il a de l’influence sur le jeu. Il donne les temps forts, les temps faibles… Et Dieu sait que les Rennais ont souvent du mal à gérer les temps faibles. Quand ils prennent des buts, c’est parce qu’ils ne gèrent pas les temps forts de l’adversaire. Malgré ça, Steve donne cette sérénité. En plus, les relances. Il donne la victoire sur une relance. Il a une bonne lecture du jeu. C’est de l’or en barre ce mec. Merci Steve, il me régale et bravo pour la carrière » Lionel Charbonnier – Source : RMC (12/11/22)