La demande du père de Gerson, la somme folle réclamée par McCourt pour vendre, la fin d’un dossier de Longoria? Les 3 infos OM de ce dimanche !

Mercato OM : Pablo Longoria est fixé pour ce latéral gauche !

Cité parmi les pistes de Pablo Longoria pour le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille, Ramy Bensebaini devrait rester en Bundesliga d’après les informations de Sky Sports !

L’Olympique de Marseille serait à la recherche d’un joueur afin de suppléer Nuno Tavares qui est le seul latéral gauche dans l’effectif. Pablo Longoria aurait jeté son dévolu sur Ramy Bensebaini, joueur du Borussia Mönchengladbach. L’international algérien aurait cependant pris une grande décision.

En effet, d’après les informations de Sky Sports, le latéral gauche passé par le Stade Rennais n’est pas convaincu à l’idée de revenir en Ligue 1. Bensebaini souhaiterait rester en Bundesliga où le Borussia Dortmund lui proposerait un contrat. L’Algérien n’est pas le seul joueur de Mönchengladbach qui est pisté par Pablo Longoria. Le président apprécie aussi le profil de Marcus Thuram.

Longoria rêve de Thuram, mais…

Selon le média italien Tuttosport, l’OM serait prêt à passer à l’attaque dès cet hiver. Sous contrat jusqu’en 2023, le Borussia souhaiterait tirer un bénéfice de son transfert et demande une somme avoisinant les 10 millions d’euros pour le laisser partir. Cependant La Gazzetta dello Sport a dévoilé cette semaine que les dirigeants Nerazzuri seraient partis au Qatar pour discuter d’un éventuel transfert avec le clan Thuram…

Dans l’émission Débat Foot Marseille, Nicolas Filhol avait évalué la faisabilité de ce transfert.

« Thuram moi je le prendrai les yeux fermés, on le voulait déjà avant qu’il parte en Allemagne et clairement son père ne veut pas qu’il vienne à Marseille, pour lui ça va être trop compliqué. Il a réussi en Allemagne et je pense que son objectif maintenant c’est d’aller dans un meilleur club allemand. Si le Bayern lui ouvre la porte par exemple… Il y a déjà des représentants de l’Inter Milan qui sont au Qatar pour le récupérer. Il y a déjà des gros clubs qui se positionnent, moi je pense que l’OM est hors-jeu sur ce dossier. Il a très bien débuté quand il est arrivé à Monchengladbach, il a eu un creux la saison dernière et cette saison il est reparti. Il joue en pointe maintenant. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 21/11/2022

Mercato : La demande du père de Gerson à l’OM !

Le feuilleton Gerson continue. Après avoir séché la reprise et donc le stage à Marbella, le Brésilien aurait demandé à l’Olympique de Marseille de se montrer moins gourmand pour qu’il retourne à Flamengo.

L’Olympique de Marseille entretien des relations compliquées avec le clan Gerson ces dernières semaines. Après la grosse sortie de son père et agent dans les médias, il paraît clair que le Brésilien veut retourner à Flamengo, son ancien club.

Flamengo ne veut pas payer 20M€

Pour le moment, Gerson n’a pas repris avec l’OM et cette possibilité semble bien loin de la réalité. Le milieu de terrain ne veut plus jouer à l’OM et Marcao, son père et agent, a rencontré le club ce samedi. D’après le journaliste brésilien Julio Miguel Neto, Marcao aurait demandé au club de se montrer moins gourmand sur la somme du transfert pour laisser filer son fils.

Flamengo ne souhaiterait pas mettre les 20 millions d’euros réclamés par l’Olympique de Marseille mais la direction olympienne ne veut pas céder. Dans les prochains jours, les acteurs de ce dossier devrait une nouvelle fois se rencontrer pour remettre les choses au clair.

