La fin de Payet, Malinovskyi, c’est imminent? Une piste de Longoria à l’AS Monaco… Les 3 infos OM de ce dimanche ! 

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : La fin de Payet, Malinovskyi, c’est imminent? Une piste de Longoria à l’AS Monaco…

Mercato : « Payet méritait une fin différente avec l’OM »

Dans un long entretien accordé à L’Equipe, Steve Mandanda est revenu brièvement sur le départ de Dimitri Payet. Son ancien coéquipier estime qu’il méritait une autre fin.

Avec Mandanda et Payet, l’Olympique de Marseille a perdu deux de ses monuments des dix dernières années. Si le premier est parti l’an dernier au Stade Rennais et a déjà réalisé une saison pleine, l’autre vient à peine d’être libéré de son contrat et devra encore trouver un point de chute.

C’est le foot, des décisions sont prises par les coaches, les dirigeants, on doit faire avec.

L’ancien gardien de l’OM a été interrogé au sujet du départ de Dimitri Payet par le journal L’Equipe dans un long entretien. Il estime qu’il méritait une autre fin que celle qui lui a été offerte. Le numéro 10 avait d’ailleurs affirmé qu’un dernier au revoir au Vélodrome devrait lui être accordé, ce qui pourrait se dérouler lors de la première journée de championnat face à Reims le samedi 12 août.

« C’est sûr que c’est toujours dommage et difficile quand ça se termine de cette façon, parce que Dim’ méritait une fin différente avec l’OM, estime l’ancien joueur pour L’Equipe. C’est le foot, des décisions sont prises par les coaches, les dirigeants, on doit faire avec. Je lui souhaite de retrouver un projet où il pourra s’éclater. »

Quelle suite pour Payet ?

Selon nos informations, si Dimitri Payet a résilié son contrat avec l’Olympique de Marseille, le joueur peut toujours profiter des installations de la commanderie pour s’entraîner en attendant de trouver un nouveau challenge. Il s’est ainsi encore entraîné hier avec le « loft » et le staff olympien. il dispose de nombreuses offres à l’étranger, mais aussi en France.

Info fcm :

S’il a résilié son contrat avec l’Olympique de Marseille Dimitri Payet peut toujours profiter des installations de la commanderie pour s’entraîner en attendant de trouver un nouveau challenge. Il s’est ainsi encore entraîné hier avec le « loft » et le staff olympien.

pic.twitter.com/zVyxGlp32U — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 28, 2023





C’est un chapitre qui se tourne dans la carrière de Payet, après 326 matchs joués à l’OM entre 2013 et 2015 puis entre 2017 et 2023 et 78 buts. S’il aura un rôle à l’OM après la fin de sa carrière, il ne souhaite pas raccrocher les crampons tout de suite. »Ça va être une parenthèse d’un, deux ou trois ans. Le corps décidera », expliqua Payet hier en conférence de presse. L’Equipe avance que plusieurs clubs d’Arabie Saoudite et du Qatar ont approché le joueur en vue d’une arrivée. Mais le joueur de 36 ans ne semble pas intéressé par ces destinations proposant des gros salaires. En Europe, l’Olympiakos ainsi que plusieurs clubs turcs, dont Galatasaray, s’intéressent aussi au milieu de terrain.

Mercato OM : Une ancienne piste de Longoria file à l’AS Monaco?

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM, (AS Monaco, PSG, OGC Nice, Lyon…). L’AS Monaco continue ses belles ventes et réinvestit déjà sur une ancienne piste de Pablo Longoria !

A la recherche d’un milieu de terrain, l’Olympique de Marseille avait coché le nom de Denis Zakaria, sous contrat avec la Juventus après son prêt à Chelsea la saison dernière. L’international suisse devrait finalement signer à l’AS Monaco qui est prêt à réinvestir l’argent récupéré pour le transfert d’Axel Disasi ! Les deux clubs espèreraient trouver un accord dans les prochains jours comme l’explique Fabrizio Romano via un tweet.

AS Monaco hope to close Denis Zakaria deal next week as negotiations will continue on both player and club side with Juventus ⚪️🔴 #ASMonaco Discussions will continue after opening bid revealed here on month ago. pic.twitter.com/YVkyfvFlqD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2023

Monaco récupère 45M€ et réinvestis 15M€ sur Salisu !

Cet été, les Monégasques n’ont pas non plus chômé au niveau des ventes ! Le club a annoncé le départ d’Axel Disasi, international français, vers Chelsea. Le club anglais a payé 45 millions d’euros pour s’attacher les services du défenseur central.

Il y a signé un contrat de 5 ans avec une année en option allant jusqu’en 2029. Fabrizio Romano expliquait sur son compte qu’un accord avait été conclu il y a quelques jours. Il y a plusieurs semaines, Newcastle et Manchester United se faisaient la guerre pour le signer !

Pour le remplacer, l’AS Monaco avait déjà pris contact avec Mohammed Salisu qui évolue à Southampton. Le défenseur central y a signé contre 15 millions d’euros dans le club de la Principauté.

Chelsea have sealed Axel Disasi deal — documents and paperwork set to be exchanged between clubs 🔵✔️ #CFC ◉ Five year deal, option until 2029.

◉ Chelsea will pay €45m to Monaco.

◉ Medical booked — early next week.

◉ Interest but no bid from United or #NUFC. Here we go ✔️ pic.twitter.com/fBsJdjOZUk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2023

Mercato OM : Le départ de Malinovskyi bouclé dans les 48h?

D’après plusieurs médias, l’Olympique de Marseille devrait bien laisser filer Ruslan Malinovskyi. Le journaliste Orazio Accomando explique que le Torino veut boucler son arrivée dans les 48h !

Après avoir bien avancé sur les achats, l‘OM pourrait dès à présent vendre des joueurs ! Le départ d’Ünder semble inévitable tout comme celui de Ruslan Malinovskyi qui n’a même pas été enregistré par l’OM dans la liste livrée à l’UEFA pour les tours préliminaires de Ligue des Champions.

Le Torino avance fort sur le dossier Malinovskyi !

Deux clubs semblent avoir avancé sur son arrivée. Besiktas ainsi que le Torino ont été cités comme des clubs intéressés par sa venue. Seulement, d’après Orazio Accomando, le club italien est celui qui est le plus avancé pour le récupérer.

Le club de Serie A voudrait d’ailleurs boucler son arrivée dès cette semaine voire dans les 48h à venir. L’Ukrainien devrait s’engager avec le Torino en prêt avec option d’achat. Le milieu de terrain a gardé une très belle côte en Italie.

Longoria explique la situation de Malinovskyi

Le journal l’Équipe rapporte que Ruslan Malinovski serait malheureux à Marseille et envisagerait un départ dès cet été. Laissé sur le banc par Marcelino lors de la réception du Bayer Leverkusen (1-2) mercredi à l’Orange Vélodrome, Pablo Longoria a évoqué la situation de l’Ukrainien ce jeudi en conférence de presse: « Concernant Ruslan, passer d’un système de jeu à un autre, il y a des joueurs qui sont adaptables et d’autres qui ont besoin de temps. Dans toutes les situations, on doit analyser comment l’utilisation va évoluer par rapport à un rôle. » a-t-il souligné. « La saison dernière, le rôle de Ruslan était déterminé, c’était une recrue ciblée pour le système de jeu d’Igor Tudor. Actuellement, on doit analyser la future importance de Ruslan dans le système actuel du coach et regarder toutes les possibilités. Les joueurs importants doivent aussi l’être sur le terrain, il faut un équilibre par rapport aux salaires », a ajouté le président de l’OM.