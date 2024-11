Grosse décision ce lundi, un départ en Janvier et quel onze face à Nantes… Les 3 Infos OM de ce samedi 2 novembre

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce samedi :

OM : Grosse décision en interne ce lundi ?

En début de semaine nous apprenions, via La Provence et L’Équipe, que Jean Pierre Papin était absent des terrains de la Commanderie et des entrainements de son équipe la « Pro 2 », qui avaient été confié par intérim à Pancho Abardonado. Ce dernier s’étant même assis sur le banc lors du match amical de ce lundi contre Reims (1-1). Une situation causée par de nombreuses tensions internes et que l’OM compte bien régler ce lundi selon La Provence.

Des tensions internes qui sont le fruit d’une relation difficile entre le ballon d’Or 1991 et Ali Zarrak, responsable de la « Pro 2″. L’Équipe nous avait même appris que JPP avait sollicité l’intervention des ressources humaines en accusant Zarrak d’un comportement proche du harcèlement moral. Un contexte tendu à l’intérieur comme en dehors des locaux du centre d’entrainement RLD puisque Jean Pierre Papin assure également avoir subi des menaces près de son domicile par plusieurs hommes en moto. Une situation très agaçante pour JPP qui a décider de mettre tout cela au clair publiquement dans l’édition de La Provence du 1er Novembre : » Soit Ali Zarrak part soi je pars ? C’est dans cet esprit qu’il faut voir les choses. Moi j’aimerais finir ma saison , on a construit un truc magnifique avec les gamins (…) et ça n’a pas de prix. J’ai l’impression qu’on essaie de foutre ça en l’air, et c’est très difficile à gérer. Je voulais juste faire cette mise au point car j’ai l’impression que ça devient presque de ma faute. »

D’après La Provence, Pablo Longoria, a rencontré Jean-Pierre Papin et Ali Zarrak vendredi. Le coach de la réserve de l’OM et le responsable du groupe « Pro 2 » sont au cœur d’un conflit interne. Le patron olympien pourrait prendre une décision ce lundi ► https://t.co/xZd45r6QVu pic.twitter.com/dY27sjYFOT — RMC Sport (@RMCsport) November 2, 2024

Dans son édition du jour, La Provence nous apprends que le patron de l’OM Pablo Longoria a rencontré les deux protagonistes ce vendredi et qu’une décision pourrait bien être prise ce lundi, tout en confirmant la présence de Jean Pierre Papin sur le banc de la réserve ce samedi pour le déplacement des siens à Corte à l’occasion de la 7ème journée de National 3.

Mercato OM : Un départ déjà prévu pour janvier ?

Si l’OM aura sans doute besoin de renforcer un ou deux postes lors du prochain mercato d’hiver, le club va devoir aussi recaser des joueurs en manque de temps de jeu. Cela sera le cas pour François-Régis Mughe qui a prolongé en janvier dernier…

François-Régis Mughe n’a pas encore disputé une seule minute cette saison sous la direction de Roberto De Zerbi. Après un début prometteur lors de la saison 2023-2024, il a vu son statut diminuer rapidement dans l’équipe, perdant ainsi sa place dans la hiérarchie.

En janvier, François-Régis Mughe a été prêté à Dunkerque, où il a joué seulement quelques minutes en Ligue 2. À son retour à Marseille durant l’intersaison, il a été informé qu’il ne faisait pas partie des plans du club. Ses agents n’ont pas réussi à lui trouver un nouveau club avant la clôture du marché des transferts.

Direction la Suisse pour Mughe ?

Cependant, selon le site Africafoot, il pourrait avoir l’opportunité de relancer sa carrière en Suisse lors du prochain mercato hivernal. Les clubs FC Sion et FC Lugano seraient intéressés par un prêt de l’ailier camerounais. Cette évolution pourrait marquer un tournant dans la carrière de Mughe et lui offrir une chance de retrouver du temps de jeu.

🔵 Le profil de François Régis Mughe intéresse le FC Lugano et le FC Sion, des clubs de Super League Suisse. L’attaquant camerounais de 20 ans est mis au placard par l’OM depuis le début de cette saison. 🦁🇨🇲 [https://t.co/nniCjGv1pj] pic.twitter.com/D2xhKAFROo — AllezLesLions (@AllezLesLions) November 1, 2024

OM : Quel onze face à Nantes ?

L’Olympique de Marseille se déplace ce dimanche à Nantes pour le compte de la dixième journée de Ligue 1 saison 2024/2025. Quel onze va proposer Roberto De Zerbi face aux canaris ?



La saison de l’OM doit se relancer ce dimanche après la déroute de dimanche dernier contre le PSG (0-3). Avec la défaite de Monaco et le match nul de Lille l’OM peut, en cas de victoire, prendre seul la seconde place du championnat et donc réaliser une très bonne opération. Le coach italien va devoir faire sans Carboni (genou) et pourra cependant compter sur Merlin dont il a annoncé le retour ce vendredi en conférence de presse.

Rulli sera titulaire dans les buts devant une défense qui devrait être composée de Balerdi et de Kondogbia qui devrait être reconduit dans l’axe. Murillo devrait être aligné à droite et à gauche Brassier devrait conserver sa place en l’absence de Garcia. Hojbjerg devrait également occuper son rôle de sentinelle au milieu en compagnie de Rabiot pour sa seconde titularisation de suite. Harit devrait conserver son rôle de meneur dans l’axe. Greenwood sera aligné à droite, soit Luis Henrique soit Rowe sera aligné à gauche. Wahi devrait être titularisé à la pointe de l’attaque.



Un 4-2-3-1 avec Rabiot

RulliMurillo Balerdi Kondogbia Brassier ou Merlin

Rabiot Hojbjerg

Greenwood Harit Henrique ou Rowe

Wahi

Roberto De Zerbi était présent ce vendredi au centre RLD pour la traditionnelle conférence de presse d’avant match. Il a été interrogé sur ce match face aux nantais : « Peut-être qu’il y aura du changement au niveau des joueurs mais pas sur le jeu. Quand on a plus le ballon, on se crée plus de situations, on est plus dangereux et pour moi, la réussite passera par là. Peut-être que Merlin pourra avoir des minutes, on verra avec l’équipe médicale mais c’est un joueur qui pèse sur le terrain et dans le vestiaire. C’est celui des quatre défenseurs qui peut aller le plus haut et l’absence de Garcia fera aussi défaut à ce niveau-là. Lilian Brassier avait joué à gauche mais il n’a pas cette vocation. »