Concernant Gerson, c’est une situation très difficile — Marcos Braz

Les négociations entre les deux clubs sont toujours au point mort. Les dirigeants brésilien n’ont vraisemblablement pas les moyens de payer les 20 millions d’euros réclamés par leurs homologues marseillais. Le bras de fer pourrait ainsi s’enliser. Le vice-président de Flamengo, Marcos Braz, a de nouveau évoqué ce dossier. Il semble vouloir calmer un peu le jeu avec l’OM.

« Concernant Gerson, c’est une situation très difficile. Malgré le désir du joueur, de l’agent et de Flamengo, il y a un processus à respecter. Nous respectons beaucoup l’Olympique de Marseille, qui était notre partenaire quand nous avons vendu le joueur. Nous allons nous calmer et nous verrons si nous pourrons structurer ce transfert » Marcos Braz – Vice-président de Flamengo – UOL

Vente OM : Molina balance la somme folle réclamée par McCourt aux Emiratis !

Interrogé par un média spécialisé sur Lyon afin de parler de la vente qui tarde avec Textor, Romain Molina a annoncé que Frank McCourt s’est vu refuser une offre de 500M€ pour le rachat de l’OM.

Des Emiratis auraient tentés de racheter l’Olympique de Marseille d’après Romain Molina ! Le journaliste était sur une chaîne spécialisée sur Lyon afin de parler du rachat de Textor qui a une nouvelle fois été repoussée. Dans cette vidéo, on y apprend notamment que Frank McCourt a réclamé 500M€ cet été auprès des Emiratis afin de lâcher l’OM… Une somme folle, refusée par ces potentiels acheteurs.

C’est comme Frank McCourt. Cet été, il a réclamé 500M€ aux Emiratis — Molina

« 800M€ on ne trouvera jamais d’acheteur ! A 400/500M€ oui. C’est comme Frank McCourt. Cet été, il a réclamé 500M€ aux Emiratis. C’est sûr, ça ne s’est pas fait… Il y a la même logique entre Lyon, Marseille, Saint-Etienne aussi. Ils réclament des fortunes. Les propriétaires de clubs en France demandent des sommes bien trop élevées. » Romain Molina – Source : GoneBack (07/12/22)

🔹Franck Mccourt a réclamé cet été 500M€ à des Emiratis pour vendre l’OM !

Il y a eu des discussions avec un groupe mais il voulait trop d’argent. C’était au mois de juin, McCourt avec les sommes qu’il réclame, personne ne va acheter — Molina

Le journaliste Romain Molina a depuis plusieurs années sorti des informations sur la vente de l’OM. Football Club de Marseille l’avait d’ailleurs interrogé en visio pour évoquer ce sujet en 2020. Pour le média Quotidien du Sport, le journaliste a une nouvelle fois affirmé que Frank McCourt est à la recherche d’un acheteur pour le club mais qu’il demande beaucoup d’argent.

« J’ai toujours dit que Franck McCourt voulait vendre, c’est une certitude. En tout cas, il y a eu des discussions avec un groupe mais il voulait trop d’argent. C’était au mois de juin, McCourt avec les sommes qu’il réclame, personne ne va acheter. Du bluff ?Non non ! vous ne donnez pas autant de document, vous ne faites pas autant de rendez-vous, si vous n’avez pas l’envie que cela aboutisse. C’est quand même aller loin… Je ne suis pas un expert, mais regardez ce qu’il s’est passé avec les Dodgers. Il était dans une situation catastrophique et il fa fait une énorme opération. Aujourd’hui, McCourt veut faire la même chose avec l’OM, bonne chance à lui. Ce que je vous ai dit sur la vente OM. Je peux le redire sans problème. J’ai toujours dit la même chose depuis trois ans et ça ne change pas. Je ne m’étais pas trompé sur Walid Bin Talal. J’ai toujours dit qu’il ne serait jamais à l’OM. De même pour le projet Boudjellal, en expliquant l’esbroufes. Par contre que McCourt cherche mais veut beaucoup d’argent, c’est le cas. » Romain Molina – Source : Quotidien du Sport (05/11/22)