Grosse décision pour Aubameyang, l’annonce de Longoria et le dossier Ndiaye traine à Everton… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Mercato : L’OM a pris une grande décision pour Aubameyang?

Sans Coupe d’Europe, difficile de conserver Aubameyang? Pas si sûr d’après La Provence qui explique que l’OM veut en faire l’un de ses cadres pour la saison prochaine !

La tendance continue pour Aubameyang : il devrait continuer son aventure à l’OM malgré l’absence de Coupe d’Europe la saison prochaine. L’attaquant gabonais devrait, d’après La Provence, être l’un des capitaines de la saison prochaine. Le club veut en faire l’un des cadres de son nouveau projet lancé avec l’arrivée de Roberto De Zerbi.

Rendez-vous important pour l’avenir d’Aubameyang dans quelques jours !

Questionné sur l’avenir d’Aubameyang dans le Space d’Embou13 sur X, Sebastien Denis a donné ses informations. Le journaliste explique qu’une réunion aura prochainement lieu afin d’évoquer l’avenir de l’attaquant qui a réalisé une belle saison l’an dernier avec l’Olympique de Marseille.

« Au club, à part Aubameyang, personne n’est intransférable pour le moment. J’ai quelques informations sur lui. Il y a un rendez-vous de prévu au retour des vacances du joueur donc très rapidement. Il fera ce rdv avec son agent pour décider de ce qu’ils vont faire, explique le journaliste dans le Space sur X. L’idée c’est de continuer à l’OM en tout cas. C’est une volonté commune de part et d’autres. Après, il faudra voir les modalités avant que ça se fasse. Il est évident que déjà avant l’arrivée de De Zerbi, il voulait déjà rester… Alors, avec De Zerbi, ça donne encore plus de motivation. Aujourd’hui pour lui, l’Arabie Saoudite ce n’est pas un projet. Ça fait 4 ans qu’il pourrait y aller mais il n’avait pas envie. Il estimait avoir encore à donner en Europe et l’an dernier il a prouvé à tout le monde qu’il avait bien raison. Il va peser le pour et le contre mais aujourd’hui il n’y a pas de club qui s’est réellement positionné. Il arrivé à un âge où il a prouvé, il a joué dans les plus grands clubs européens… Il est peut-être à la base d’un nouveau projet avec un coach qui va le sublimer et entouré de joueurs qualitatifs et concernés par le projet… Ça ne peut que lui donner envie de rester. Il faut que tout le monde trouve son intérêt. Son salaire va baisser naturellement puisque certaines primes concernent la Coupe d’Europe. Ce n’est pas une affaire d’argent s’il est à Marseille, c’est que le projet l’intéresse. »

Mercato OM : Iliman Ndiaye, l’officialisation traine…

C’est pourtant bouclé depuis quelques jours entre l’OM et Everton pour le départ d’Iliman Ndiaye. Cependant, aucun des deux clubs n’a encore communiqué sur son départ.

Tout semble bouclé pour le départ d’Iliman Ndiaye. Le Sénégalais devrait retourner en Angleterre, là où il avait montré ses qualités avant de rejoindre l’OM. Pourtant, les deux clubs tardent à communiquer sur son arrivée. D’après le média anglais LiverpoolEcho, son officialisation en devrait pas arriver ce week-end. Pourtant, d’après Fabrizio Romano, sa visite médicale a déjà été passée cette semaine.

Je lui ai dit un jour, Ili, les gens, ils t’aiment ici, alors joue ton football, amuse toi

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu sur son rôle au sein de l’effectif marseillais et notamment auprès d’Iliman Ndiaye: « C’est super intéressant d’être le leader d’une attaque jeune. J’essaie de donner des conseils. On m’appelle le vieux, je suis l’ancien du vestiaire. Je sais que chaque mot peut compter pour eux, donc j’essaie toujours de donner la bonne motivation. En donnant de la confiance. Il faut qu’ils sachent qu’ils ont du talent, sinon ils ne seraient pas là. J’en suis la preuve : au début, cela a été dur, mais on se relève. Il ne faut pas qu’ils lâchent, notamment Ili (Ndiaye). Je lui ai dit un jour : ‘les gens, ils t’aiment ici, tu as de la chance, tout le monde rêve que tu exploses parce que tu viens d’ici, alors joue ton football, amuse-toi’. J’aime bien Ili, il peut te sortir une folie à tout moment. »

OM : L’annonce de Longoria sur l’officialisation de De Zerbi

Ce samedi soir, l’Olympique de Marseille a publié un communiqué officialisant l’arrivée de Roberto De Zerbi. Le club se félicite de son arrivée et le président Longoria annonce le début d’un nouveau projet.

« L’OM est heureux d’annoncer la signature de l’entraineur italien pour les trois prochaines saisons. Âgé de 45 ans, le natif de Brescia possède déjà une solide expérience du plus haut niveau. Promu entraîneur à seulement 34 ans après une carrière professionnelle au poste de milieu offensif, Roberto De Zerbi monte rapidement les échelons en Italie jusqu’en Serie A et installe son identité de jeu ambitieuse à Sassuolo, en 2018″, a publié le club ce samedi soir pour officialiser l’arrivée du nouveau coach.

Son choix de nous rejoindre est un signal fort vis-à-vis du club et du nouveau cycle sportif que nous entamons

« Nous sommes très fiers d’accueillir Roberto à l’Olympique de Marseille, un entraîneur talentueux et renommé au niveau européen. En plus de l’enthousiasme manifesté, dès les premiers contacts, à l’idée d’entraîner l’OM, il présente toutes les qualités requises pour réussir sur notre banc de touche. Son choix de nous rejoindre est un signal fort vis-à-vis du club et du nouveau cycle sportif que nous entamons », a ajouté le président du club, Pablo Longoria dans ce même communiqué.

« Je suis très heureux de m’engager avec l’Olympique de Marseille, j’éprouvais un désir très fort de rejoindre ce club. L’histoire et le prestige qui entourent l’OM, la passion et la ferveur de ses supporters, le sérieux et l’enthousiasme que m’ont témoigné Frank, Pablo et Medhi ont été déterminants dans ma décision de me lancer dans ce challenge passionnant. J’ai hâte de m’asseoir sur le banc de l’Orange Vélodrome, cette fois-ci en tant qu’entraîneur de l’OM, et d’aider le club à retrouver le rang que Marseille mérite, » a ainsi déclaré Roberto De Zerbi.