Ex OM : Des débuts compliqués pour Morgan Sanson

Après 4 ans à l’OM, Morgan Sanson a été transféré à Aston Villa cet hiver, le milieu de terrain a du mal à se faire une place dans le onze des Villains…

Il a quitté Marseille pour un montant estimé à 15M€ cet hiver. Morgan Sanson a fait le grand saut en Premier League, mais ses premiers pas ne sont pas simples. Le milieu de terrain joue des bouts de match et n’est pas considéré comme un titulaire. Ce dernier a été convoqué 9 fois dans le groupe pro depuis son arrivée, il n’a été titularisé qu’une seule fois (face à Wolverhampton, sorti sur blessure). Il a joué un total de 158 minutes, soit une moyenne de 23 minutes / matches disputés (7). Un temps de jeu maigre, mais le joueur doit s’adapter à l’exigence de la Premier League. Il l’avait d’ailleurs évoqué dans un entretien accordé au Canal Football Club il y a deux semaines…

Je pensais bien travailler en France mais j’ai été surpris ici — Sanson

« En termes d’intensité, de volume de travail, on est largement au-dessus. Même à côté des entraînements, c’est un monde au-dessus. Je pensais bien travailler en France mais j’ai été surpris ici. Dans le championnat il y a beaucoup plus d’intensité, beaucoup plus de courses. Comparé à la France, il n’y a pas du tout de temps mort… La vie va vite, la carrière très vite… La fin d’une aventure incroyable et inoubliable ici dans la ville du football. Je suis arrivé à Marseille tel un minot de 22 ans, j’en repars père de famille. Ce club m’aura fait grandir sportivement et humainement ». Morgan Sanson – source : Canal Football Club (01/03/2021)