Ex OM : Le nouveau travail de Jacques Cardoze !

Ancien directeur de la communication de l’Olympique de Marseille, Jacques Cardoze a retrouvé un nouveau travail ! Le journaliste prend la tête de l’agence de presse « Studio Fact » comme nous l’informe Le Parisien.

Jacques Cardoze était venu renforcer la communication de l‘Olympique de Marseille peu après les grosses tensions liées à l’ancienne direction. L’ancien journaliste a dû gérer l’après Eyraud et devait épauler Pablo Longoria dans son nouveau rôle de président de l’OM.

Cardoze rejoint StudioFact après l’OM

Seulement, à la fin de l’année 2022, le directeur de la communication a quitté son poste « d’un commun accord », comme il l’a expliqué à Pure Medias il y a quelques semaines. Aujourd’hui, il a un nouveau poste d’après Le Parisien et confirmé par le principal intéressé. Il prend désormais la tête de l’agence de presse « StudioFact« , une société de production de télévision.

A LIRE AUSSI : OM : Djellit tacle les choix de Tudor et la prestation ratée d’un cadre !

Une page de tourne. Très heureux d’écrire une nouvelle histoire et de rejoindre @StudioFactOff. Merci à @RoxaneRouas et @JacquesAragones pour leur confiance. À très vite ! https://t.co/IZcj1vChQm — Jacques Cardoze (@JacquesCardoze) February 5, 2023

Cardoze explique les raisons de son départ !

« La décision a été prise d’un commun d’accord. Le président (Pablo Longoria, ndlr) a souhaité réorganiser sa communication autour du directeur du football et du directeur administratif et marketing. Je pense lui avoir été très utile lorsqu’il est arrivé et qu’il ne connaissait pas très bien la France. Il avait tout à apprendre de ce poste. Peu à peu, il a pris confiance et aujourd’hui, il n’a plus vraiment besoin de moi. (…) Ce qui est difficile c’est de ne pas terminer une aventure. Cela faisait 16 mois que j’avais opéré ce changement, un choix qui était assez fort et pas classique. Je savais que le football c’était un monde volatile, avec beaucoup de pression, des changements permanents, j’ai toujours su que ça allait avec le poste. Je pars la tête haute, c’était une expérience très enrichissante. Être à l’intérieur de la machine et voir comment les choses marchent était passionnant. » Jacques Cardoze – Source : Pure Medias (30/12/22)