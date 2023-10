La phrase de Clauss, le futur président ? Deschamps content de Clauss… Les 3 infos OM de ce samedi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : « Je ne suis plus là juste pour paraître mignon à la télé » lâche Clauss après la rencontre. « Tout le monde se dit qu’il deviendra président en cas de départ de Pablo en fin de saison ». Didier Deschamps encense Jonathan Clauss !

Internationaux OM: « Je ne suis plus là juste pour paraître mignon à la télé » lâche Clauss après la rencontre

De retour en sélection, Jonathan Clauss, passeur décisif sur l’ouverture du score de Kylian Mbappé (7e), a livré une prestation de grande qualité ce vendredi face aux Pays-Bas (1-2). De bon augure à quelques mois de l’Euro 2024 avec la concurrence de Benjamin Pavard, Jules Koundé ou encore Malo Gusto au poste d’arrière droit.

Plus convoqué par Didier Deschamps depuis la défaite face au Danemark en Ligue des Nations, le 25 septembre 2022, Jonathan Clauss a livré une prestation de grande qualité pour son retour. Pour sa septième sélection, le latéral de l’OM, décalé par Antoine Griezmann, a trouvé sur un centre parfait Kylian Mbappé pour l’ouverture du score (7e). L’ancien Lensois, inspiré défensivement, délivrant des caviars à ses coéquipiers, a rayonné au sein d’une défense inédite composée d’Ibrahima Konaté, Lucas et Théo Hernandez. Une performance dans la continuité de celles produites avec le club phocéen depuis le début de saison. De très bon augure à quelques mois de l’Euro 2024. Le natif de Strasbourg a marqué de précieux points dans son match à distance avec Benjamin Pavard, Jules Koundé ou encore Malo Gusto. Le Marseillais a savouré ce retour au premier plan sous le maillot bleu.

« Je suis venu avec d’autres intentions, j’ai décidé de mettre les émotions de côté »

«En arrivant ici je suis venu avec d’autres intentions, de mettre les émotions de côté. J’ai décidé de faire face à moi même cette semaine en étant moins dans le rêve que les premières fois, j’ai laissé les émotions de côté. Je suis arrivé avec un objectif en tête, c’était d’être prêt, maintenant je savoure. Sur la passe décisive je ne sais pas si je célèbre, je suis juste content qu’on marque et qu’on mène», a souligné le joueur olympien au micro de TF1.

Relancé sur sa prestation par la chaîne l’Équipe, Clauss a envoyé un message fort pour les prochaines semaines à venir. « On est contents pour la qualification. C’était l’objectif, on en avait parlé toute la semaine. Évidemment que participer à ce genre de performance, ça fait toujours du bien. On a bien bossé, les gars m’ont bien intégré de nouveau cette semaine donc ça fait du bien et ça permet de se libérer plus facilement », a-t-il affirmé. « Si j’ai marqué des points ? Je ne sais pas. Je vais débriefer mon match. Après, on verra. Le coach m’avait parlé du fait que l’aspect défensif était plus important que l’offensif. Maintenant, ça fait partie de mon jeu. Je ne sais pas si j’ai marqué des points mais je suis assez content sur mes premières sensations après le match. Je suis arrivé concentré. J’ai laissé mes émotions de côté et c’était important pour moi et pour montrer au groupe que je ne suis plus là juste pour paraître mignon à la télé », a conclu le Français.

OM: « Tout le monde se dit qu’il deviendra président en cas de départ de Pablo en fin de saison »

Après le départ de Javier Ribalta, David Friio pourrait également quitter l’Olympique de Marseille d’après les informations de La Provence. Pablo Longoria est resté quant à lui le président de l’OM. En interne, un nom se dégagerait pour le remplacer en cas de départ en fin de saison.

Les manœuvres se poursuivent à l’OM. Après les départs de Marcelino et de Javier Ribalta, Pablo Longoria, qui est finalement resté président du club phocéen malgré une réunion houleuse entre les dirigeants et certains groupes de supporters, a décidé de nommé Gennaro Gattuso sur le banc olympien. L’ancien joueur du Bayern Munich et de la Juve Mehdi Benatia, pourrait devenir le prochain directeur du football. Selon les informations de La Provence, l’avenir du directeur sportif David Friio est également incertain et aussi en discussions.

Tessier pour remplacer Longoria en cas de départ ?

Toujours d’après La Provence, le poids pris par Stéphane Tessier, le directeur général, s’est d’avantage confirmé. Une source du club a affirmé au quotidien qu’il pourrait même succéder à Longoria, si ce dernier venait à partir. « Tessier est compétent, sait ce qu’il veut et il connaît le foot. C’est aussi un tueur qui est arrivé dans une logique d’économies. En interne, tout le monde se dit qu’il deviendra président en cas de départ de Pablo en fin de saison« .

Internationaux OM: Didier Deschamps encense Jonathan Clauss !

Les Bleus se sont imposés 1-2 sur la pelouse des Pays-Bas ce vendredi soir grâce au doublé de Kylian Mbappé. La France a ainsi validé sa qualification pour l’Euro 2024. De retour en sélection, Jonathan Clauss, passeur décisif sur l’ouverture du score du joueur parisien (7e), a livré une prestation de grande qualité. Son sélectionneur n’a pas tari d’éloges sur sa performance après la rencontre. Les Bleus ont validé leur qualification ce vendredi soir pour l’Euro 2024 en s’imposant 1-2 face aux Pays-Bas grâce au doublé de Kylian Mbappé. Absent en Équipe de France depuis le 25 septembre 2022, Jonathan Clauss a livré une prestation de grande qualité pour son retour. Pour sa septième sélection, le latéral de l’OM, décalé par Antoine Griezmann, a trouvé sur un centre parfait Kylian Mbappé pour l’ouverture du score (7e). L’ancien Lensois, inspiré défensivement, délivrant des caviars à ses coéquipiers, a rayonné au sein d’une défense inédite composée d’Ibrahima Konaté, Lucas et Théo Hernandez. Le sélectionneur tricolore Didier Deschamps a apprécié la performance de son joueur. « Clauss a été égal à lui-même. C’est très positif pour lui et pour l’équipe » 💬 Didier Deschamps sur Jonathan Clauss : « Il a été égal à lui-même. C’est très positif pour lui et pour l’équipe »#PBSFRA #lequipeFOOT pic.twitter.com/Cu001O5Klg — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) October 13, 2023

« Clauss est intéressant. Il a été égal à lui-même. Il est tranquille avec le ballon, même si cela commençait un peu à tirer sur les ischios-jambiers vers la fin. Il a fait pas mal d’aller-retour. Il confirme également ce qu’il a réalisé depuis le début de la saison avec Marseille. Il joue beaucoup, quasiment tous les trois jours. Il a une capacité technique, d’être présent définitivement même si aujourd’hui il n’y avait pas une énorme adversité en face de lui. C’est très positif pour lui et pour l’équipe », a constaté Deschamps.