La LFP et l’OM communiquent sur les banderoles, la terrible stat de Brassier et négociations avec la Juventus… Les 3 infos OM de ce lundi !

Mercato OM : négociation en cours avec la Juventus !

La défaite 2-0 concédée par l’OM à Nice va inciter Roberto De Zerbi a demander des recrues. Si la défense et l’attaque semblent les secteurs prioritaires, le coach italien aimerait ramener un de ses compatriotes pour apporter de la technique au milieu…

L’Olympique de Marseille (OM) semble bien décidé à renforcer son effectif lors de ce mercato hivernal. Selon la Gazzetta dello Sport, le club marseillais a relancé la piste Nicolò Fagioli, milieu de terrain de la Juventus, et espère pouvoir l’attirer en prêt. « La Juve souhaite monétiser son transfert », ce qui ouvre la voie à un possible départ du jeune joueur. La direction de l’OM met tout en œuvre pour tenter d’attirer Fagioli, un talent qui pourrait renforcer l’entrejeu de l’équipe.

Gazzetta : L'#OM réactive la piste Nicolò Fagioli et espère pouvoir le recruter en prêt. La Juve souhaite monétiser son transfert. Plusieurs pistes pour la défense : Kelly, Todibo, Danso et Goglichidze.

ça discute pour Fagioli !

De plus, la Stampa confirme que des discussions sont bien en cours entre la Juventus et l’OM concernant Nicolò Fagioli. Si le club marseillais parvient à conclure cet accord, cela pourrait marquer un tournant important dans la période de recrutement actuelle de l’OM, qui cherche à se renforcer pour la suite de la saison.

Suite aux banderoles lors du match Nice – OM la LFP et l’OM viennent de publier un communiqué !

La Ligue de Football Professionnel condamne fermement les chants homophobes et sexistes entendus hier soir lors de la rencontre OGC Nice – Olympique de Marseille, ainsi que les banderoles racistes et sexistes déployées L’ensemble des incidents de la rencontre sera à l’ordre du jour de la prochaine Commission de Discipline, qui aura lieu mercredi 29 janvier. Très engagée en matière de lutte contre les discriminations, la Ligue de Football Professionnel a déployé depuis plusieurs saisons une stratégie ambitieuse mêlant des ateliers de sensibilisation, des campagnes de communication et des sanctions disciplinaires très fermes (retrait de point, fermeture de tribune, amendes). Pour appuyer cette stratégie, la Ligue de Football Professionnel appelle de ses vœux l’identification et l’interpellation des individus auteurs de faits discriminatoires dans les stades. Les supporters racistes, sexistes et homophobes n’ont rien à faire dans un stade de football.

L’Olympique de Marseille tient à exprimer sa plus vive indignation suite aux banderoles déployées hier soir dans l’une des tribunes de l’Allianz Riviera. Le caractère raciste et injurieux de ces banderoles vis-à-vis de Marseille, de l’OM, de ses joueurs, notamment de Neal Maupay auquel le club apporte tout son soutien, est inacceptable. Alors qu’il prône historiquement des valeurs de diversité, d’inclusion et de tolérance, l’OM tient à rappeler son engagement inaltérable contre toute forme de racisme, qui n’a sa place ni dans un stade, ni dans la société.



OM : La terrible stat’ qui accable Brassier !

L’Olympique de Marseille poursuit sa série de contre-performances en Ligue 1, après avoir concédé un match nul contre Strasbourg (1-1) la semaine dernière. Ce dimanche, les hommes de Roberto De Zerbi ont encore perdu des points sur la pelouse de l’OGC Nice, subissant une défaite 2-0. Lilian Brassier est dans l’œil du cyclone !

Alors qu’ils occupent toujours la deuxième place derrière le PSG, les Olympiens ont raté l’occasion de creuser l’écart avec leurs poursuivants. Cette nouvelle déconvenue a été marquée par une prestation défensive alarmante, notamment celle de Lilian Brassier, qui a une nouvelle fois manqué sa performance.

Brassier fautif sur les deux buts adverses

Lors de la défaite contre Nice, Lilian Brassier a de nouveau été au cœur de la tourmente. Dès le début du match, une relance mal assurée a permis à Guessand de s’introduire dans la surface. En tentant de sauver son équipe de l’ouverture du score, Brassier n’a pu éviter l’erreur fatale (7e minute). Cette série de fautes techniques a plombé sa prestation, avec 11 ballons perdus et seulement 33% de duels remportés. Sa présence dans le duel aérien sur l’action menant au deuxième but niçois n’a pas été suffisante, et l’OM a vu son défenseur central être remplacé à la 60e minute.



Un bilan catastrophique pour l’OM avec Brassier titulaire

Les statistiques parlent d’elles-mêmes : l’Olympique de Marseille n’a récolté qu’un seul point lors de ses cinq derniers matchs en Ligue 1 lorsque Lilian Brassier a été titularisé. Cela témoigne des difficultés défensives récurrentes auxquelles l’OM doit faire face en l’absence d’une défense solide. Les cinq dernières titularisations de Lilian Brassier avec l’OM sont un véritable fardeau. En effet, l’OM n’a remporté aucun des matchs dans lesquels le défenseur a débuté :

Strasbourg (1-0)

Paris (0-3)

Auxerre (1-3)

Strasbourg (1-1)

Nice (0-2)

L’@OM_Officiel n’a pris qu’un seul point sur ses 5 derniers matchs en @Ligue1 lorsque Lilian Brassier a été titularisé : – RC Strasbourg 1-0 OM

– OM 0-3 PSG

– OM 1-3 AJ Auxerre

– OM 1-1 RC Strasbourg



Roberto De Zerbi : Brassier s’est loupé

Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, a pointé du doigt la défaillance de son équipe, en particulier sur le premier but concédé : « On a concédé le premier but d’une très mauvaise manière. On a trop souffert. J’ai une vraie considération pour mes joueurs, mais une défaite comme ça peut être importante ». Cependant, l’entraîneur n’a pas manqué de critiquer le défenseur central en conférence de presse. « Il (Brassier) s’est loupé, mais pas parce qu’on lui demande de faire le jeu, c’est une erreur qu’il a commise et tant que je suis là, les défenseurs centraux devront jouer. Si ça ne leur plaît pas, ils pourront faire le match sur le banc ou en tribunes ». Cette déclaration pourrait remettre en question la place de Brassier dans le 11 de départ, notamment en vue du prochain match crucial contre l’OL, au Vélodrome.

Lilian Brassier est dans une période difficile avec l’OM, et ses performances récentes ne lui permettent pas de convaincre son entraîneur ni ses supporters. Un possible départ lors des derniers jours du mercato va agité l’actualité…