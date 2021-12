La méfiance de Longoria, une piste de Sampaoli disponible en janvier, Caleta-Car vers un départ? Les 3 infos OM de ce mardi

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mardi : La méfiance de Longoria, une piste de Sampaoli disponible en janvier, Caleta-Car vers un départ?

Mercato OM : Relancé par Sampaoli, il pourrait partir en janvier !

L’équation est toujours la même pour Pablo Longoria, il devra vendre pour pouvoir acheter lors du mercato hivernal 2022. Le président olympien aimerait bien voir la Premier League se pencher sur le cas de Duje Caleta Car qui aurait toujours la cote auprès des recruteurs…

Poussé vers la sortie l’été dernier, Duje Caleta Car avait refusé les avances de Wolverhampton puis de Valence. Le défenseur croate venait d’être papa et sa femme n’avait pas envie d’un bouleversement dans sa vie. Les choses pourraient ête différentes cet hiver. Il y a un an, ce dernier avait maqué de peu un beau transfert vers Liverpool et avait ensuite bien du mal à le digérer. Relancé par Sampaoli, l’international de 25 ans aurait serait selon l’Equipe « toujours dans les radars des recruteurs ». L’OM avait lâché 19M€ au RB Salsbourg en 2018, pas sûr que ce montant soit atteint pour un transfert en janvier…

Pas dans les plans de Jorge Sampaoli au départ, le défenseur n’a pas rechigné face à un temps de jeu minime, jusqu’à convaincre le coach argentin de le titulariser :

Caleta Car est entré dans l’équipe quand on l’a eu à une forme optimale — Sampaoli

« Il faut voir si Caleta Car est capable de continuer à enchaîner les matchs. Il est entré dans l’équipe quand on l’a eu à une forme optimale mais on va analyser, après une exigence très importante lors d’un match contre le PSG, voir comment il est. Mais c’est très important pour nous, avec un effectif réduit et un calendrier chargé, de récupérer des bons joueurs comme Caleta-Car. (…) Nous avons parlé comme lui, et on lui a expliqué comment on voulait qu’il aide l’équipe quand il serait au top physiquement. On a fait un travail spécial avec lui au niveau vidéo. Le talent, il l’a, c’est pour ça qu’il est international. Il s’est bien adapté, il a progressé, il a fait les efforts pour se mettre au niveau de l’équipe. Il s’en est bien sorti, il a joué des matchs difficiles. Et ça nous aide de récupérer un joueur qui possède une expérience internationale. C’est une bonne chose. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (26/10/2021)

Mercato OM : Sanchez sur le marché dès janvier ?

Sampaoli aimerait voir débarquer un ou deux joueurs d’expérience dès le mercato d’hiver. Pablo Longoria va-t-il trouvé les moyens de satisfaire son coach ? Une des pistes annoncées, Alexis Sanchez semble de plus en plus s’orienter vers un départ de l’Inter en janvier…

Cela fait plusieurs fois que Jorge Sampaoli réclame le recrutement d’éléments d’expérience pour compléter son effectif. Le coach olympien l’a encore expliqué il y a peu en conférence de presse: « On demande à Pablo (Longoria) et Frank (McCourt) de faire venir des joueurs confirmés. On n’a pas encore ces joueurs, je me bats chaque jour pour qu’ils comprennent nos besoins. Parfois c’est possible, parfois non. Ce n’est pas toujours la faute du président, on a aussi un propriétaire qui décide. Mais même s’il nous manque des joueurs d’expérience, il y a une obligation d’excellence dans ce club. Ce qui peut être difficile, puisqu’on demande à des joueurs qui n’ont pas encore beaucoup d’expérience d’être excellents« .

L’on peut directement penser à des profils que l’ancien sélectionneur du Chili connait bien et dont les noms sont au centre de rumeurs mercato autour de l’OM : Vidal et Sanchez. Cela tombe bien, l’attaquant de l’Inter pourrait changer d’air cet hiver…

Sanchez poussé dehors cet hiver ? Un salaire trop lourd pour l’OM ?

