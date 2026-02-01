Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / J-1 avant la fermeture ! Les tableaux mercato OM de ce 1er février 2026 !
OM Actualités

J-1 avant la fermeture ! Les tableaux mercato OM de ce 1er février 2026 !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Le mercato d’hiver ferme ses portes demain à 20h ! Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal 2026. 

 

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Ce dimanche, plusieurs dossiers sont sur le feu : Goomes vers Wolverhampton, Bakola vers Sassuolo, Abdelli est attendu et Vemeeren et/ou O’Riley sont susceptibles de partir…

A lire : Mercato OM : Deux autres milieux de terrains possibles partants en plus de Bakola et Gomes ?

 

ARRIVEES

OFFICIEL
Nom Club Montant du Transfert
Quinten Timber Feyenoord 4.5M€
Ethan Nwaneri Arsenal Prêt payant sans OA
Ziyad Baha libre

 

 

 

 

Infos – Rumeurs
Nom Club Montant 
Estimé		 Faisabilité
Himad Abdelli Angers 2 – 4M€
Da Cunha Cômes 15M€
Carascal Flamengo 15M€
Hadj Moussa Feyenoord 22M€
Souffian El Karouani FC Utrecht 15M€

 

DÉPARTS

OFFICIEL
Nom Club Montant du Transfert
Pol Lirola Hellas Véronne Libre
Ruben Blanco Libre
Robinio Vaz AS Roma 20 + 5M€
Neal Maupay  FC Séville  Prêt avec OA
François-Régis Mughe AEL Limassol Transfert

 

 


Infos – Rumeurs
Nom Club Montant 
Estimé		 Faisabilité
Ulisses Garcia Sassuolo Prêt avec OA
Darryl Bakola Sassuolo 10M€
Angel Gomes Wolverhamton Prêt avec OA
Arthur Vemeeren Galatasaray Fin de prêt
Matt O’Riley Brighton Fin de prêt

 

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823