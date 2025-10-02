Johan Micoud s’enflamme pour l’OM (depuis un match en particulier !)

Le consultant de L’Équipe revient sur la dynamique actuelle de l’OM et souligne un véritable tournant amorcé lors du match face au Real Madrid.

Présent sur le plateau de L’Équipe du Soir pour débriefer le succès des Marseillais face à l’Ajax, Johan Micoud a livré son analyse sur la forme actuelle des hommes de Roberto De Zerbi. S’il reconnaît la bonne fin de match contre Strasbourg, il insiste surtout sur la dynamique enclenchée depuis plusieurs semaines, révélatrice de l’état de forme marseillais.

« Ce qu’on a vu dans les vingt dernières minutes, c’est bien, mais ce qui m’impressionne vraiment, c’est le parcours depuis le match contre le Real », explique l’ancien international. « J’avais vu l’OM jouer contre le Paris FC. Franchement, je ne savais pas où ils allaient. Il n’y avait pas vraiment de direction dans le jeu », reconnaît-il.

A lire aussi : L’Ajax se fait dézinguer par la presse néerlandaise après la gifle reçue au Vélodrome face à l’OM !

Un déclic venu d’Europe

Pour Micoud, le tournant s’est produit en Ligue des champions, face à l’un des plus grands clubs du continent. Même si l’OM a souffert en début de match contre le Real Madrid, le consultant a perçu un changement d’attitude et de structure collective : « Ils prennent un bouillon au début, c’est vrai, mais ensuite, il y a eu des séquences de jeu intéressantes, avec du mouvement, de la possession et une meilleure maîtrise. »

Il se remémore notamment une longue phase de possession offensive : « Sur l’action avec la main non sifflée de Militao, il y a une minute, voire une minute quinze de possession. Le ballon circule de gauche à droite et ça finit par une frappe. Ça, ça m’a marqué. On sentait qu’ils avaient franchi un cap. »

Depuis ce soir-là, Johan Micoud constate une progression constante : « Derrière, ils enchaînent le match contre Paris, vont gagner à Strasbourg et encore ce soir, ils montrent une vraie évolution dans le jeu. »

Ce que le consultant retient surtout, c’est la montée en qualité technique de l’équipe, notamment dans les sorties de balle, la circulation du ballon et la gestion des temps forts. « On voit qu’il y a quelque chose qui se construit, un vrai projet de jeu qui commence à se dessiner », conclut-il.

A lire aussi : OM : C’est qui le patron ? C’est Aguerd !