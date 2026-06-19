Mercato OM : Ces trois cadres qui seront la base de la saison prochaine…

L’OM doit vendre et trouver rapidement des liquidités pour satisfaire les exigences de la DNCG. Dans cette perspective, le futur d’une majorité de l’effectif marseillais est flou. Pourtant quelques joueurs devraient rester la saison prochaine.

L’incertitude grandit dans l’effectif olympien. A moins d’une semaine de son passage devant la DNCG, l’Olympique de Marseille n’a toujours pas effectué la moindre vente. Pourtant, le club détenu par Franck McCourt doit récupérer entre cinquante et soixante millions d’euros de vente d’ici au 23 juin.

Un effectif dans le flou

Face à cette urgence, Grégory Lorenzi et la direction doivent effectuer une large revue d’effectif. Un tri devrait être fait afin de récupérer au plus vite la somme demandée. Certains cadres devraient s’en aller.

Mason Greenwood est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines et notamment du côté de l’AS Roma qui a vu sa première offre être refusée par l’OM. Le club italien devrait rapidement revenir avec une deuxième proposition pour la meilleure valeur marchande de l’Olympique de Marseille qui en attend autour de 50 millions d’euros. Selon L’Equipe, Tottenham et Arsenal suivraient aussi le dossier, même si les antécédents de Greenwood freineraient le dossier.

D’autres titulaires expérimentés devraient rebondir ailleurs. Pierre-Emile Hojbjerg est courtisé par l’Atalanta Bergame tandis que l’OM est dans l’attente d’une offre pour laisser partir Balerdi. La barre est fixée à 15 millions d’euros minimum. Certains comme Angel Gomes (Coventry et Hull City) ou Hamed Junior Traoré (Genoa) sont aussi convoités.

L’OM compte sur ses Argentins

Le futur est donc incertain pour une grande majorité de l’effectif mais L’Equipe indique que trois joueurs devraient rester la saison prochaine dans l’effectif prévu par Grégory Lorenzi.

Arrivé l’été dernier en prêt en provenance du RC Lens, Facundo Medina devrait faire partie du projet olympien. Après une première saison correcte, l’Argentin va rester selon L’Equipe. Sélectionné et titulaire lors du premier match de Coupe du Monde de l’Argentine face à l’Algérie (3-0), le défenseur pourrait voire sa valeur grimper en fonction de ses performances des prochaines semaines. Une perspective qui plairait à la direction marseillaise mais pas au point de s’en séparer dans l’immédiat.

Lui aussi présent aux côtés de Lionel Messi dans sa quête d’un deuxième titre mondial, Géronimo Rulli devrait aussi poursuivre l’aventure à Marseille. L’Equipe indique que le gardien de 34 ans, arrivé il y a deux ans, sera un des cadres sur lequel compte s’appuyer la direction sportive olympienne.

Aguerd en taulier de la défense malgré sa délicate clause

Les dirigeants comptent également sur l’international marocain Nayef Aguerd (64 sélections, 2 buts) malgré sa clause qui s’annonce embêtante pour le club marseillais. Pour rappel, Foot Mercato a indiqué hier que le Marocain disposait d’une clause libératoire de 15 millions d’euros et que si l’OM s’opposait à son départ, le club olympien s’engage à doubler le salaire d’Aguerd.

A LIRE AUSSI : Ex OM : terrible coup dur pour Ismaël Koné !

La direction sportive s’appuie donc sur une base défensive pour l’année prochaine alors que le flou est bien plus important concernant l’attaque et le milieu. Les prochains jours nous en diront plus.

Clarence Maillefaud