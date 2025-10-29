Ex OM : Drôles de suspicions autour de Jonathan Clauss…

L’actualité de Jonathan Clauss prend une tournure inattendue. L’ancien latéral droit de l’OM, désormais à Nice, se retrouve au cœur de soupçons persistants autour de sa blessure au genou. Sorti à la mi-temps du match contre Rennes, le joueur de 33 ans est officiellement touché, mais la nature exacte de son indisponibilité soulève des doutes jusque dans son propre club.

Un contexte tendu entre Clauss et le Gym

Ce mercredi, en conférence de presse avant le choc Nice – Lille, Franck Haise a d’abord tenu à minimiser la gravité du problème physique de son défenseur : « Il n’y a pas grand-chose de méchant, donc on verra comment il est. Ça ne nécessitait même pas d’examens approfondis. Ce qui est sûr, c’est que s’il est absent plusieurs semaines, ce n’est pas à cause du genou ». Une phrase lourde de sous-entendus, qui a immédiatement relancé les spéculations autour de la sincérité de la blessure de Clauss.

Relancé sur les éventuelles tensions avec son joueur, l’entraîneur niçois a répondu : « Il y a des choses qui sortent et qui ne sortent pas de chez nous, ça m’embête ». Une déclaration ambiguë, révélatrice d’un climat tendu entre le Gym et le latéral international français.

D’après les informations de L’Équipe, Clauss ressentait encore quelques douleurs en début de semaine. Pourtant, en interne, certains dirigeants douteraient de la véracité de cette gêne physique. Le soupçon, relayé par plusieurs sources proches du club, est lourd : le joueur aurait volontairement prolongé son absence pour éviter d’atteindre un certain nombre de matches joués cette saison.

Un différend contractuel en toile de fond

Le cœur du problème serait d’ordre contractuel. En effet, Jonathan Clauss dispose d’une clause de prolongation automatique d’un an s’il atteint environ vingt rencontres disputées. Actuellement, il en est à huit (six en Ligue 1, deux en Ligue Europa). S’il reste en dessous de ce seuil, il pourrait quitter Nice libre l’été prochain, ce qui expliquerait les soupçons de « calcul ».

Déjà sanctionné pour des problèmes de discipline du temps de Medhi Benatia à Marseille, Clauss traîne une réputation de joueur entier, parfois difficile à gérer. Sollicité par Nice-Matin, le clan du joueur a toutefois démenti toute manœuvre : « Jonathan n’a pas exagéré et reviendra sur le terrain rapidement ».

Reste que ces rumeurs autour de Clauss mettent en lumière les relations glaciales entre le Gym et son défenseur. Et si rien n’est encore prouvé, cette affaire ternit un peu plus l’image d’un joueur aussi talentueux que clivant.