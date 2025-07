Fofana c’est compliqué, Romano confirme pour Auba et Rongier échangé ? Les 3 infos Mercato OM de ce dimanche 13 juillet 2025 !

Voici les 3 infos concernant le mercato de l’OM qu’il ne fallait pas manquer ce dimanche 13 juillet 2025 :

Comme annoncé par Foot Mercato ce week-end, RMC Sport confirme l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour le jeune ailier de l’OL, Malick Fofana. À seulement 20 ans, l’international belge attire les convoitises de nombreux grands clubs européens.

L’Olympique de Marseille continue de scruter le marché à la recherche de jeunes talents offensifs, et selon les informations de RMC Sport, le club phocéen s’est bien positionné sur Malick Fofana, le prometteur ailier de l’Olympique Lyonnais. Cette confirmation fait suite à la révélation de Foot Mercato, qui évoquait samedi un intérêt concret de l’OM.

Âgé de 20 ans, Fofana a disputé une demi-saison encourageante avec Lyon après son arrivée en janvier 2024 en provenance de La Gantoise. L’international belge (1 sélection avec les Diables Rouges) possède un profil technique et explosif qui plaît particulièrement à Roberto De Zerbi, en quête de renforts offensifs.

Mais si l’OL est vendeur – contraint par ses difficultés financières – le dossier reste très compliqué pour l’OM. La concurrence est rude, et pas des moindres : le Bayern Munich, Liverpool et une autre grande écurie européenne sont également sur les rangs. Une lutte inégale au regard de la puissance économique de ces clubs.

Sous contrat avec Lyon jusqu’en 2028, Fofana est valorisé à 30 millions d’euros par Transfermarkt. Une somme importante pour Marseille, qui devra sûrement se tourner vers d’autres pistes plus accessibles si l’enchère grimpe.

Jusqu’à présent, la priorité de l’OM sur le poste d’ailier gauche se nommait Igor Paixão. Le club marseillais a même transmis une offre d’environ 30 millions d’euros à Feyenoord pour s’attacher les services du Brésilien. Toutefois, les négociations traînent, et l’OM explore désormais d’autres options crédibles, dont celle menant à Fofana.

C’est désormais une information confirmée par le très fiable Fabrizio Romano : Pierre-Emerick Aubameyang est en passe de faire son retour à l’Olympique de Marseille, un an seulement après avoir quitté le club phocéen. Les négociations entre les deux parties sont actives et les derniers détails financiers d’un contrat de deux saisons sont actuellement en cours de finalisation.

Après une première année marseillaise marquée par de solides performances individuelles et un lien fort tissé avec le public du Vélodrome, Aubameyang avait rejoint Al Qadsiah en Arabie saoudite à l’été 2024. Toutefois, l’attaquant gabonais n’a jamais fermé la porte à un retour dans la cité phocéenne. Un scénario qui semble aujourd’hui se concrétiser.

