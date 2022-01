La folle rumeur Aubameyang, des offres reçues pour Milik, Bordeaux avait un accord pour Alvaro… Les infos et rumeurs mercato de la semaine !

Comme chaque week-end, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine. Au programme ce samedi : La folle rumeur Aubameyang, des offres reçues pour Milik, Bordeaux avait un accord pour Alvaro.

Mercato OM : La rumeur (farfelue) Aubameyang…

Pablo Longoria aime bien recruter à Arsenal. Le président de l’OM a déjà récupérer en prêt Saliba et Guendouzi et vient de faire signer Kolasinac. La presse anglaise parle maintenant d’Aubameyang, mais cette rumeur est plus qu’improbable…

Ejecté de la CAN et de la sélection du Gabon après un imbroglio autour d’une soirée et d’un Covid, Pierre-Emerick Aubameyang va devoir maintenant régler sa situation à Arsenal. L’attaquant a perdu son brassard de capitaine et n’est plus dans les petits papiers d’Arteta. Un départ est annoncé pour cet hiver…

L’OM a recruté Bakambu et ne peut même pas payer un quart du salaire d’Aubameyang !

Et selon Skysports plusieurs clubs sont sur le coup. Si le buteur de 32 ans disposerait d’offres en Arabie Saoudite, le Paris Saint-Germain, la Juventus, l’AC Milan, Séville et l’Olympique de Marseille se seraient aussi renseignés sur la situation du joueur. L’OM vient de recruter Cédric Bakambu et ne peut clairement pas prétendre payer même la moitié du salaire d’Aubameyang. Pour rappel, l’attaquant touche par mois 1,67M€, 4 fois plus que le plus gros salaire de l’effectif. Une rumeur à oublier même si plusieurs anciens coéquipiers sont à Marseille…

Pierre-Emerick Aubameyang says his « heart is absolutely fine » following medical checks, as PSG, Juventus and AC Milan all enquire over the Arsenal striker’s availability! 👇 pic.twitter.com/oCwVddW68B — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 20, 2022

Ludovic Obraniak n’est pas de la même trempe que l’ancien buteur du Napoli…

« On ne parle pas juste d’un attaquant, mais d’un grand attaquant et justement, avec Milik, Marseille a déjà son grand attaquant. Mais ils ne savent tout simplement pas comment l’utiliser. Je vous invite à regarder les déplacements de Milik avec l’OM quand il est titulaire… La manière dont il se rend disponible pour les autres… Le problème, c’est que sur la fin de saison dernière, l’OM n’a joué que concentré dans l’axe. Quand vous avez Milik, c’est un garçon qui a besoin d’avoir une diversité dans le jeu. Il a besoin de centres. C’est un homme de surface. C’est un homme qui sait se placer dans la surface. Il sent le jeu. A Marseille, on ne joue pas de manière spontanée avec lui. Déjà, il fait savoir utiliser un attaquant qui est un grand attaquant. Bakambu, je le vois comme complément. Ce n’est pas un grand attaquant. Le grand attaquant, c’est Milik ». Ludovic Obraniak – Source: La chaîne L’Équipe (12/01/2022)

Mercato : L’OM avait un accord avec Bordeaux pour Alvaro, mais…

Cela fait plusieurs semaines que le nom d’Alvaro est cité parmi les pistes de plusieurs clubs… L’Olympique de Marseille ne serait pas contre le fait de le laisser filer. Foot Mercato affirme que le club avait un accord avec Bordeaux mais que l’Espagnol n’a pas voulu y aller !

Depuis l’ouverture du mercato hivernal, des rumeurs envoient Alvaro un peu partout. Un temps cité à Strasbourg puis à Valence, il a été plus récemment lié à un départ vers les Girondins de Bordeaux qui sont en grande difficulté.

Le 6-0 entre Bordeaux et Rennes aurait fait changer d’avis Alvaro !

Ne sachant pas vraiment quel rôle il joue dans l’effectif de Jorge Sampaoli, le défenseur passé par Villarreal se serait posé des questions sur avenir. Foot Mercato nous informe ce mercredi que les Girondins de Bordeaux ainsi que l’Olympique de Marseille avaient un accord.

