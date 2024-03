Fin de saison pour un Olympien, le match vs Clermont et un attaquant rêve de jouer à Marseille… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : Fin de saison pour un Olympien, le match vs Clermont et un attaquant rêve de jouer à Marseille…

OM : Fin de saison pour ce Marseillais?

L’Olympique de Marseille jouera ce samedi face à Clermont, encore une fois sans Amir Murillo. Le Panaméen pourrait être absent jusqu’à la fin de la saison !

Encore une absence longue durée cette saison pour l’Olympique de Marseille ! Après Valentin Rongier qui devrait être de retour très prochainement dans le groupe, Michael Amir Murillo pourrait ne plus être disponible jusqu’à la fin de la saison comme l’indique la sélection panaméenne via un communiqué. Opéré, le latéral droit ne devrait pas être disponible avant juin prochain soit dans 2/3 mois.

¡INFORME MÉDICO OFICIAL! 🚑 La FEPAFUT informó mediante su departamento médico que la lesión que sufrió el defensor panameño Michael Amir Murillo fue una « tendinopatia » en el aductor largo del muslo derecho. El jugador fue operado el pasado 20 de febrero.#LegionariosCOS pic.twitter.com/evfXz3Hm8F — COS (@COSPanama) March 1, 2024

Gasset confirme 5 blessés et une incertitude sur un joueur important face à Clermont !

L’OM se déplace à Clermont ce samedi dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Interrogé en conférence de presse, Jean-Louis Gasset a confirmé les absences de Rongier, Nadir, Murillo et Blanco blessés. Le technicien français a également évoqué le cas de Gigot sorti sur blessure dimanche dernier, ce dernier est blessé et devrait manquer plusieurs matches. Clauss est de retour après avoir purger son match de suspension.

Gigot blessés, Veretout incertain

« Blanco est absent. Rongier a passé un examen. Il a rendez-vous avec le professeur lundi. Murillo a été opéré. Gigot a une entorse. Veretout a passé un IRM. Gigot est peut-être forfait plus que pour demain. C’est une blessure importante. On protège Veretout. »

#Gasset: « Blanco est absent. Rongier a passé un examen. Il a rendez-vous avec le professeur lundi. Murillo a été opéré. Gigot a une entorse. Veretout a passé un IRM. Gigot est peut-être plus forfait que pour demain. C’est une blessure importante. On protège Veretout. » #CF63OM… pic.twitter.com/N9CVF3uJ0W — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 1, 2024

Clermont – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Clermont pour y affronter les joueurs de Pascal Gastien dans le cadre du match de la 24e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Clermont aura lieu à 21h à Clermont. Le match sera retransmis en direct sur Canal+ Sport 360.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardiens :

Lopez, Van Neck, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Balerdi, Mbemba, Merlin, Meïté, Sparagna, Garcia, Clauss

Milieux :

Onana, Kondogbia, Gueye, Harit, Ounahi

Attaquants :

Aubameyang, Ndiaye, Henrique, Correa, Sarr, Moumbagna

Clermont Foot

Gardiens :

N’Diaye, Diaw

Défenseurs :

Zeffane, Borges, Matsima, Konaté, Pelmard, Ogier, Armougom, Jacquet

Milieux :

Keïta, Magnin, Boutobba, Cham, Allevinah, Gastien

Attaquants :

Andric, Rashani, Nicholson, Virginius.

Les onze probables

OM :

Lopez Mbemba Balerdi Meïté Clauss Onana Kondogbia Merlin Harit Aubameyang Ndiaye

Clermont Foot :

Diaw

Pelmard, Matsima, Ogier (cap), Borges

Gastien, Keita

Boutobba, Cham, Virginius

Nicholson

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Gabriel Montpied (Capacité : 11 980 places).

L’Arbitre de ce Clermont – OM

L’arbitre désigné pour Clermont – OM ce samedi est monsieur Thomas Léonard. Il sera assisté par Nicolas Danos et Mehdi Rahmouni. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Antoine Valnet.

