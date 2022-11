Gerson de retour au Brésil, Sampaoli ne décolère pas, le choc face à l’AS Monaco… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce dimanche : Gerson de retour au Brésil, Sampaoli ne décolère pas, le choc face à l’AS Monaco…

Mercato OM : Gerson est déjà de retour au Brésil !

Comme annoncé par plusieurs médias ces derniers jours, Gerson est bien de retour au Brésil. Il a été aperçu à l’aéroport dans la nuit de samedi à dimanche !

L’Olympique de Marseille se déplace à Monaco ce dimanche. Comme expliqué par Igor Tudor en conférence de presse, Gerson ne fera pas partie de ce déplacement pour la dernière journée de Ligue 1 avant la trêve liée à la Coupe du Monde au Qatar.

« Je crois que le départ de Gerson est une intention, c’est vrai, mais ça n’a pas de sens d’en parler tant que ce n’est pas officiel. Il ne fait pas partie du groupe pour ce week-end » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (10/11/22)

Gerson aperçu à l’aéroport

Si le départ du Brésilien est acté selon plusieurs médias, il l’est encore plus depuis qu’il a été aperçu au Brésil ! En effet, d’après une vidéo postée durant la nuit de ce samedi à dimanche, le milieu de terrain a été vu dans un aéroport. Son nom a été récemment lié à un retour à Flamengo, son club avant qu’il ne rejoigne l’Olympique de Marseille.

A LIRE AUSSI : OM: La confession de Pau Lopez sur son aventure marseillaise

C’est incompréhensible. On va aller voir ailleurs. C’est inévitable. — Marcao (père et agent de Gerson)

« C’est une situation très problématique. Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C’est incompréhensible. On est vraiment tristes car cet entraîneur (Igor Tudor) nous empêche de rêver à une place dans le groupe pour la Coupe du monde avec le Brésil. Il reste si peu de temps pour se montrer (avant l’annonce de la liste, le 7 novembre)… (…) On va aller voir ailleurs. C’est inévitable. On va s’organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n’est plus important pour l’OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n’a eu aucune explication de la part du coach. C’est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd’hui (lundi) pour savoir ce qu’il se passe. Physiquement, Gerson est en pleine forme mais il est triste et énervé. Et moi aussi ! »Marcao – Source : l’Equipe

Ex OM : Sampaoli ne décolère pas contre le Qatar

Quelques jours après avoir poussé un énorme coup de gueule contre la Coupe du Monde au Qatar, Jorge Sampaoli ne décolère pas. En conférence de presse, il a répété son coup de gueule !

L’ancien coach de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, n’a pas caché son agacement envers la Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar le 20 novembre prochain.

Ce que je dis peut générer 24 heures de polémique, mais cela n’a aucune importance — Sampaoli

Ce samedi en conférence de presse avant le dernier match du FC Séville avant la trêve, l’ex entraîneur de l’OM en a rajouté une couche contre cette décision de la FIFA d’avoir orgnanisé cette compétition au Qatar.

A LIRE AUSSI : Ex OM: Bielsa de retour en Angleterre ?

« Bien souvent, la FIFA dit lutter contre le racisme, l’inégalité des sexes… mais quand il y a des intérêts économiques, tout cela disparaît. C’est considéré comme quelque chose de normal, tout sera sûrement normal lors du Mondial et rien ne se passera. Comme la guerre. Tout le monde a une opinion, mais personne ne s’unit pour faire en sorte que cela n’arrive pas. Ce que je dis peut générer 24 heures de polémique, mais cela n’a aucune importance. Nous allons assister à une Coupe du monde où il y a des ghettos pour les femmes et où c’est considéré comme normal. Tout se passe très vite parce que nous avons besoin que tout se passe vite pour avoir d’autres informations. Et personne ne se bat pour quoi que ce soit. Si nous nous étions unis et avions arrêté les championnats pour que cela ne se joue pas au Qatar, cela aurait été quelque chose. Mais le fait que je dise que ce n’est pas bien de jouer la Coupe du monde là-bas ne va rien changer » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (12/11/2022)

Sampaoli vuelve a señalar al Mundial de Catar: 🗨️ « Vamos a ir a un Mundial donde hay gueto para las mujeres ». 📽️ @SevillaFC pic.twitter.com/i5bSUuuRwU — Relevo (@relevo) November 12, 2022

