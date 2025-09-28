EX OM : Laurent Blanc viré d’Al Ittihad (à cause de Ronaldo et Mané… ?)

EX OM – Arabie Saoudite : Laurent Blanc déjà évincé d’Al Ittihad après une défaite face à Al Nassr

Tout va décidément très vite en Arabie saoudite. À peine quelques mois après avoir mené Al Ittihad au titre de champion devant Al Hilal, Laurent Blanc n’est déjà plus sur le banc du club de Djeddah. La défaite de vendredi contre Al Nassr (0-2), avec des buts signés Sadio Mané et Cristiano Ronaldo, a scellé son sort.

Pourtant, les débuts du champion en titre dans cette saison 2025-2026 étaient loin d’être catastrophiques : trois victoires lors des trois premières journées avant ce revers face à un concurrent direct. Avec seulement trois points de retard, la situation paraissait maîtrisable. Mais la patience n’est pas une valeur dominante dans la Saudi Pro League.

Dans un communiqué publié hier, la direction d’Al Ittihad a confirmé la fin de l’aventure avec l’ancien sélectionneur des Bleus, tout en lui adressant des remerciements de circonstance : « Le conseil d’administration du club exprime ses sincères remerciements et le remercie pour les efforts fournis durant la période écoulée, et leur souhaite plein succès dans leurs futures collaborations. »

Arrivé en septembre 2023, Blanc quitte ainsi l’Arabie Saoudite après avoir offert un titre majeur au club. En attendant la nomination d’un nouvel entraîneur, c’est son adjoint saoudien Hassan Khalifa qui assurera l’intérim, épaulé par Ivan Carrasco. La direction a précisé vouloir rapidement trouver « un staff technique correspondant aux ambitions du club et répondant aux aspirations de ses fidèles supporters ».

Une éviction éclair qui confirme, une fois encore, l’exigence extrême imposée aux entraîneurs dans le championnat saoudien.

