Gattuso a enfin son leader? Coup dur pour les supporters marseillais ! C’est confirmé pour Kondogbia… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Gattuso a enfin son leader? Coup dur pour les supporters marseillais ! C’est confirmé pour Kondogbia…

OM : Gattuso a enfin trouvé son leader?

Depuis plusieurs semaines, les Marseillais étaient à la recherche d’un leader, une personne à suivre lors des moments plus difficiles. Pour Florent Germain, ce rôle est tout trouvé !

Après un début de saison compliqué, l’OM se refait un nouveau visage en Ligue 1. Le problème semblait surtout mental avec une équipe qui relâchait souvent ses efforts aux moments importants. Un manque de caractère et de leadership avait donc été pointé par les observateurs et le coach lui-même.

Il ne parle pas énormément, mais quand il parle, on l’écoute — Mbemba

Pour Florent Germain, correspondant pour RMC à Marseille, le leader de cette équipe est déjà trouvé ! En difficulté en fin de saison dernière et en début de cette saison, Chancel Mbemba renaît et semble apprécier ce nouveau système avec un retour à 3 défenseurs. Pour le journaliste, il est à coup sûr pour leader qu’il manquait à l’OM.

« Pour moi, il y a trois choses qui expliquent son renouveau. Un, il est très bien géré par le staff. Il n’est pas fragile physiquement, mais je le vois parfois sur des séances, il est un peu à l’écart sur les débuts de séances. On prend soin de son physique, il y a une bonne connexion avec le staff. Deux, la défense à trois. Ça, c’est sûr que je pense qu’il est plus à l’aise, il se projette plus facilement. Il y a plus de libertés pour lui. Il sait que s’il va de l’avant, il y a le soutien derrière de Gigot ou Balerdi. Je crois qu’il est libéré par ça. Et trois, il ne faut pas sous-estimer qu’après la trêve de novembre, il y a eu une prise de parole de Pablo Longoria et de Gennaro Gattuso. Rappelez-vous, ils ont demandé plus de leadership, plus de caractère. Et ils ont demandé à ce que certains prennent à un moment donné des responsabilités. Je pense que Chancel Mbemba l’a pris pour lui, entre autres. C’est un ancien, et l’OM a besoin de leader, surtout dans un vestiaire où il est considéré par certains comme un grand frère. Il ne parle pas énormément, mais quand il parle, on l’écoute. Je l’ai trouvé un peu transformé à ce niveau-là. On sent qu’il veut endosser un nouveau rôle de leader »

OM : Gros coup dur pour les supporters marseillais !

C’est confirmé pour les supporters marseillais, pas de déplacement possible pour la dernière rencontre de Ligue 1 de l’année civile à Montpellier ! Le Préfet de l’Hérault annonce une interdiction pour les supporters de l’OM.

C’était dans les tuyaux depuis quelques jours, les supporters marseillais ne pourront pas se déplacer à Montpellier le 20 décembre prochain pour vivre la dernière rencontre de l’année civile de l’OM. Le Préfet de l’Hérault l’a officialisé dans un communiqué publié en ce début de semaine.

« Le mercredi 20 décembre 2023, de 15 heures au jeudi 21 décembre 2023 à 1 heure, il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l’Olympique de Marseille ou se comportant comme tel d’accéder au stade de la Mosson de Montpellier et de circuler ou stationner sur la voie publique dans les périmètres délimités par l’arrêté », publie France 3 Occitanie

Les supporters marseillais, avec ce qu’ils apportent comme ferveur, ça participe aussi à la qualité du match

Dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1, l’OM s’est déplacé à Lorient. Les Olympiens se sont passé de leurs supporters à la suite d’un arrêté. L’entraîneur de Lorient, Régis Le Bris estimait déjà avant la rencontre que cela nuit à l’ambiance durant un match, au vu de la ferveur des supporters marseillais.

« On ne peut pas laisser filer cette multiplication des violences. C’est insupportable vis-à-vis du sport qui est le nôtre. Vis-à-vis de notre société, il y a une dérive qui est presque affolante, a affirmé Le Bris. Que les pouvoirs publics se saisissent de la situation et soient sans concession sur ce sujet me paraît indispensable. Depuis plusieurs années, à Lorient, on a été plutôt préservés de cela. Il y a eu quelques feux d’artifice, des fumigènes, mais je trouve que l’ambiance au stade, y compris avec les supporters marseillais, a toujours été excellente. J’ai envie de penser qu’on puisse préserver cela dans des endroits. Dans d’autres, si les choses dérivent, il faut à un moment taper le poing sur la table et régler les choses avec fermeté. Évidemment que ça va nuire à l’ambiance globale du match, du stade. Les supporters marseillais, avec ce qu’ils sont capables d’apporter comme ferveur, ça participe aussi à la qualité du match. Je le regrette« , a-t-il ajouté.

OM : C’est confirmé pour Kondogbia !

Blessé depuis plusieurs matchs, le milieu centrafricain est incertain pour le déplacement à Brighton ce jeudi. D’après L’Equipe, il devrait être dans le groupe !

Cela fait deux matchs que l’OM doit se priver de Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain s’est blessé avant la rencontre face à Lyon au Vélodrome et a également raté la victoire à Lorient à cause de sa blessure aux adducteurs. Le coach Gattuso espérait pouvoir compter sur lui pour ce jeudi.

En effet, l’OM se déplace à Brighton pour la dernière journée de Ligue Europa. Pour ce match, Gennaro Gattuso devrait pouvoir compter sur le retour de son milieu de terrain comme l’explique L’Equipe. Le Centrafricain devrait être disponible et pourrait être utilisé au milieu à la place d’Ounahi notamment pour rééquilibrer l’entre-jeu avec Veretout.

Le onze probable à Brighton

Lopez

Mbemba, Gigot, Balerdi

Clauss, Veretout, Kondogbia Lodi

Harit

Vitinha, Aubameyang.

Gattuso va devoir reconstituer tout son effectif offensif

A l’occasion du dernier Débat FAQ Marseille, la question du mercato hivernal de l’OM a été posé. Si notre invité, l’agent Cyril Astier explique que le club olympien a lancé des recherches pour un latéral gauche et un ailier droit plutôt gaucher, notre consultant Jean Charles De Bono s’inquiète des nombreuses absences à venir liées à la CAN. Il estime qu’il y aura trop d’absents en janvier lors de la CAN, il pense à Ounahi, Gueye, Harit, Sarr et Ndiaye (Mbemba et Mughe devraient eux aussi y participer). « Tu vas perdre Ndiaye et Sarr, deux joueurs offensifs. Pour moi cela va être un gros problème à gérer pour l’OM. C’était peut être des opportunités, on a fait des erreurs, peut être pour les payer moins cher. Mais Gattuso va devoir reconstituer tout son effectif offensif, au milieu et sur les côtés… »