La FIFA n’a pensé qu’à l’argent et à ses affaires

« La FIFA n’a pensé qu’à l’argent et à ses affaires en déterminant que cette Coupe du monde devait se jouer dans un lieu où l’on ne devrait pas disputer une compétition de ce niveau, et à une date où l’on ne devrait pas la jouer. Ce qui va obliger à une interruption de plus d’un mois pour les compétitions de clubs. Aujourd’hui, personne n’a plus le droit de se plaindre. Les choses auraient dû être réglées bien avant. On va donc accepter la situation et en gérer les conséquences. Celles d’avant la compétition, où des joueurs risquent d’être déconcentrés. Et après le Mondial, dont on ne sait pas dans quel état certains vont revenir. Tout cela ne concerne pas, évidemment, que Séville, mais un très grand nombre de clubs. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (08/11/2022)

AS Monaco – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Monaco au stade Louis II pour le compte de la quinzième journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici.

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco aura lieu à 20h45 au stade Louis II. Le match sera retransmis en direct sur Prime Vidéo

Les groupes

Gardiens : Lopez, Simon, Blanco

Défenseurs : Balerdi, Tavares, Gigot, Mbemba, Touré, Clauss, Kaboré, Kolasinac

Milieux : Gueye, Guendouzi, Veretout, Rongier

Attaquants : Ünder, Sanchez, Harit, Suarez, Payet, Dieng

Monaco

Gardiens : Didillon, Lienard, Nübel

Défenseurs : Aguilar, Badiashile, Caio Henrique, Disasi, Jakobs, Maripan, Sarr, Vanderson

Milieux : Akliouche, Camara, Diatta, Fofana, Gelson Martins, Golovin, Jean Lucas, Matazo, Minamino

Attaquants : Ben Yedder, Boadu, Embolo, Volland.

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Lopez

Mbemba Gigot Balerdi

Clauss Rongier Veretout Tavares

Guendouzi Harit

Sanchez

Monaco :

Nübel

Vanderson Disasi Badiashile Caio Henrique

Martins Camara Fofana Golovin

Ben Yedder Embolo

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Louis II (18 523 places).

L’Arbitre de cet AS Monaco – OM

L’arbitre désigné pour As Monaco – Olympique de Marseille ce dimanche est Benoît Bastien. Il sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomeu. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Aurélien Petit. L’arbitre assistant vidéo sera Jérémy Stinat.

La Météo

Prévision météo à Monaco à 21h (*)

– Passages nuageux (couverture nuageuse 50%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 14°C / ressentie 12°C

– Vent : N 13 km/h

– Taux d’humidité : 55%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM ASM EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 41 Match nul : 24 Victoires ASM : 36

Déclarations d’avant-match

« Je ne regarde pas forcément le classement. C’est un marathon. Mais c’est vrai que ce match est un peu plus important car c’est contre un adversaire direct. La coupure est importante, surtout pour les matchs amicaux. On va pouvoir tester des choses. Mais je ne pense pas que je vais changer mon système. Qu’on joue à trois ou à quatre, ce n’est pas ça qui fait la différence. C’est l’inteprétation du système qui fait la différence, pas le système en soi » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (10/11/22)

« C’est une très belle équipe de Ligue 1. Depuis le début de la saison, ils sont assez solides dans tous les aspects du jeu. Ils ont eu un coup de moins bien, mais c’est quelque chose qui arrive à toutes les équipes de notre championnat. Je trouve que leurs résultats ne reflètent pas du tout leur manière de jouer, je pense qu’il mérite plus. En tout cas, cela promet un beau match. Il n’y a pas de crainte de mon côté. Dimanche, ce sera un grand match contre une très bonne équipe de Ligue 1. Il y a d’abord ce duel à aller gagner, avant de partir à la Coupe du Monde. Car nous avons beaucoup à gagner à l’issue des 90 minutes. Jouer contre Matteo Guendouzi et Jordan Veretout ? Spécial, je ne sais pas. En-tout-cas, nous sommes des compétiteurs dans l’âme. Je pense qu’ils ne se gêneront pas pour me charger durant la rencontre et moi non plus, jusqu’au coup de sifflet final. Seulement à ce moment-là, nous redeviendrons coéquipiers en sélection. J’espère que le sélectionneur sera devant sa télévision pour regarder, même si je ne pense pas que le match puisse changer quoi que ce soit aux idées du coach. Mais même si cela ne change pas la hiérarchie, je vais tout donner » Youssouf Fofana— Source: Conf de presse (11/11/22)