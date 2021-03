Ligue 1 : Un défenseur de l’OM dans le onze type !

L’OM s’est imposé sur le fil face à Brest samedi, Lille et Monaco n’ont pas reussi à se départager, le PSG a été surpris par Nantes dimanche soir. La 29e journée de Ligue 1 a été plutôt agitée…

Comme après chaque weekend de Ligue 1, l’Equipe nous propose sont onze type. Cette fois un marseillais a été retenu, c’est le défenseur Leonardo Balerdi. Titulaire depuis l’arrivée de Sampaoli la semaine dernière, Barlerdi a enchainé deux matches comme libéro dans cette défense à 3. Il a reçu la note de 6/10 et se retrouve dans l’Equipe type avec deux lillois (Maignan, Fonte), un messin (Delaine), deux bordelais (Seri et De Préville), mais aussi un nantais, un lyonnais, un stéphanois et un rémois…

Balerdi dans le onze type

LES RÉSULTATS COMPLETS DE LA 29E JOURNÉE DE LIGUE 1

Vendredi 12 mars

21h : Stade de Reims – Olympique Lyonnais : 1-1

Samedi 13 mars

13h : Angers SCO – AS Saint-Etienne : 0-1

17h : Olympique de Marseille – Stade Brestois 29 : 3-1

Dimanche 14 mars

13h : Nîmes Olympique – Montpellier Hérault SC : 1-1

15h : Dijon FCO – Girondins de Bordeaux : 1-3

15h : RC Lens – FC Metz : 2-2

15h : FC Lorient – OGC Nice : 1-1

15h : Stade Rennais F.C. – RC Strasbourg Alsace : 1-0

17h05 : AS Monaco – LOSC : 0-0

21h : Paris Saint-Germain – FC Nantes : 1-2