La crise liée au Coronavirus ne va pas arranger la situation de l’OM aux yeux du FPF…

Alors que le Fair Play Financier dispose d’un règlement lui permettant de prendre en compte un évènement « extraordinaire » comme la crise liée au Coronavirus, l’OM ne devrait pas bénéficier de cette clémence…

Le journal l’Equipe publie ce jeudi un détail du règlement interne du Fair Play Play financier…

« Dans le cadre de son examen, l’ICFC de l’UEFA peut également prendre en compte des événements extraordinaires ou des circonstances qui échappent au contrôle du club et qui sont considérés comme des cas de force majeure… l’ICFC de l’UEFA peut également prendre en compte l’impact financier quantifiable sur le club d’événements économiques nationaux de nature extraordinaire qui sont temporaires et dépassent les fluctuations habituelles de l’environnement économique. De tels événements échappent au contrôle du club, et ce dernier n’a pas la possibilité raisonnable d’atténuer l’impact financier négatif significatif. » Règlement FPF – source : L’Equipe

A lire : [INFO FCM] : L’OM A DÉJÀ PRÉVU DE NE PAS RESPECTER SON ACCORD AVEC LE FAIR-PLAY FINANCIER !

Des sanctions lourdes pour l’OM ?

Reste que le FPF face traiter chaque dossier séparément et n’effacera pas les dettes passées. L’OM qui n’a pas respecté « l’accord de règlement » passé en juin dernier a été déféré, le 5 mars, par la chambre d’instruction de l’ICFC devant la chambre de jugement et risque une sanction très forte. Une situation qui n’est pas liée à la crise du Coronavirus et qui expose le club à des sanctions plus lourdes (d’autant que ce dernier a provisionné de l’argent pour payer des amendes). La plus grosse sanction peut être une exclusion des Coupes d’Europe.