La méthode de Benatia pour remplacer Wahi, le club ne veut pas se laisser faire et la mise au point du dossier Mbemba… les 3 infos OM de ce mercredi

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi soir : La méthode de Benatia pour remplacer Wahi, le club ne veut pas se laisser faire et la mise au point du dossier Mbemba…

Supporters : l’OM ne veut pas se laisser faire !

C’est devenu une mauvaise habitude, les déplacements des supporters marseillais sont de plus en plus interdits. Comme l’arbitrage, l’OM a décidé de ne pas se laisser faire…

L’OM ne compte pas laisser passer l’interdiction imposée à ses supporters pour le déplacement à Nice. Le club marseillais envisage de saisir le tribunal administratif de la ville pour contester cette décision, qu’il juge injustifiée.

Interdiction de déplacement, l’OM veut contester cette décision devant le tribunal administratif de Nice



En effet, comme il l’a fait par le passé pour d’autres dossiers, l’OM entend défendre ses supporters face à cette interdiction, prononcée par la préfecture des Alpes-Maritimes. La raison invoquée pour cette mesure est la prévention des « troubles graves à l’ordre public » ainsi que la gestion de la « rivalité permanente et violente » entre les ultras des deux clubs. Selon les informations de La Provence, le club marseillais n’accepte pas cet argument et s’apprête à contester cette décision devant le tribunal administratif de Nice, où le dossier devrait rapidement être examiné.

Il convient de rappeler que l’OM a déjà connu des interdictions similaires par le passé, notamment pour les déplacements à Nantes et à Saint-Étienne, où ses supporters avaient été également privés de voyage.

Mercato OM : La grosse mise au point de l’avocat de Mbemba !

L’OM a fixé le prix de Chancel Mbemba à 3 millions d’euros, attirant l’attention de plusieurs clubs, mais le défenseur a refusé une offre du Stade Rennais. Son avocat a démenti les informations selon lesquelles il aurait rejeté des propositions, précisant qu’aucune offre concrète n’avait été reçue et que Mbemba respecterait son contrat à Marseille jusqu’à la fin de son aventure, tout en restant ouvert à une proposition sérieuse.

Selon FootMercato, l’OM et Chancel Mbemba semblent donc sur le point de se séparer, le club marseillais ayant fixé le prix du joueur à 3 millions d’euros, ce qui a attiré l’attention de plusieurs clubs. Après une approche de Montpellier en novembre, Al-Fateh en Saudi Pro League aurait aussi montré son intérêt pour le défenseur. De plus, le Stade Rennais s’est positionné fin décembre, juste avant l’ouverture du mercato d’hiver. Cependant, malgré un salaire de 320 000 euros par mois, Mbemba aurait refusé l’offre bretonne. Cependant, son avocat a fermement démenti ces informations ce mercredi dans La Provence.

Le clan Chancel Mbemba sort du silencehttps://t.co/j7GWsOxzEa — Foot Mercato (@footmercato) January 22, 2025

Mbemba n’a pas reçu la moindre offre concrète lors du présent mercato

Maître Grégory Ernes, avocat de Mbemba, a précisé la situation de son client : « Les informations qui circulent sont fausses. Depuis son arrivée à l’OM, comme joueur libre, Chancel Mbemba a toujours eu une attitude exemplaire envers le club. Lorsqu’il lui a été annoncé qu’il serait exclu du premier groupe d’entraînement, il a entrepris de s’entraîner deux fois plus. Aujourd’hui, il lit qu’il refuserait toutes les offres de transfert qui lui seraient faites. Ceci est totalement faux. Il n’a pas reçu la moindre offre concrète lors du présent mercato. C’est bien la somme importante réclamée qui repousse immédiatement les clubs potentiellement intéressés. Puisque aucune porte de sortie ne s’ouvre, il n’a d’autre choix que de se comporter comme le professionnel engagé qu’il est : il respectera son club et ses engagements contractuels jusqu’à la fin de son aventure marseillaise. Toutefois, si une offre venait à se présenter, Chancel Mbemba sera ravi de l’examiner avec sérieux et transparence, pour qu’une solution puisse être trouvée dans l’intérêt de tous. »

Mercato OM : La méthode de Benatia pour récupérer cet attaquant !

Avec le départ imminent d’Elye Wahi vers l’Eintracht Francfort, l’OM doit désormais trouver un successeur à l’attaquant français. Mehdi Benatia multiplient les pistes avec un discours clair !

Bien que Robinio Vaz ait montré de belles promesses, les dirigeants marseillais souhaitent renforcer leur secteur offensif en recrutant un attaquant plus expérimenté, capable de concurrencer Neal Maupay. Dans cette optique, Medhi Benatia, directeur du football de l’OM, a activé son réseau pour dénicher la perle rare.

🗣️ »Marcus Rashford, je pense qu’il ira dans un club plus important. Et Mathys Tel veut rester au Bayern. »@Tanziloic refroidit les pistes menant aux deux attaquants de Manchester United et du Bayern Munich. #EDG pic.twitter.com/PMY4KioWO6 — L’ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) January 21, 2025

Benatia a appelé Kompany pour Tel, mais…

Selon Loïc Tanzi, journaliste de L’Équipe, Benatia n’a pas hésité à contacter son ami Vincent Kompany, l’entraîneur du Bayern Munich, pour prendre des informations sur Mathys Tel, un attaquant très apprécié par le club allemand. « Benatia, c’est un ami proche de Vincent Kompany, l’entraîneur du Bayern. Donc il a appelé directement Kompany en lui disant : « Si jamais pendant 6 mois tu nous le laisses à l’OM, il va jouer ». Il lui a présenté le projet de l’OM, il l’a aussi présenté au joueur et son entourage. C’est la méthode de Benatia, il a un discours très clair », a expliqué Tanzi sur le plateau de L’Équipe de Greg.

Rashford, un dossier aussi complexe

Cependant, bien que l’OM ait montré un réel intérêt pour Mathys Tel, ce dernier devrait rester au Bayern. Comme l’explique Tanzi, « Il veut refaire de l’OM un grand club européen. Et à chaque fois qu’on parle à des gens qui ont discuté avec Medhi Benatia, et ils nous disent tous : « Il sait où il veut aller et le projet est clair ». Mais Mathys Tel n’ira pas à l’OM. Il restera au Bayern parce que c’est ce qu’il veut ». Le dossier Tel semble donc clos pour l’instant, et l’OM devra explorer d’autres pistes pour renforcer son attaque cet hiver. Cela parait aussi peu probable pour Marcus Rashford aussi, même si cela peut éventuellement bouger en toute fin de mercato si l’attaquant anglais n’a pas trouvé preneur…