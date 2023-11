La nouvelle révélation de Romain Molina concernant la vente ! C’est confirmé pour Benatia ! Focus sur les internationaux… Les 3 infos OM de ce vendredi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque jour, Football Club de Marseille vous propose dans cet article les trois infos qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce vendredi 17 novembre 2023…

Vente OM : La nouvelle révélation de Romain Molina !

Les rumeurs de vente de l’Olympique de Marseille continuent de circuler sur les réseaux sociaux depuis plus de trois ans. Lors d’un live sur « X », le journaliste indépendant Romain Molina a évoqué le sujet.

Cette semaine, le journal l’Equipe évoquait l’avenir de l’Olympique de Marseille et de Frank McCourt. Ce dernier a une nouvelle fois démenti les rumeurs de vente du club qui prospèrent sur les réseaux sociaux. Le quotidien sportif explique par ailleurs que des d’intermédiaire comme l’ancien dirigeant niçois Julien Fournier tentent de convaincre des investisseurs saoudiens de racheter le club marseillais.

McCourt est persuadé que l’OM vaut 500-600 M€

Dans un live sur la plateforme « X » hier soir, le journaliste indépendant Romain Molina a une nouvelle fois donné son sentiment sur les rumeurs incessantes de vente du l’Olympique de Marseille qui circulent depuis plusieurs années. Sa position n’a pas changé. Il affirme que Frank McCourt se montre trop gourmand.

» Je vais dire la même chose que ce que j’ai déjà dis y’a des mois, McCourt est persuadé que l’OM vaut 500-600 M€. On lui a mis ça dans la tête. Bravo Longoria. Bah son club il va le garder un moment, » a ainsi déclaré le journaliste Romain Molina.

Mercato OM : C’est confirmé pour Benatia !

Comme annoncé en exclusivité par Football Club de Marseille, l’ancien défenseur central Medhi Benatia est le grand favori pour devenir le futur directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Le club marseillais devrait annoncer son arrivée pendant la trêve internationale.

Medhi Benatia n’a jamais été aussi proche de devenir le prochain directeur sportif de l’OM. Comme annoncé en exclusivité il y a plusieurs semaines, l’ancien joueur de la Juventus a toujours été la priorité de Longoria.

L’ex-international marocain a dû toutefois régler des détails importants liés à sa fonction d’agent avant de pouvoir s’engager avec l’Olympique de Marseille. Ces fameux détails juridiques et financiers ont pris de longues semaines. Selon nos informations, tout est désormais réglé, et, sauf retournement de situation de dernières minutes, la signature de Benatia devrait être officialisée pendant la trêve internationale par les dirigeants marseillais.

Une arrivée officialisée dans une semaine ?

D’après La Provence, l’annonce de l’arrivée de Medhi Benatia devrait figurer dans la délégation olympienne qui se rendra à Strasbourg, dans une semaine. Le quotidien affirme également, qu’à l’instar d’un Luis Campos au Paris Saint-Germain, il sera lié au club olympien par un contrat de prestation, une manière de fonctionner évoquée par des proches du dossier dès le début des négociations. Le Marocain supervisera la politique sportive du club, sans toutefois détenir le même monopole que Javier Ribalta, démissionnaire à la suite de la réunion houleuse de septembre.

Internationaux OM : Un Lodi « assez neutre » avec le Brésil, Murillo excelle avec le Panama !

Les deux latéraux de l’Olympique de Marseille Renan Lodi et Michael Murillo étaient titulaires avec le Brésil et le Panama, leurs sélections respectives.

Le Brésil s’est incliné 2-1 en Colombie lors de la 5e journée des qualifications à la Coupe du Monde 2026. Selon le journaliste Pierre Gerbeau, spécialiste du football sud-américain, Renan Lodi a réalisé un match « assez neutre », contrairement à Michael Murillo qui a excellé avec le Panama en inscrivant un coup-franc somptueux dès la 4e minute lors de la victoire face au Costa Rica (0-3) pour le compte de la Ligue des nations de la CONCACAF.

» Lodi a assuré l'essentiel, en pêchant physiquement sur la fin. Murillo a été très sérieux et appliqué de bout en bout »

« Lodi est titulaire avec le Brésil car il offre des garanties au sélectionneur, a affirmé Pierre Gerbeau. Il a ajouté 80 minutes hier face à la Colombie. Il n’a pas besoin de forcer en sélection car devant il y a des joueurs comme Vinicius, Raphinha, Rodrigo ou encore Gabriel Martinelli. Il a été très peu inquiété sur son côté. Un match assez neutre de sa part. Il a vraiment assuré l’essentiel en défense tout en pêchant physiquement sur la fin. Il a pris un carton jaune à la suite d’une grosse faute commise. Je lui mettrais un 5 sur 10« , a-t-il confié.

« Murillo jouait titulaire couloir droit dans une défense à trois. Un match plus que solide de sa part, a souligné le journaliste. Il a été très sérieux et appliqué de bout en bout. Ses quelques interventions défensives ont été parfaites. On l’a beaucoup vu offensivement. Il a marqué d’entrée sur un coup-franc magnifique, ce qui l’a bien conditionné pour la suite de son match. Il ne serait pas idiot que Gattuso le tente dans un rôle plus offensif dans le couloir droit avec l’OM. Je lui donnerais un bon 7 voire 8 sur 10« , a-t-il ajouté.