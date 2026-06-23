PUBLICITÉ
Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / Internationaux OM : Medina décisif avec l’Argentine !
OM Actualités

Internationaux OM : Medina décisif avec l’Argentine !

Par Rédaction FCM -

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître

L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage.

Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger.

Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous.

💙🤍 Je soutiens FC Marseille

Titularisé au poste de latéral gauche avec l’Argentine, Facundo Medina enchaîne les prestations convaincantes depuis le début du Mondial. Décisif face à l’Autriche avec une passe pour Lionel Messi, le défenseur de l’OM profite de cette dynamique pour marquer des points en sélection… et envoyer un signal fort à son club.

Medina confirme avec l’Argentine

Une nouvelle fois titularisé par Lionel Scaloni, Facundo Medina a confirmé sa montée en puissance face à l’Autriche. Aligné au poste de latéral gauche, le défenseur de l’Olympique de Marseille a livré une prestation complète, aussi solide défensivement que précieux offensivement. Il s’est notamment illustré en délivrant une passe décisive à Lionel Messi sur l’ouverture du score, preuve de sa capacité à faire la différence dans les moments clés.

Défenseur axial de formation, Medina s’adapte avec efficacité dans un rôle de latéral moderne, combinant rigueur, disponibilité et qualité technique. Cette polyvalence, appréciée par le staff argentin, pourrait rebattre les cartes dans la hiérarchie, où Nicolas Tagliafico reste un concurrent direct. À l’approche des prochains matchs, la dynamique actuelle semble jouer en faveur du Marseillais, qui enchaîne les minutes et gagne en confiance dans un contexte de très haut niveau.

Un signal fort pour l’OM : vers un rôle clé ?

Cette progression tombe à point nommé pour l’Olympique de Marseille. Freiné cette saison par une blessure importante à la cheville contractée en Ligue des Champions, Facundo Medina semble aujourd’hui retrouver son meilleur niveau. Ses performances avec l’Argentine envoient un message clair : lorsqu’il est en confiance, il peut être un défenseur fiable, capable d’apporter aussi bien défensivement qu’offensivement.

Reste désormais à savoir s’il parviendra à reproduire cette régularité en club. Dans un OM en quête de stabilité et de certitudes, son profil polyvalent pourrait s’avérer précieux sur la durée. Mais pour franchir un cap et s’imposer comme un véritable cadre, Medina devra confirmer ses performances dans le temps. Une chose est sûre : cette Coupe du Monde pourrait bien marquer un tournant dans sa trajectoire à Marseille.

 

En s’affirmant dans un contexte aussi exigeant que la Coupe du Monde, Facundo Medina semble franchir un cap important dans sa progression. Reste désormais à savoir s’il saura prolonger cette dynamique sous le maillot de l’OM, où les attentes seront élevées. Car plus qu’un simple passage en forme, c’est bien dans la régularité que se jugera sa capacité à s’imposer durablement comme un élément clé du projet marseillais.
Paul Laffisse
    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823