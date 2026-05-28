OM : Un nouveau Marseillais au Mondial

A deux semaines du début de la Coupe du Monde 2026, la liste des Pays-Bas a été annoncée par Ronald Koeman. Le sélectionneur emmènera dans son groupe le Marseillais Quinten Timber.

Après avoir vu ses coéquipiers Timothy Weah et Nayef Aguerd être sélectionnés hier par les Etats-Unis et le Maroc pour le Mondial, Quinten Timber devait espérer, lui aussi, prendre part à cette édition 2026. Vœux exaucés par Ronald Koeman.

Timber ira au Mondial avec son frère

Le sélectionneur néerlandais a décidé de cocher dans sa liste le nom du milieu de l’Olympique de Marseille. Timber accompagnera son frère Jurriën, latéral d’Arsenal, dans un tournoi que les Pays-Bas espèrent couronner de succès.

Pas de grande surprise dans cette liste des 26. Les principaux tauliers sont présents avec notamment le capitaine Virgil Van Dijk, les expérimentés Frankie De Jong, Denzel Dumfries ou Tijjani Reijnders. Malgré une inquiétude autour de sa présence après une blessure à une cuisse, Memphis Depay sera également de la partie.

Quelques absents sur blessure

La plupart des absents notables étaient connus bien avant l’annonce du groupe de 26 joueurs concocté par Koeman. Xavi Simons, Matthijs De Ligt ou encore Stefan De Vrij manqueront la Coupe du Monde à cause de blessures. La surprise réside dans l’absence du latéral Jeremy Frimpong, auteur d’une saison décevante à Liverpool. Le Strasbourgeois Emmanuel Emegha et le défenseur central Sven Botman n’ont pas non plus été retenus.

Les Pays-Bas devront sortir d’un groupe homogène composé du Japon, de la Suède et de la Tunisie avant rêver plus grand.