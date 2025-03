Inquiétude face au PSG, c’est confirmé pour Pogba et l’autre stratégie de Longoria… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mardi : Inquiétude face au PSG, c’est confirmé pour Pogba et la stratégie de Longoria…

Grosses inquiétudes avant PSG – OM !

Le Classique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille sera placé sous haute surveillance en raison des risques de troubles à l’ordre public. La Division nationale de lutte contre l’hooliganisme (DNLH) envisage un classement au niveau 5, le plus haut degré de vigilance, nécessitant un dispositif policier renforcé.

Le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre une semaine cruciale pour sa saison. Avant d’affronter l’Olympique de Marseille en clôture de la 26e journée de Ligue 1, dimanche soir (20h45), les Parisiens auront un rendez-vous capital en Ligue des Champions. Ce mardi, ils se déplaceront à Anfield Road pour défier Liverpool, avec pour objectif une qualification en quarts de finale.

PSG – OM classé niveau 3 ?

19 Geoffrey KONDOGBIA (om) – 33 Warren ZAIRE EMERY (psg) during the Ligue 1 Uber Eats match between Marseille and Paris Saint-Germain at Orange Velodrome, Marseille on March 31, 2024 in Marseille, France.(Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) – Photo by Icon Sport

Ce Classique s’annonce particulièrement tendu, notamment en raison du contexte sécuritaire. Selon les informations de L’Équipe, la Division nationale de lutte contre l’hooliganisme (DNLH) envisage de classer la rencontre au niveau 5, le plus haut degré de risque. Cette décision s’explique par des « risques graves de troubles à l’ordre public nécessitant des mesures exceptionnelles ».

Face à cette situation, une réunion de sécurité est prévue en fin de semaine afin de préciser le dispositif policier et d’évaluer les menaces potentielles autour de cette rencontre sous haute surveillance au Parc des Princes. Ce climat de tension ajoute une dimension supplémentaire à une affiche déjà marquée par une rivalité historique entre le PSG et l’OM.

Mercato OM : C’est confirmé pour Paul Pogba !

L’Olympique de Marseille n’a pas abandonné la piste Paul Pogba pour cet été. D’après les informations de Fabrizio Romano, c’est confirmé, le joueur peut de nouveau jouer !

C’est enfin terminé pour Paul Pogba ! La suspension dont il a été la cible il y a quelques mois est désormais levée. Le milieu de terrain, libre de tout contrat, peut de nouveau s’engager dans un club et reprendre le football de haut niveau. Le journaliste Fabrizio Romano a partagé l’information sur son compte X ce mardi, annonçant donc la fin de cette longue suspension. Toujours sans club, les rumeurs l’envoient un peu partout et aussi à l’OM…

Ce n’est pas terminé pour Pogba à l’OM !

La possibilité de voir Paul Pogba signer cet été n’est pas entériné d’après les informations du journal L’Equipe. Le quotidien sportif nous explique que le milieu de terrain n’a pas encore pris sa décision et que l’OM pourrait revenir à la charge au mercato hivernal.

« C’est aussi pour cette raison qu’il n’a pas signé à Marseille au mois de janvier. Les dirigeants de l’OM ont pris des renseignements et manifesté un certain intérêt. Mais ils ont compris, aussi, que Pogba ne serait pas en mesure d’apporter une plus-value sportive à la hauteur des attentes populaires qu’une telle signature aurait suscitées. Les risques de déséquilibre du vestiaire en cours de saison étaient également trop élevés à leurs yeux. Cela condamne-t-il une arrivée de « la Pioche » en Provence cet été ? Pas nécessairement. Il faudra voir si, d’ici là, l’ancien Turinois ne s’est pas engagé ailleurs », explique le journal L’Equipe dans un article.

Pogba est un très grand joueur, mais il fallait comprendre où on pourrait l’utiliser

Lors de la conférence de presse d’avant-match face à Angers, Roberto De Zerbi, entraîneur de l’OM, a apporté son analyse sur le dossier de Paul Pogba, autorisé à reprendre le football en mars prochain. Malgré le talent indéniable de l’ancien milieu de terrain de la Juventus, les dirigeants marseillais ont préféré ne pas se lancer dans une nouvelle aventure avec lui, mettant en avant la nécessité de préserver l’équilibre du vestiaire.

