« J’ai envie de jouer l’OM »

L’international français Ibrahima Konaté n’a pas caché son envie de jouer contre l’Om avec Liverpool en Ligue Europa lors des demi-finales.

Au cours d’un entretien accordé à France Info, l’international français Ibrahima Konaté, a évoqué la Ligue Europa qu’il dispute avec son club Liverpool. Il a clairement affiché son souhait de jouer contre l’Olympique de Marseille au tour suivant, en demi-finale. Il évoque notamment l’ambiance fantastique du vélodrome qu’il avait connu avec son club précédent, le RB Leipzig. L’OM s’était imposé 5 buts à 2 dans un stade en ébullition.

Une ambiance magnifique et j’ai envie de le revivre

« J’ai envie de jouer contre l’OM en demi-finale de Ligue Europa ! On a déjà joué contre un club français, Toulouse. L’accueil au Vélodrome ? J’ai des amis marseillais, que ce soit des joueurs ou des fans. Et même s’il y a des insultes, ça fait partie du show. Mais c’est surtout que j’ai déjà joué là-bas en Ligue Europa avec Leipzig et c’était une ambiance magnifique et j’ai envie de le revivre, » a ainsi déclaré Ibrahima Konaté.

Liverpool affrontera l’Atalanta en quart de finale tandis que l’OM jouera sa qualification face à Benfica. Les deux vainqueurs s’affronteront en demi-finale de la C3.