Ex OM : Sacré coup dur pour Rabiot le Milan !

La trêve internationale n’a pas épargné le Milan AC, déjà frappé par plusieurs pépins physiques. Après Christian Pulisic (ischio-jambiers) et Pervis Estupiñán (cheville), c’est Adrien Rabiot qui rejoint l’infirmerie. Le milieu de terrain international français, transféré cet été en provenance de l’Olympique de Marseille vers le club lombard après une saison réussie sous les couleurs phocéennes, sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.

Une blessure sérieuse au mollet pour Rabiot

A lire : OM : Un coup dur se confirme pour De Zerbi !

Titulaire et buteur avec les Bleus face à l’Azerbaïdjan (3-0) au Parc des Princes, Rabiot n’avait pas pris part à la rencontre suivante contre l’Islande (2-2). Didier Deschamps avait alors expliqué cette absence par « une mauvaise sensation suite à un coup au mollet ». Les examens passés depuis ont révélé une blessure plus importante que prévu : selon Sky Italia et La Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain souffrirait d’une déchirure du muscle soléaire.

Un diagnostic qui oblige le joueur de 30 ans à observer plusieurs semaines de repos. Rabiot est d’ores et déjà forfait pour le déplacement du Milan AC à Florence ce dimanche (20h45), et pourrait manquer jusqu’à un mois de compétition. Un nouveau point médical sera effectué dans une dizaine de jours pour déterminer la durée exacte de son indisponibilité.

Gazzetta : Les deux gros coups durs pour l’AC Milan durant cette trêve internationale, avec les blessures de Pulisic et Rabiot. Les deux joueurs devraient être absents un bon mois, même si le Français (victime d’une lésion) aimerait revenir plus tôt (face à Parme le 8 novembre).… pic.twitter.com/Lz0gWWbr4Z — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) October 17, 2025

Un pilier déjà indispensable à Allegri

Pour Massimiliano Allegri, c’est un véritable coup dur. Arrivé début septembre en provenance de l’OM, Adrien Rabiot s’était rapidement imposé comme un élément clé du milieu milanais. Titulaire lors des quatre dernières journées de Serie A, il avait apporté son expérience, son volume de jeu et son sens du but, contribuant activement à la belle dynamique de l’équipe actuellement troisième du championnat italien.

Cette blessure freine donc la montée en puissance de l’ancien Marseillais, qui semblait parfaitement adapté à son nouvel environnement.