Dans ses propos, De Zerbi a précisé que l’intégration de Paul Pogba devait être envisagée avec une vision claire de son rôle sur le terrain. Il a ainsi affirmé : « L’équilibre du vestiaire, personne ne pourrait le changer. Personne ne déséquilibrera mon vestiaire tant que je serai entraîneur. Ce n’était pas le problème. Pogba est un très grand joueur, mais il fallait comprendre où on pourrait l’utiliser une fois qu’il aurait été disponible pour jouer, à quel rôle, quel poste. Plus il y a des champions, plus je suis heureux, ce n’était pas ça. C’était une évaluation générale et peut-être que ça changera mais à l’heure actuelle, on a pris cette décision en raison de plusieurs facteurs. »

C’était une évaluation générale et peut-être que ça changera

Ces mots témoignent de la rigueur de De Zerbi, qui refuse de compromettre l’harmonie et la cohésion de son effectif pour des raisons de prestige. Pour lui, chaque joueur doit trouver sa place dans un dispositif où l’esprit d’équipe et la performance collective priment sur la renommée individuelle. Ainsi, même si Paul Pogba est reconnu comme un joueur d’exception, son arrivée devait impérativement s’intégrer sans perturber l’équilibre déjà établi au sein du groupe.

Ligue 1 : L’autre stratégie de l’OM et de Longoria !

Depuis la mi-janvier, plusieurs clubs de Ligue 1 ont déposé des réserves contre la présence de Thiago Almada sur la feuille de match de l’OL. L’OM a opté pour une autre stratégie…

Toulouse, Reims, Paris, Brest et Nice ont officiellement contesté la qualification du joueur argentin, rappelant que la DNCG avait interdit le club lyonnais de recrutement en novembre dernier. Cette démarche a suscité des tensions, notamment entre les dirigeants de l’OL et ceux des clubs concernés.

Dimanche dernier, Nice a également suivi ce mouvement avant son match contre Lyon, provoquant un échange animé entre Laurent Prud’homme, directeur général de l’OL, et Jean-Pierre Rivère, président du club azuréen. Ce dernier a assumé publiquement sa position : « J’ai pris un engagement il y a quelques semaines et je respecte ma parole. » Cette unité entre plusieurs clubs de Ligue 1 laisse penser à une stratégie concertée pour remettre en cause les prêts entre clubs d’un même actionnaire.

L’OM plaide pour une régulation plus claire et plus équitable concernant les prêts entre clubs sous une même propriété

Face à cette situation, l’OM a choisi une voie différente. Plutôt que de poser une réserve, le club marseillais a préféré adresser un courrier à la LFP et à la DNCG pour ouvrir un débat plus large sur le sujet. En effet, le quotidien l’Equipe explique que Pablo Longoria, président de l’OM, a expliqué sa position en déclarant : « La qualification de ce joueur ne sera pas critiquée. » Cependant, il plaide pour une régulation plus claire et plus équitable concernant les prêts entre clubs sous une même propriété. « Il faut évaluer la juste valeur des transactions pour favoriser le développement de la Ligue tout en encadrant les modèles émergents. »

Cette approche diffère de celle adoptée par les autres clubs ayant déposé une réserve. Si ces derniers semblent vouloir contester la pratique des prêts gratuits entre clubs sous une même propriété, l’OM préconise une discussion sur les futures règles à mettre en place. Pour l’OL, la situation reste incertaine. Bien que la DNCG et la LFP aient validé le prêt d’Almada, le club reste sous la menace d’une décision de la commission paritaire d’appel, qui se prononcera le 20 mars.

Alors que les tensions se multiplient autour de cette affaire, la position de l’OM tranche avec celle de ses concurrents. Plutôt que de contester directement la présence d’Almada, le club marseillais appelle à une réflexion plus large sur les règles économiques et sportives encadrant la Ligue 1.