Ex OM : Vitinha met en garde le Sporting !

Alors que l’Olympique de Marseille se prépare à défier le Sporting Portugal ce mercredi à Lisbonne pour la troisième journée de Ligue des Champions, un ancien visage du club phocéen a tenu à livrer son analyse. Interrogé par le média portugais O’Jogo, Vitinha, aujourd’hui attaquant du Genoa, s’est confié sur ce duel entre deux formations qu’il connaît bien. Passé par l’OM entre 2023 et 2024, l’avant-centre portugais estime que le club marseillais a beaucoup progressé depuis son départ.

« L’OM est une équipe très solide et compétitive »

Auteur d’un passage contrasté à Marseille, Vitinha garde pourtant un regard bienveillant sur son ancien club. Selon lui, les Phocéens abordent ce déplacement à Lisbonne avec des arguments solides. « Nous pouvons nous attendre à une équipe de Marseille très solide, composée de grands joueurs, avec beaucoup de qualité. En fait, un peu comme nous l’avons vu lors des derniers matchs. Une équipe compétitive, avec des joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment », a-t-il expliqué au quotidien portugais.



L’attaquant de 25 ans souligne également les progrès réalisés par les hommes de Roberto De Zerbi depuis son passage sur la Canebière. « Je pense qu’ils sont désormais plus stables qu’à l’époque où j’étais là-bas. Une stabilité nécessaire pour que tout se passe bien sur le terrain. Je pense que l’entraîneur a apporté cette stabilité, cette confiance, cette envie de gagner, cette compétitivité dont fait preuve l’équipe sur le terrain », a-t-il ajouté.

Une profondeur de banc saluée

Vitinha a également tenu à insister sur la richesse de l’effectif marseillais : « Même les remplaçants habituels de Marseille sont des joueurs de grande qualité. Même si l’entraîneur effectue des changements, l’équipe reste compétitive ». Avant de conclure avec un message empreint de fair-play : « Je souhaite bonne chance aux deux équipes, à Marseille principalement parce que c’est mon ancienne équipe. Au Sporting parce que c’est un club portugais et je souhaite bonne chance à tous les clubs portugais ».

Cette sortie du joueur du Genoa témoigne du respect que conserve Vitinha pour son ancienne équipe, aujourd’hui ambitieuse et stabilisée sous la houlette de De Zerbi. Un signe que l’OM est désormais pris très au sérieux sur la scène européenne.