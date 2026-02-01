J-1 avant la fermeture ! Les tableaux mercato OM de ce 1er février 2026 !

Le mercato d’hiver ferme ses portes demain à 20h ! Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal 2026.
Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Ce dimanche, plusieurs dossiers sont sur le feu : Goomes vers Wolverhampton, Bakola vers Sassuolo, Abdelli est attendu et Vemeeren et/ou O’Riley sont susceptibles de partir…
A lire : Mercato OM : Deux autres milieux de terrains possibles partants en plus de Bakola et Gomes ?
ARRIVEES
|
OFFICIEL
|Nom
|Club
|Montant du Transfert
|Quinten Timber
|Feyenoord
|4.5M€
|Ethan Nwaneri
|Arsenal
|Prêt payant sans OA
|Ziyad Baha
|libre
|–
|
Infos – Rumeurs
|Nom
|Club
|Montant
Estimé
|Faisabilité
|Himad Abdelli
|Angers
|2 – 4M€
|Da Cunha
|Cômes
|15M€
|Carascal
|Flamengo
|15M€
|Hadj Moussa
|Feyenoord
|22M€
|Souffian El Karouani
|FC Utrecht
|15M€
DÉPARTS
|
OFFICIEL
|Nom
|Club
|Montant du Transfert
|Pol Lirola
|Hellas Véronne
|Libre
|Ruben Blanco
|–
|Libre
|Robinio Vaz
|AS Roma
|20 + 5M€
|Neal Maupay
|FC Séville
|Prêt avec OA
|François-Régis Mughe
|AEL Limassol
|Transfert
|
Infos – Rumeurs
|Nom
|Club
|Montant
Estimé
|Faisabilité
|Ulisses Garcia
|Sassuolo
|Prêt avec OA
|Darryl Bakola
|Sassuolo
|10M€
|Angel Gomes
|Wolverhamton
|Prêt avec OA
|Arthur Vemeeren
|Galatasaray
|Fin de prêt
|Matt O’Riley
|Brighton
|Fin de prêt
Afficher les commentaires
0