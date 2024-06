[INFO FCM] OM : Pancho Abardonado fera partie du staff de Roberto De Zerbi

Comme annoncé depuis plusieurs jours maintenant, Roberto De Zerbi sera le prochain entraîneur de l’Olympique de Marseille. Selon nos informations, le coach italien va conserver Pancho Abardonado dans son staff.

Bonne nouvelle pour Pancho Abardonado ! L’ancien joueur marseillais sera, selon nos informations, intégré dans le staff de Roberto De Zerbi qui devrait prochainement être officialisé comme entraîneur de l’OM. Il apportera sa connaissance du club, des joueurs et sera un précieux relais pour le coach qui va découvrir son groupe le 1 er juillet à la reprise.

Une histoire de jours ou d’heures pour De Zerbi?

Les supporters devront encore se montrer un peu patients pour voir De Zerbi officialisé par l’OM. Si plus aucun doute ne subsistent quant à sa venue dans la cité phocéenne, il reste encore quelques détails à ratifier. Selon RMC Sport, cette attente serait justifiée par les délais de la rédaction du contrat de l’entraîneur italien et l’activation de sa clause afin de quitter Brighton.

Alors que les joueurs reprendront l’entraînement au début de juillet, nul doute que l’officialisation n’est plus qu’une affaire de jours. En plus des détails de son contrat, le coach italien arrivera avec 7 membres du staff. Un nombre important d’adjoint, qui vient se rajouter à l’arrivée du directeur technique Giovanni Rossi, proche de De Zerbi. Des arrivées qui entraînent donc d’autres démarches administratives. A noter qu’aucune clause de départ ou autre ne serait en discussion entre les deux partis qui souhaitent travailler ensemble sur le long terme.

Cet agent de joueurs prévient Longoria avec De Zerbi !

Giovanni Rossi devrait arriver à l’OM en tant que directeur technique, il viendrait soulager Roberto De Zerbi de tout ce qui est négociation. Une très bonne chose selon Cyril Astier, « Ouais moi je vois ça plutôt d’un très bon œil. C’est à dire qu’on inclut aussi une personne avec de la compétence donc ça monte en compétence aussi encore une fois donc ça c’est plutôt une bonne chose. Et ça permettra au coach de se focaliser uniquement sur l’aspect sportif et il aura déjà beaucoup de travail. Cette personne là de confiance (Giovanni Rossi) sera a priori, le relais entre lui et la direction. La direction Longoria mais aussi la direction sportive quelque part parce que d’après ce que j’ai compris. Il ne devrait pas toucher le recrutement. Si ce n’est celui de donner et ça sur le coup c’est cette relation dans un club elle est super importante entre le staff sportif le coach et la direction sportive. C’est deux choses différentes. Et lui va pouvoir jouer cette courroie de transmission qui est cruciale c’est à dire de bien comprendre, c’est vraiment très important de bien comprendre les besoins du coach. Mais que lui soit aussi capable de faire comprendre au coach quelle est la situation du club, ce qui est possible ce qui n’est pas possible etc… », explique l’agent.

Le rôle de ce directeur technique sera crucial au bon fonctionnement du club la saison prochaine. « Moi, je suis plutôt plutôt satisfait du coup d’avoir un coach qui lui va se focaliser uniquement sur son match du week-end. Et sur sa mise en place parce qu’il aura déjà beaucoup beaucoup de travail à faire. Parce qu’encore une fois c’est un entraîneur exigeant, qui a des idées très arrêtées sur le football. Donc moi je trouve que c’est plutôt une bonne chose. Maintenant dans un club de football, mais finalement comme dans une n’importe quelle entreprise, il faut que les responsabilités de chacun soient clairement définies. » rajoute Cyril Astier.