Gattuso révèle pourquoi Lyon ne l’a pas choisi et dévoile les coulisses de sa signature à Marseille ! Le président de Thionville met la pression sur l’OM ! Une absence pour cause administrative face à Thionville. Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi: Gattuso révèle pourquoi Lyon ne l’a pas choisi et dévoile les coulisses de sa signature à Marseille ! Le président de Thionville met la pression sur l’OM ! Une absence pour cause administrative face à Thionville.

Mercato OM: Gattuso révèle pourquoi Lyon ne l’a pas choisi et dévoile les coulisses de sa signature à Marseille!

Avant de signer à l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso avait été évoqué du côté de Lyon. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’entraîneur italien a expliqué pourquoi le club rhodanien ne l’a pas choisi.

Après avoir limogé Laurent Blanc en septembre dernier, John Textor avait pensé à Gennaro Gattuso avant de choisir Fabio Grosso sur le banc lyonnais. Dans une interview accordée à L’Équipe, le coach de l’OM est revenu sur les raisons de sa non-venue à Lyon.

A LIRE AUSSI: OM: Gattuso loue la qualité de la Ligue 1 et des joueurs français

« Peut-être que certains pensent que je suis un gars qui crée des problèmes »

#Gattuso (sur pourquoi il n’a pas été choisi à l’OL) 💬 : « Je n’ai parlé qu’à une seule personne, John #Textor […] Je ne sais pas, mais sincèrement je suis content de comment se sont déroulées les choses. Après, il y a des idées toutes faites dans ce milieu. » pic.twitter.com/gFsmZ6EqIW — 𝑳𝒂 𝒗𝒐𝒊𝒙 𝒅𝒆𝒔 𝑮𝒐𝒏𝒆𝒔 (@LavoixdesGones) January 6, 2024

« Je n’ai parlé qu’à une seule personne, John Textor. Je ne sais pas, mais sincèrement je suis content de comment les choses se sont déroulées. (…) Peut-être que certains pensent que je suis un gars qui crée des problèmes, alors que dans ma carrière je ne me suis jamais disputé avec un joueur, au contraire, je suis quelqu’un qui aime les joueurs. Après, si se disputer avec les joueurs, c’est les recadrer quand je vois qu’ils ne font pas les choses ou qu’ils n’y mettent pas assez de passion, ça, je n’y peux rien. Pour moi, le terrain est sacré et s’entraîner à fond n’est pas négociable « , a confié Gattuso.

Gennaro Gattuso : « Quand l’OM m’a contacté, je sortais d’une semaine où j’avais parlé avec Lyon. Et trois ou quatre jours après l’interruption de mes discussions avec Lyon, Pablo Longoria m’a appelé. Je savais quel type d’équipe était l’OM, j’ai demandé une journée de réflexion… pic.twitter.com/qywJKhLzDZ — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) January 5, 2024

Le champion du monde 2006 a également expliqué la raison de sa signature à Marseille : » Trois ou quatre jours après l’interruption de mes discussions avec l’OL, Pablo (Longoria) m’a appelé. Je savais quel type d’équipe était l’OM, j’ai demandé une journée de réflexion pour donner ma décision. J’ai appelé mon staff, on a commencé à travailler, on s’est fait une idée. Et on a décidé de venir, sans aucune inquiétude ni hésitation. Parce que, je l’ai déjà dit, il faut avoir deux vies pour dire non à une aventure comme celle-ci, et moi je n’en ai qu’une.«

Coupe de France: le président de Thionville met la pression sur l’OM !

Alors que l’Olympique de Marseille se déplacera à Metz ce dimanche pour affronter Thionville à l’occasion des 32es de finale de Coupe de France, le président lorrain François Ventrici a mis la pression sur le board olympien concernant la recette du match…

Tandis que l’OM affrontera ce dimanche Thionville Lusitanos, le président du club de cinquième division François Ventrici a évoqué dans les colonnes de La Provence le coût d’un tel rendez-vous, tout en envoyant un message clair au club phocéen concernant la recette de la rencontre.

A LIRE AUSSI: Mercato Concurrents OM: Lyon a formulé une offre pour un défenseur du FC Porto

« Ce match nous coûte 250 000€. On espère que l’OM nous laissera sa part de la recette »

OM. « On espère que l’OM nous laissera sa part de la recette », clame le président de Thionville Alors que son club s’apprête à affronter l’OM, le président de Thionville, François Ventrici, évoque toute la logistique 👉 https://t.co/v86U6CBv6H#OM #TeamOM #USTLOM pic.twitter.com/roF9PFMMWz — La Provence OM (@OMLaProvence) January 6, 2024

« C’est un travail énorme pour tous nos collaborateurs, mais le jeu en vaut la chandelle. Ce match nous coûte 250 000€. On espère que l’OM nous laissera sa part de la recette », a prévenu Ventrici.

A LIRE AUSSI: OM: quel onze face à Thionville ?

OM: une absence pour cause administrative face à Thionville

L’Olympique de Marseille se déplacera à Metz pour affronter Thionville ce dimanche pour son premier match de l’année 2024 à l’occasion des 32es de finale de Coupe de France. En plus des absences de Rongier, Correa, Ounahi, Harit, Gueye, Sarr, Ndiaye et Mbemba, tous partis à la CAN, Gennaro Gattuso devra également se passer de François-Régis Mughe pour cause administrative.

Alors que l’OM se déplacera à Metz ce dimanche pour affronter Thionville à l’occasion des 32es de finale de Coupe de France, Gennaro Gattuso composer sans Rongier, Correa, Ounahi, Harit, Gueye, Sarr, Ndiaye et Mbemba, tous partis à la CAN, mais également François-Régis Mughe pour cause administrative.

A LIRE AUSSI: Mercato Concurrents OM: l’OGC Nice s’intéresse à un ancien olympien

François-Régis Mughe absent car la fédération camerounaise n’a pas envoyé l’autorisation au joueur

Pas de François-Régis Mughe pour une raison simple : la Fédération camerounaise n’a toujours pas envoyé la lettre d’autorisation pour le joueur, initialement convoqué pour la CAN 2024. #OM https://t.co/naQ6aqC4ep — Mathieu Grégoire (@Serguei) January 6, 2024

L’international camerounais, initialement convoqué pour la CAN 2024, sera absent face à Thionville car la Fédération camerounaise n’a toujours pas envoyé la lettre d’autorisation pour le joueur.

A LIRE AUSSI: OM: « Les supporters sont passionnés, la ville vit à travers le club ! »