La Météo

Prévision météo à Clermont à 21h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 100%)

– Pourcentage de pluie : 49%

– Température 1°C / ressentie 2°C

– Vent : SSE15km/h

– Taux d’humidité : 76%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM vs Clermont en Ligue 1

Victoires de l’OM : 4 Match nul : 0 Victoires Clermont : 1

Déclarations d’avant-match

Jean Louis Gasset : C’est un groupe avec lequel il faut aller doucement. J’ai demandé un peu plus dans l’investissement et dans la technique. On va mettre un cran en plus à l’extérieur. On a fait deux bons résultats chez nous. Il faut aller à l’extérieur. On regarde pas notre classement. L’objectif est de réalisé une bonne fin de saison. Il y a des joueurs qui ne peuvent pas enchaîner trois matchs d’affilés. Je coupe le match en deux des joueurs qui ne peuvent pas enchaîner. Soit ils sortent ou ils rentrent à la 60e. Il faut rentrer dans les têtes et aussi dans le groupe. On a besoin de tout le monde pour nous ramener là on l’on doit être.On a gagné et marqué 7 buts en 2 matchs. On doit améliorer beaucoup de choses collectivement et individuellement. Il faut que chacun monte d’un cran. Il faut garder le même cap. Demain c’est un test à l’extérieur.

Pascal Gastien : « On pense à l’OM avant de penser au reste. On prend les matchs les uns après les autres, on ne peut pas se permettre d’anticiper »

Florent Ogier : « Tous les joueurs sont réactifs et concernés. C’est un ingrédient important dans la course au maintien. Face à Marseille, on sera chez nous. On aura des qualités à faire valoir et on va essayer d’emballer ce match. »

Mercato : « Il rêve de signer à l’OM »

Sur les tablettes de l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato d’hiver, Denis Bouanga déclare une nouvelle fois sa flamme au club marseillais dans un entretien accordé à Téléfoot.

L’Olympique de Marseille a coché plusieurs noms cet hiver pour de renforts offensifs notamment. Avant l’arrivée de Moumbagna, le nom de Denis Bouanga circulait après une belle saison en MLS avec Los Angeles. 41 buts en 58 matchs pour le Gabonais, l’ancien de l’ASSE a attiré les regards des clubs de Ligue 1 et notamment de l’OM comme le confirme Téléfoot ce samedi dans un post.

L’ancien joueur de Ligue 1 rêverait d’ailleurs de s’engager avec le club marseillais d’après l’émission de TF1. Son compatriote, Aubameyang, renaît depuis quelques semaines et apprécierait certainement le voir arriver à ses côtés. Plus d’informations à ce sujet à retrouver dans le reportage de Téléfoot diffusé ce dimanche matin !

Dimanche dans Téléfoot, Denis Bouanga vous raconte sa Story ! Auteur de 41 buts en 58 matchs depuis son arrivée en 2022 à Los Angeles, le Gabonais s’éclate en MLS. Contacté par l’OM au mercato il rêve de signer à Marseille RDV dimanche à 11h, dans la Stoy de @marinemrk pic.twitter.com/L1CHxeEOVA — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 2, 2024

Mon objectif est clair et affiché, je souhaite revenir jouer en France

L’international gabonais, compatriote de Pierre-Emerick Aubameyang, s’est illustré en MLS avec Los Angeles en devenant le meilleur buteur du championnat américain. Malgré ses belles performances, le joueur de 29 ans aimerait revenir en Europe comme il l’expliquait à Maine Libre dernièrement:« Mon objectif est clair et affiché, je souhaite revenir jouer en France ou dans un club européen, notamment pour me rapprocher de ma famille. C’est maintenant qu’il faut accrocher le train […] La période est plus propice qu’en juin car la compétition aura repris et qu’il sera plus difficile pour le club de laisser partir un joueur.»