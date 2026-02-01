J-1 avant la fermeture ! Les tableaux mercato OM de ce 1er février 2026 !

Le mercato d’hiver ferme ses portes demain à 20h ! Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal 2026.

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Ce dimanche, plusieurs dossiers sont sur le feu : Goomes vers Wolverhampton, Bakola vers Sassuolo, Abdelli est attendu et Vemeeren et/ou O’Riley sont susceptibles de partir…

ARRIVEES

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Quinten Timber Feyenoord 4.5M€ Ethan Nwaneri Arsenal Prêt payant sans OA Ziyad Baha libre –

Infos – Rumeurs Nom Club Montant

Estimé Faisabilité Himad Abdelli Angers 2 – 4M€ Da Cunha Cômes 15M€ Carascal Flamengo 15M€ Hadj Moussa Feyenoord 22M€ Souffian El Karouani FC Utrecht 15M€

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Pol Lirola Hellas Véronne Libre Ruben Blanco – Libre Robinio Vaz AS Roma 20 + 5M€ Neal Maupay FC Séville Prêt avec OA François-Régis Mughe AEL Limassol Transfert