Genesio interpelle McCourt, l’OM ciblé après l’Olympiacos et Angers au programme : Les 3 infos OM de ce soir

Bruno Genesio a profité de sa conférence de presse pour rappeler les ambitions attendues à l’OM et adresser un message à Frank McCourt. L’entraîneur marseillais a aussi ciblé le manque d’engagement après la défaite contre l’Olympiacos, alors que le déplacement à Angers devait servir de point de relance.

À l’occasion des dix ans de Frank McCourt à la tête de l’Olympique de Marseille, le technicien marseillais a évoqué la situation du club et les corrections nécessaires après le revers européen. Son intervention a porté à la fois sur le projet de l’OM, le comportement de l’équipe dans les deux surfaces et la nécessité de retrouver de la confiance après la défaite contre l’Olympiacos.

1. Bruno Genesio demande le retour des ambitions à l’OM

Selon Football Club de Marseille, Bruno Genesio a été interrogé sur les ambitions de l’Olympique de Marseille pour les prochaines saisons, alors que Frank McCourt fête ses dix ans à la tête du club. L’entraîneur estime que la période difficile traversée par l’OM doit permettre de poser les bases d’un projet plus solide, avec une politique sportive et financière mieux adaptée. Lire l’article complet sur FCMarseille

« J’espère que l’ambition reviendra. Quand on est l’OM, on se doit d’être en haut du tableau, ambitieux dans les compétitions européennes, surtout en C1, la plus belle. Il y a une histoire avec la Coupe d’Europe dans notre club. Si cette période difficile, à tous les niveaux, peut nous permettre de poser des bases et fondations sur un projet pérenne pour les prochaines saisons à venir, ça sera une réussite. Parfois dans l’échec, il y a des prises de conscience et des choses qui permettent à l’avenir de retrouver des ambitions avec surtout des politiques sportives et financières plus adaptées à un club de football. »

2. Après l’Olympiacos, Genesio pointe le manque d’engagement

Après la défaite contre l’Olympiacos en Ligue Europa, Bruno Genesio a organisé un retour vidéo afin d’identifier les dysfonctionnements de son équipe. Le coach marseillais a particulièrement insisté sur l’engagement dans les deux surfaces et sur les insuffisances de l’OM dans les situations de coups de pied arrêtés. Lire l’article complet sur FCMarseille

« On a fait un retour vidéo après le match, c’était nécessaire car il y a des choses qui m’ont frappé, à corriger. On manque cruellement d’engagement dans les deux surfaces. Aussi bien pour marquer des buts, se sacrifier et se jeter au premier poteau ou s’engager entre les deux défenseurs. Et sur coups de pied arrêtés, pareil. Je dis souvent que l’attitude sur CPA est révélatrice de l’engagement de l’équipe et force est de constater que ce n’est pas suffisant pour nous dans les deux surfaces. C’est bien dommage car je trouve qu’on fait dans le jeu de très bonnes choses. »

3. Le déplacement à Angers identifié pour relancer l’OM

Dans les propos rapportés par Football Club de Marseille, Bruno Genesio attendait une réaction immédiate de ses joueurs après le revers face à l’Olympiacos. Le déplacement à Angers, disputé le 18 octobre 2026, avait été présenté comme l’occasion pour l’OM de retrouver de la confiance après cette défaite. Cette attente s’inscrivait dans le constat dressé par l’entraîneur marseillais : l’équipe peut produire de bonnes séquences dans le jeu, mais elle doit afficher davantage d’engagement pour marquer, défendre les coups de pied arrêtés et se montrer plus présente dans les deux surfaces. Lire l’article complet sur FCMarseille