En effet, Alexis Sanchez ne dispose pas d’un gros temps de jeu cette saison avec l’Inter. L’attaquant n’a été titularisé qu’à 2 reprises, il a participé à 14 matches pour 2 buts marqués et 3 passes décisives offertes. Selon Corriere della Serra, son avenir ne devrait pas s’arranger car l’Inter aimerait s’offrir cet hiver Giacomo Raspadori. L’attaquant italien qui évolue avec Maxime Lopez à Sasuolo pourrait réduire encore plus le temps de jeu de l’ancien barcelonais. A 32 ans et à un an et demi de la fin de son contrat, Sanchez pourrait quitter l’Inter lors du prochain mercato. Reste à savoir si l’OM, qui doit faire avec l’encadrement de sa masse salariale, peut vraiment prétendre à son recrutement…

Alors que son départ était déjà dans les tuyaux l’été dernier, le directeur sportif de l’Inter, Beppe Marotta avait mis les choses au clair concernant la situation de Sanchez.

Nous allons continuer avec lui, à moins qu’il ne pense autrement – Beppe Marotta

« Nous connaissons très bien Alexis Sanchez, c’est quelqu’un qui a toujours envie de jouer. Quand un joueur se met en colère parce qu’il ne joue pas, c’est manifestement un joueur qui se soucie du sort de l’équipe. Ceux d’entre nous qui le connaissent savent que ces réactions qu’il a sont impromptues, instinctives. Nous allons continuer avec lui, à moins qu’il ne pense autrement » Beppe Marotta – Source : Calciomercato.com (09/10/2021)

OM : Pablo Longoria se méfie du tirage en Conférence League…

L’Olympique de Marseille connaît enfin le club qu’il affrontera en Conférence League… Pablo Longoria se méfie de son prochain adversaire dans cette nouvelle compétition.

Après une aventure en Europa League très décevante, les Marseillais sont relégués à une place en Conférence League. En février prochain, ils joueront leur premier tour de cette nouvelle compétition et le club a été connu ce lundi.

Les équipes européennes ont toujours souffert à Bakou — Longoria

En effet, le tirage pour la Conférence League a eu lieu en ce début de semaine. L’Olympique de Marseille affrontera Qarabag en Azerbaïdjan… A 9000 km de distance alors que c’est précisément ce que voulait éviter Luan Peres. Le Brésilien avait été questionné à ce sujet en conférence de presse.

L’Olympique de Marseille a publié ce lundi la réaction du président espagnol après l’annonce du tirage… Ce dernier n’est pas vraiment rassuré à l’idée d’affronter ce club. En revanche, il a clairement affiché les ambitions de l’OM : aller le plus loin possible dans cette compétition.

« Qarabag est un club qui a de l’expérience dans les compétitions européennes car il y a participé durant les dernières années. Les matchs européens se jouent toujours sur des détails. Ce sera un match intéressant. Cela se jouera notamment sur les temps de préparation parce qu’on sait que Qarabag reprendra la compétition le 7 février en raison de la trêve hivernale des anciennes républiques soviétiques. Ils ont bien réussi en Conference League, on a vu le dernier match, la défaite 3-0 contre Bâle, mais aussi la polémique autour du but qui aurait pu changer la dynamique. Je me souviens également des différentes équipes européennes qui ont toujours souffert à Bakou. Notre campagne en Europa League s’est jouée sur des détails, sur l’expérience. L’ADN de l’OM est d’être très compétitif dans toutes les compétitions. C’est une possibilité de gagner un titre et à l’OM nous voulons aller le plus haut possible dans les compétitions que nous jouons. C’est une compétition intéressante. Notre histoire nous oblige à être compétitif dans les différentes compétitions, qui plus est en Europe, par rapport à l’histoire d’amour entre l’OM et les compétitions européennes. La Conference League est une compétition difficile, intéressante et ouverte. » Pablo Longoria – Source : Olympique de Marseille (13/12/21)