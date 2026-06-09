Ex OM : Lassana Diarra et la FIFA trouvent un accord après un très long bras de fer !

La FIFA et Lassana Diarra ont enfin trouvé un accord mettant fin à l’ensemble des procédures judiciaires qui les opposaient dans le dossier des transferts. L’ancien international français réclamait 65 millions d’euros de dommages et intérêts après l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) d’octobre 2024.

Le long bras de fer qui oppose Lassana Diarra à la FIFA vient enfin de se conclure. Les deux camps ont trouvé un accord global mettant un terme à l’ensemble des procédures judiciaires. Selon l’AFP, l’ancien milieu de terrain passé par l’Olympique de Marseille (2015-2017) réclamait 65 millions d’euros de dommages et intérêts à la FIFA et à la fédération belge dans une affaire liée aux règles encadrant les transferts de joueurs.

La FIFA refuse toute responsabilité

La fédération internationale de football a indiqué “qu’à la suite de l’accord global auquel sont parvenus, M. Lassana Diarra et la FIFA ont mis fin à toutes les procédures judiciaires les opposant.” Lourdement impliquée dans cette affaire, l’instance majeure du foot mondial ajoute qu’elle ne reconnaît aucune faute et qu’aucune indemnité n’a été versée dans le cadre de cet accord. Une issue que n’ont pas souhaité commenter les avocats de Diarra.

Le 4 octobre 2024, la CJUE, saisie par Lassana Diarra, avait estimé que certaines règles de la FIFA relatives aux mutations entre clubs étaient contraires au droit de l’Union européenne. La juridiction avait jugé que ces dispositions étaient susceptibles d’entraver la libre circulation des footballeurs professionnels. Cette décision, lourde de conséquence et à la répercussion mondiale, a marqué un tournant dans l’encadrement des transferts. Elle a également conduit Lassana Diarra à annoncer son intention de saisir la justice belge afin de faire appliquer la décision rendue par l’instance européenne.

Un contentieux vieux de douze ans

Pour rappel, l’origine du contentieux remonte à une dizaine d’années. En 2014, Lassana Diarra joue pour le Lokomotiv Moscou. Après une baisse importante de son salaire, le milieu quitte le club russe. Diarra considère alors la rupture de contrat comme abusive et réclame 20 millions d’euros de compensation. Somme qui sera ramené à 10.5 millions par la suite.

Dans ce contexte difficile, le Royal Charleroi Sporting Club avait renoncé à recruter le Français , craignant d’être pénalisé par le règlement de la FIFA par la suite en cas de recrutement de Diarra alors que le cas était étudié par la CJUE. À la suite de ce que l’on appelle désormais l’« arrêt Diarra », la Fifa a procédé à des ajustements de sa réglementation concernant les transferts de joueurs.

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Une affaire qui a créé un précédent et bousculé la FIFA

Cette affaire à créé un précédent et la fondation Justice for Players a lancé une action collective visant à obtenir davantage d’équité dans le système de mutation. Une initiative qui a reçu le soutien de très nombreux syndicats nationaux de joueurs professionnels donc l’UNFP.

Au-delà du cas personnel de l’ex-international, cette affaire a déjà forcé l’instance du football mondial à ajuster ses réglementations sur plusieurs cas. Elle a également ouvert la voie à plusieurs actions collectives.

Clarence Maillefaud