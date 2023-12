OM: quel onze face à Lorient ?

L’Olympique de Marseille se déplacera à Lorient ce dimanche en clôture de la 15e journée de Ligue 1. Quel onze va proposer Gennaro Gattuso pour cette rencontre ?

Blessé face au LOSC le mois dernier, Valentin Rongier a été opéré du genou et va être absent plusieurs semaines. L’OM va donc devoir se passer de son capitaine ! Joaquin Correa est aussi touché à la cheville, Iliman Ndiaye doit encore purger deux matchs de suspension. Geoffrey Kondogbia est également indisponible. Gattuso l’a confié ce vendredi en conférence de presse, il l’avait convoqué face à Lyon car il avait l’espoir de pouvoir le faire jouer. « Kondogbia ? Je l’avais inclus dans le groupe face à Lyon, mais il n’était pas disponible, il a encore un petit problème sur le plan médical. Il ne sera pas à disposition demain face à Lorient. Ce n’était pas un manque de respect ou coup de bluff vous concernant.. J’ai pu parler avec Ndiaye hier et aujourd’hui. Je ne peux rien faire sur sa suspension, je ne veux pas m’exprimer sur cette décision, même si c’est un peu excessif, je ne veux pas en dire plus… »

Pau Lopez sera titulaire dans les buts. Mbemba devrait être aligné dans une défense à trois aux côtés de Gigot et Balerdi. Clauss devrait retrouver son couloir droit. Lodi pourrait être aligné à gauche aux dépens de Murillo. Veretout devrait être aligné au milieu en compagnie d’Harit et Ounahi. Devant, le duo Aubameyang et Vitinha pourrait être également reconduit.

Gattuso devrait reconduire son 3-5-2

Lopez

Mbemba Gigot Balerdi

Clauss Veretout Ounahi Harit Lodi

Vitinha Aubameyang

Interrogé en conférence de presse sur son duo d’attaque, Gennaro Gattuso a loué la complicité entre Aubameyang et Vitinha: « Aubameyang et Vitinha, c’était une belle performance, il y a une vraie complémentarité, cela permet à Auba de se décaler. Ils ont bien joué, on va voir. Ils ont des qualités différentes, Viti est plus physique, il y a une vraie complicité. Ndiaye peut aussi jouer comme deuxième attaquant. On va voir comment on va organiser nos prochains matches... »