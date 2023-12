Gros transfert, Aubameyang, Riolo … les trois infos mercato OM du jour 27/12/2024

Journaliste professionnel spécialiste de l'OM (olympique de Marseille), couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM depuis plus de 12 ans. Présentateur de l'émission Débat Foot Marseille et réalisateur de films documentaires sur l'histoire de l'OM.

Mercato OM : Riolo pointe deux joueurs à remplacer absolument pendant la CAN

L’Olympique de Marseille va devoir se renforcer cet hiver durant le mercato pour pallier notamment de nombreuses absences durant la CAN 2024. Le journaliste de RMC Sport, n’est pas encore inquiet pour le club marseillais mais estime que Longoria doit absolument recruter à deux postes.

L’OM a complètement raté sa première partie de saison. Si l’OM a enchaîné plusieurs victoires avant la trêve, le club olympien est loin de ses objectifs initiaux. Il faudra réaliser une bien meilleure seconde partie de saison pour espérer les atteindre. Pour Daniel Riolo cela passe aussi par un recrutement lors du mercato hivernal en janvier.

Il va falloir étoffer l’effectif car de toute façon il y a eu des ratés l’été dernier – Riolo

Insolite – OM : Gigot en mode supporter marseillais face à Lucho !https://t.co/iggALLULxp — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 27, 2023

« Il y a d’autres équipes qui vont morfler durant la CAN. C’est compliqué dans notre Ligue 1 d’avoir des certitudes. Un Monaco qui perdrait Golovin ne serait plus la même équipe. Nice fait une très belle première partie de saison mais on ne tomberait pas de l’armoire si ca se déréglait un peu. Donc c’est compliqué avec nos équipes de Ligue 1 de savoir. J’ai plutôt envie de croire que l’OM va remonter que les absents dont on parle ne vont pas l’être très longtemps. Sarr ne fait pas grand chose, Ndiaye est un joueur de rotation, Ounahi ne fait pas grand chose, les marseillais en ont un peu marre. Il faudrait plus un retour rapide de Rongier. Harit c’est un souci car c’est le seul créatif. Mbemba est aussi un joueur important dans l’effectif. Est-ce que Longoria peut trouver des remplaçants à ces joueurs-là ? Il va falloir étoffer l’effectif car de toute façon il y a eu des ratés l’été dernier. Tant que janvier n’est pas passé s’est difficile d’avoir un avis positif ou négatif sur la suite de la saison de l’OM, » a ainsi déclaré le journaliste sur les ondes de RMC Sport.

Mercato OM : Un gros transfert complètement inattendu ?

A Marseille, Leonardo Balerdi fait régulièrement débat. Capable du meilleur comme du pire, il commet trop souvent des erreurs importantes qui finissent par coûter cher à l’OM. Malgré cela, un grand club italien aurait des vues sur le défenseur argentin.

L’OM va se montrer actif durant ce mercato hivernal. Selon le journaliste Ekrem Konur, la Juventus serait attentive à la situation d’Arthur Theate, le défenseur belge de 23 ans évoluant à Rennes, ainsi que de Leonardo Balerdi, le défenseur argentin de 24 ans évoluant à Marseille. Balerdi, actuellement lié à l’OM jusqu’en 2026, compte 12 apparitions en Ligue 1 et 5 en Ligue Europa au cours de cette saison, totalisant ainsi 1401 minutes de jeu.

💣💥#EXCL | Juventus are monitoring the situation of Rennes’ 23-year-old Belgian defender Arthur Theate and Marseille’s 24-year-old Argentine defender Leonardo Balerdi. 🇧🇪🇦🇷 ⚫ #ForzaJuve pic.twitter.com/tRir4QXhhE — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 21, 2023

Recruté il y a trois contre un chèque d’environ 11 millions d’euros, la côte de Léo Balerdi est aujourd’hui estimée à 10 Millions d’euros par le site Transfermarkt. Un tel transfert serait pour le moins complètement inattendu.

Le défenseur Léonardo Balerdi était en conférence de presse, il avait évoqué son rapport avec les supporters marseillais.

Balerdi veut tout donner sur le terrain. « J’ai toujours senti cet amour du public, même si certains m’ont critiqué. j’ai senti qu’il m’appréciaient. je vais tout donner, ils sont toujours là pour nous, j’essaye d’être un supporter de plus mais sur le terrain. Je veux aussi qu’ils s’identifient à moi. »

J’essaye d’être un supporter de plus mais sur le terrain

#Balerdi : « J’ai toujours senti cet amour du public, même si certains m’ont critiqué. j’ai senti qu’il m’appréciaient. je vais tout donner, ils sont toujours là pour nous, j’essaye d’être un supporter de plus mais sur le terrain. Je veux aussi qu’ils s’identifient à moi. »… pic.twitter.com/qKzCMpjKXL — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 24, 2023

Video OM : La grosse session d’entrainement (solo) d’Aubameyang (Harit le chambre…)

L’attaquant de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang a visiblement décidé de passer des vacances studieuses afin d’arriver affuter pour la seconde partie de saison. Le buteur olympien a ainsi publié une vidéo sur son compte Instagram où on peut le voir s’entraîner dur en enchainant les sprints en pente.

Une vidéo à voir ci-dessous :

Pierre-Emerick Aubameyang 🇬🇦 se prépare au mieux avant d’attaquer la deuxième partie de saison avec l’OM ! ⚡️ #TeamOM pic.twitter.com/jc2gmNDGCo — Infos OM (@InfosOM_) December 27, 2023

Une video que n’a pas pu s’empêcher de commenter son partenaire Amine Harit : « 36 km minimum sous les yeux du vieux… » a t-il ainsi chambrer en commentaire du post…