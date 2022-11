OM : Veretout, la montée en puissance !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est imposé 2-3 à Monaco et termine bien cette première phase de Ligue 1 avant la Coupe du Monde. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Jordan Veretout.

L’OM s’est imposé au bout du suspens à Monaco dimanche soir en clôture de la 15e journée de Ligue 1. Malgré une première mi-temps clairement à l’avantage des hommes de Tudor, les marseillais ont encore vendangé au moins 4 occasions franches. C’est finalement, Sanchez qui a ouvert le score d’un superbe coup franc. Pourtant, Monaco est revenu dans la partie grâce à un penalty généreusement offert juste avant la pause. La seconde période a été bien différente, l’OM a perdu le contrôle du match et Monaco a pris l’avantage au score. La grosse blessure d’Harit a jeté un gros froid, mais finalement les olympiens ont trouvé les ressources pour égaliser par Veretout et même arracher la victoire dans les ultimes secondes grâce à la détermination de Payet passeur décisif pour la tête de Kolasinac. Le stade Louis II a explosé. Les joueurs ont fêté ce résultat avec leurs supporters après la rencontre.

La note de Jordan Veretout : 7/10

Son appréciation

« Veretout, la montée en puissance !

Auteur d’un début de saison timide, insuffisant vis à vis de son statut, l’international français a trouvé petit à petit son rythme. Plus offensif que Rongier, l’ancien de l’AS Roma a retrouvé de la vitesse et de l’impact physique. S’il a perdu quelques ballons, ce dernier a été solide à la récupération et dans le pressing. Veretout marque un but décisif, tout en maitrise avec un crochet et une frappe enchainée qui remet l’OM dans le match. Invité surprise de Didier Deschamps avec les Bleus à la Coupe du Monde, il a parfaitement terminé la première partie de saison avec l’OM.

Les notes des médias

L’Equipe 7/10 Un sang-froid remarquable pour égaliser dans la surface monégasque, à la suite d’un centre d’Ünder repoussé par Maripan (83e), il se joue de la défense de l’ASM pour son premier but, du gauche, sous les couleurs marseillaises. Sa prestation confirme sa montée en puissance, avec une première période très intéressante dans la récupération, le pressing et la construction, même s’il lui a manqué de la justesse dans le dernier geste. Il fallait juste attendre la fin du match pour cela. Maxifoot 6/10 Assez mal entré dans son match avec des relances manquées, le milieu de terrain de l’équipe de France a repris du poil de la bête pour empêcher les montées monégasques dans l’axe. Il est récompensé en fin de match avec le but du 2-2. De quoi lui donner le sourire, lui qui comme Rongier, a laissé trop d’espaces dans sa zone. Footmercato 7.5/10 Avec un fort taux de réussite dans son jeu de passe, Jordan Veretout n’est jamais parvenu à en délivrer orientées vers l’avant. Plus en retrait que son coéquipier du milieu de terrain, il a pourtant semblé en être la copie conforme. Mais, au contraire de ce dernier, il a finalement réussi à se montrer décisif, offrant le but de l’égalisation d’une frappe puissance à dix minutes du terme de la rencontre (83e). Un match réussi avant de s’envoler vers le Qatar, avec les Bleus.