Alvaro Gonzalez aurait en revanche décliné l’offre en voyant le club bordelais s’enfoncer dans une telle crise. Sebastien Denis, rédacteur en chef du site spécialisé explique notamment que le 6-0 pris par les Bordelais face à Rennes le week-end dernier aurait grandement fait pencher la balance.

Info : si Bordeaux et l’OM étaient d’accord autour des modalités de l’arrivée d’Alvaro Gonzalez, le joueur n’est pas vraiment chaud surtout après le 6-0. Pour le moment, rien de 9 en Espagne, aucun club ne s’est encore positionné officiellement.https://t.co/1wq1XP5eIa — Sébastien Denis (@sebnonda) January 19, 2022

Pour moi c’est un mystère cette histoire… — Franck Conte

« C’est une histoire d’amour qui s’arrête avant la fin… Sampaoli y est pour quelque chose, mais c’est un mec qui a de suite montré une vraie envie un vrai amour du club tu sens qu’il est heureux, c’est un mec qui aime le football, il prend du plaisir à être ici. Pour moi c’est un mystère cette histoire… D’ailleurs de nombreux clubs de Ligue 1 ont de suite voulu le récupérer… A la fin de l’année Saliba s’en va, probablement Caleta Car aussi, donc dans ton effectif un joueur comme Alvaro tu en as aussi besoin. Je ne comprends pas du tout l’idée de vouloir faire partir Alvaro… » Franck Conte (artiste peintre marseillais auteur des portrait des joueurs de l’OM dans les rues de Marseille) Source : Football Club de Marseille (14/01/2022)

Mercato OM : 3 offres reçues pour récupérer Milik cet hiver?

L’Olympique de Marseille a récupéré Arek Milik au Napoli et a réussi à le relancer. L’Equipe affirme que trois clubs espéraient le faire signer dès cet hiver !

Relancé à l’Olympique de Marseille après des saisons compliquées sous le maillot de Naples, Arek Milik recommence à intéresser des clubs en Europe… Si Pablo Longoria s’est montré rassurant sur ce dossier en affirmant qu’il resterait à l’OM, le journal L’Equipe nous informe que des clubs se montrent insistants.

En effet, le quotidien sportif explique ce samedi que le club a reçu trois offres sur la table pour récupérer l’attaquant : une de Séville, de la Juventus de Turin et l’autre de Majorque. Les trois clubs souhaitaient se faire prêter Milik mais l’OM a refusé… D’après le journal, le joueur ne serait pas non plus tenté par l’idée de quitter le club cet hiver.

L’OM ne devrait jouer que pour Milik — Papin

Ce samedi à quelques heures du match face à Lens, le journal L’Equipe a donné la parole à Jean-Pierre Papin qui a également connu des débuts compliqués à Marseille. La légende de l’Olympique de Marseille ne remet pas en cause les qualités de l’attaquant polonais mais plutôt la tactique qui n’est pas appropriée…

« Quand on évolue avec ce type d’attaquant, on ne doit jouer que pour lui, l’OM ne devrait jouer que pour lui. Le bémol, en ce moment, c’est que le jeu se base sur de la possession parfois à l’excès. Le ballon va d’un côté puis il revient dans l’axe, repart de l’autre côté et revient de nouveau. C’est beaucoup plus facile pour les défenses à gérer : elles reculent, resserrent les lignes. Et Milik se retrouve régulièrement dos au but ou face à deux adversaires. Le problème est donc plus global? En début de saison, quand les Marseillais jouaient vraiment à trois derrière, il y avait beaucoup plus de risques offensifs, des combinaisons sur les côtés. Ces derniers temps, il y a de moins en moins de jeu sur les côtés ou alors ça ne va jamais au bout, les centres sont plus rares ou ils n’arrivent pas. C’est la différence entre les attaques rapides et les attaques placées. Et Milik est bien meilleur quand l’équipe se projette vite devant. Ce n’est pas un joueur rapide qui prend l’espace mais il en a besoin d’un minimum, il aime être servi » Jean-Pierre Papin – Source : L’Equipe (22/01/22)