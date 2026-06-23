Internationaux OM : Medina décisif avec l’Argentine !

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Titularisé au poste de latéral gauche avec l’Argentine, Facundo Medina enchaîne les prestations convaincantes depuis le début du Mondial. Décisif face à l’Autriche avec une passe pour Lionel Messi, le défenseur de l’OM profite de cette dynamique pour marquer des points en sélection… et envoyer un signal fort à son club.

Medina confirme avec l’Argentine

Une nouvelle fois titularisé par Lionel Scaloni, Facundo Medina a confirmé sa montée en puissance face à l’Autriche. Aligné au poste de latéral gauche, le défenseur de l’Olympique de Marseille a livré une prestation complète, aussi solide défensivement que précieux offensivement. Il s’est notamment illustré en délivrant une passe décisive à Lionel Messi sur l’ouverture du score, preuve de sa capacité à faire la différence dans les moments clés.

Défenseur axial de formation, Medina s’adapte avec efficacité dans un rôle de latéral moderne, combinant rigueur, disponibilité et qualité technique. Cette polyvalence, appréciée par le staff argentin, pourrait rebattre les cartes dans la hiérarchie, où Nicolas Tagliafico reste un concurrent direct. À l’approche des prochains matchs, la dynamique actuelle semble jouer en faveur du Marseillais, qui enchaîne les minutes et gagne en confiance dans un contexte de très haut niveau.

Un signal fort pour l’OM : vers un rôle clé ?

Cette progression tombe à point nommé pour l’Olympique de Marseille. Freiné cette saison par une blessure importante à la cheville contractée en Ligue des Champions, Facundo Medina semble aujourd’hui retrouver son meilleur niveau. Ses performances avec l’Argentine envoient un message clair : lorsqu’il est en confiance, il peut être un défenseur fiable, capable d’apporter aussi bien défensivement qu’offensivement.

Reste désormais à savoir s’il parviendra à reproduire cette régularité en club. Dans un OM en quête de stabilité et de certitudes, son profil polyvalent pourrait s’avérer précieux sur la durée. Mais pour franchir un cap et s’imposer comme un véritable cadre, Medina devra confirmer ses performances dans le temps. Une chose est sûre : cette Coupe du Monde pourrait bien marquer un tournant dans sa trajectoire à Marseille.