La nature de la blessure d’Harit, un joueur marseillais dans l’équipe type, les confessions du père de Gerson… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce lundi : la nature de la blessure d’Harit connue, un joueur marseillais dans l’équipe type, les confessions du père de Gerson après son départ…

OM : On connait la nature de la blessure d’Amine Harit !

L’Olympique de Marseille a pris les trois points à Monaco ce dimanche soir avant la trêve de la Coupe du Monde. Amine Harit est sorti sur blessure après un choc avec Axel Disasi. L’OM vient de publier un communiquer pour expliquer la nature exacte de sa blessure.

Amine Harit souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche

« Amine Harit, blessé lors de la rencontre face à l’AS Monaco dimanche, souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Des examens médicaux sont en cours pour lui proposer les soins adaptés à sa blessure. Le joueur va suivre un protocole de soins adaptés. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Amine et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains. » Communiqué médical de l’Olympique de Marseille concernant Amine Harit

Communiqué médical : Amine Harit — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 14, 2022

Ce dimanche se jouait la 15e journée de Ligue 1. C’était le dernier match ce dimanche entre l‘Olympique de Marseille et l’AS Monaco dans un Stade Louis II bien occupé par les supporters marseillais. Durant cette rencontre, Amine Harit est sorti sur blessure.

L’international marocain a hurlé de douleur après un énorme choc avec Axel Disasi. Le milieu offensif semblait énormément souffrir mais les caméras de Prime Vidéo ont pris soin de ne pas filmer le genou du joueur. Plus tard sur les réseaux sociaux, une photo a filtré montrant le genou du Marseillais totalement retourné.

Harit forfait pour la Coupe du Monde

Les grimaces de ses coéquipiers ainsi que des Monégasques montraient la gravité du choc. D’après les informations d’Hakim, journaliste pour les Lions de l’Atlas qui suit le football marocain, le kiné de l’OM n’est pas rassuré par l’état de santé du joueur.

A LIRE AUSSI : OM – Payet ne veut pas parler du match et évoque un incident grave !

Selon le kiné de l’OM concernant Amine « les croisés + ligament collatéral medial + ménisques. Mais il espère que ça ne que le collatéral medial » quoi qu’il en soit forfait pour la coupe du monde… — Hakim (@Z_hakos) November 13, 2022

Harit est à l’hôpital, mais ça ne semble pas bon

Au micro d’Amazon, Tudor a affiché sa tristesse après al grosse blessure d’Harit. la rotule du milieu offensif a complétement tourné, il ne jouera pas la Coupe du Monde avec le Maroc et devrait rater la seconde partie de la saison.

« Je n’ai pas de sourire ce soir, à cause de la blessure de Amine, je suis très triste. Sa sortie nous a fortement impactés. Juste avant la Coupe du monde… On a parlé de la Coupe du Monde tous les deux toute la semaine. Il est à l’hôpital, mais ça ne semble pas bon… » Igor Tudor – source : Amazon Prime (13/11/2022)

OM : un joueur marseillais dans l’équipe type !

Au terme d’un match à suspens, l’OM s’est imposé 3-2 hier soir à Monaco. Cette deuxième victoire avant la trêve internationale permet aux marseillais de revenir à la 4ème place du championnat. Lens occupe la deuxième place avec six points de plus que l’OM et Paris est loin devant avec onze points d’avance.

Hier soir, Igor Tudor s’est comme toujours accroché à sa composition favorite avec Guendouzi en attaque. Des choix qui commençaient à en agacer certains, critiquant le manque d’écoute de l’entraîneur croate.

Alexis Sanchez en forme avant le Mondial ?

Victorieux à domicile (1-0) contre un Olympique Lyonnais au niveau limité, les hommes d’Igor Tudor ont fait l’objet de nombreux doutes avant leur déplacement dans la principauté.

Après des occasions franches passées hors du cadre en première mi-temps, les olympiens ont ouvert le score grâce à un coup-franc lumineux d’Alexis Sanchez qui a atterri près de la lucarne gauche (35′). Le chilien n’avait pas planté un but depuis le 12 octobre, c’était contre le Sporting.

Avec ce but, la vedette du mercato estival compte 7 buts pour 17 matchs joués. Alexis Sanchez a réalisé un bon match dans l’ensemble, avec beaucoup d’énergie pour le repli défensif notamment. Ce qui lui a valu d’être nommé dans l’équipe type de la semaine pour le journal l’Equipe.

L’équipe type de la 15e journée de L1 À l’exception de Tiago Djalo et Youcef Belaïli, tous les membres de l’équipe type de cette dernière journée avant le Mondial appartiennent à des formations qui occupent l’une des quatre premières places du Championnat https://t.co/eT3qOs0c45 pic.twitter.com/Dtl2v236FS — L’ÉQUIPE (@lequipe) November 14, 2022

Mercato OM : Le père de Gerson sort du silence après son départ

L’Olympique de Marseille a mis Gerson de côté en ce début de saison sous les ordres d’Igor Tudor. Le Brésilien a préféré retourner à Flamengo, « un club qu’il aime » d’après son père et agent.

Gerson a finalement fait son retour à Flamengo ! Le joueur a été aperçu ce week-end à l’aéroport au Brésil, avant même la rencontre face à l’AS Monaco ce dimanche soir à Louis II. Le milieu de terrain devrait y signer son contrat et son départ pourrait être officialisé.

Il arrive un moment où on ne pense plus à la partie financière, mais au bonheur du joueur — Marcao

Dans un entretien accordé à TNT Sports, le père de Gerson qui est également son agent a évoqué le retour au Brésil du milieu offensif. Il explique avoir fait des sacrifices financiers afin de faire son retour à Flamengo.

A LIRE : OM : OM : Veretout, la montée en puissance !

« Aujourd’hui, Gerson veut être heureux en travaillant pour le club qu’il aime. Pour nous, l’argent n’a pas d’importance, nous voulons le bonheur de l’athlète. Il veut vraiment jouer pour Flamengo avec tout le respect que je dois à l’Olympique de Marseille. Mais il arrive un moment où on ne pense plus à la partie financière, mais au bonheur du joueur » Marcao – Source : TNT Sports (12/11/22)

Son attitude a signé la fin de son aventure à l’OM

« J’étais au départ un pro-Gerson. C’était l’un des meilleurs joueurs la saison dernière, mais tu ne peux pas cautionner son attitude sur le terrain… Il y a vraiment eu un gros clash en début de saison avec Tudor. On connaît maintenant le caractère de l’entraîneur de l’OM. Pour lui le club est au-dessus de tout, et Gerson a cru qu’il était plus haut que l’Olympique de Marseille. Son attitude a signé la fin de son aventure à l’OM. Quand tu es joueur professionnel, tu as un contrat de travail et tu as des devoirs. Gerson n’a pas respecté l’Olympique de Marseille qui est au-dessus de tout. Gerson c’est pas l’Olympique de Marseille… » Ludovic Leccese – (entraîneur) – Source : Football Club de Marseille (11/11/2022)

A LIRE AUSSI : OM : Nabil Djellit juge l’arbitrage face à Monaco, Payet, et la Ligue des Champions des olympiens