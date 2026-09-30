Finances OM : un premier chèque de près de 10 M€ grâce à la Ligue Europa

L’OM commence à percevoir les revenus liés à sa participation à la Ligue Europa 2026-2027. Selon Sportune, le club marseillais a déjà reçu un premier versement de 4,14 millions d’euros de l’UEFA. En ajoutant une partie du pilier de « valeur », Marseille devrait rapidement approcher les 10 M€ encaissés.

4,14 M€ déjà versés par l’UEFA

L’Olympique de Marseille a reçu vendredi un premier paiement de 4,14 millions d’euros au titre de sa participation à la Ligue Europa.

Cette somme correspond à l’essentiel de la prime commune versée aux clubs engagés dans la compétition, fixée à 4,31 M€. Les 170 000 euros restants doivent être versés plus tard.

Dans un contexte économique toujours tendu, cette rentrée d’argent est évidemment bienvenue pour l’OM, qui cherche à réduire son déficit et retrouver davantage d’équilibre financier.

Un total proche de 10 M€

À cette première enveloppe doit s’ajouter le pilier dit de « valeur », calculé notamment à partir des droits TV et du coefficient européen.

Sportune estime ce montant à 8,613 M€ pour l’OM. L’UEFA devrait en verser 75 % dans un premier temps, soit environ 6,46 M€.

En cumulant les deux premiers paiements, Marseille devrait donc percevoir un peu plus de 10 millions d’euros.

Les résultats peuvent encore faire grimper la note

D’autres primes viendront ensuite s’ajouter selon les performances de l’OM en Ligue Europa.

Une victoire rapporte 450 000 euros, tandis qu’un match nul permet d’encaisser 150 000 euros.

Pour un club qui doit surveiller chaque dépense, ces recettes européennes peuvent rapidement devenir importantes. La réduction des coûts et la recherche de nouveaux revenus sont devenues centrales dans la stratégie actuelle de l’OM.

La Ligue Europa représente donc déjà une rentrée d’argent significative pour Marseille, avant même les futures primes liées aux résultats et à la suite du parcours européen.