La réponse de Gerson sur son avenir, Longoria voulait Saliba, un effort pour Tameze? Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Comme chaque week-end, FC Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato de la semaine OM ! Au programme ce dimanche : La réponse de Gerson sur son avenir, Longoria voulait Saliba, un effort pour Tameze?

Après la large victoire de l’OM à Angers ce vendredi, Gerson a rassuré les supporters marseillais sur son avenir. Il est heureux et déterminé à réussir à Marseille.

En difficulté lors des dernières sorties de l’Olympique de Marseille, Gerson a fait taire une partie des critiques à son encontre ce vendredi. En inscrivant un joli but d’une frappe du gauche au point de penalty, le milieu Brésilien a parachevé la victoire de son équipe sur la pelouse d’Angers en ouverture de la neuvième journée de Ligue 1. Annoncé sur le départ lors du prochain mercato, Gerson a tenu a rassuré les supporters marseillais : Il est heureux à Marseille et déterminé à retrouver son meilleur niveau pour aider son équipe à maintenir son état de forme.

« On est content de la victoire, content du match que l’on a réalisé. Je suis aussi content du but que j’ai marqué. Mais l’équipe a fait un bon match, on a bien joué, c’est ça le plus important », a déclaré l’ancien joueur de Flamengo avant qu’un journaliste lui demande s’il était heureux d’être à Marseille. « Oui, je suis content d’être ici, de faire tous les jours le travail. » Gerson – Source : Zone mixte (30/09/2022)

« Le souci de Sampaoli, c’est qu’à un moment donné, il restait arc-bouté sur son profil de jeu, ses joueurs, sa façon de jouer et au moment où il a changé, c’est là que l’OM a réussi à faire des choses. Il a peut-être trop changé à un moment donné. Tudor, c’est quand même plus compliqué. J’ai l’impression qu’il est arc-bouté sur sa façon de faire alors qu’enlever Veretout qui pour moi n’est à son niveau pour l’instant et essayer de mettre Gerson plus bas, ça se tente ! Il y a encore des leviers à activer de la part de Tudor pour, d’une surprendre les équipes adverses, de deux faire tourner son effectif et puis apporter quelque chose qui sera peut-être différent ! Il sait à la fois récupérer et percer les lignes. Il nous a prouvé quand même qu’il a le potentiel pour faire quelque chose de bien à l’OM donc à voir. Le coach a les cartes en main ! » Hakim Zhouri – Source : « Débat Foot Marseille » 29/09/2022

Après avoir réalisé un mercato estival impressionnant en recrutant pas moins de 12 joueurs, Pablo Longoria prépare déjà la prochaine période de transfert. Le président marseillais suivrait attentivement la situation d’un joueur évoluant en Serie A.

Les nombreuses recrues du mercato estival ne semblent pas satisfaire pleinement le nouvel entraîneur marseillais Igor Tudor. En effet, ce dernier réclame un joueur précis à son président pour le prochain mercato. S’il a été écouté sur le recrutement des pistons Jonathan Clauss et Nuno Tavares, le technicien Croate avait des attentes particulières qui n’ont pas été satisfaites. Avant de recruter Jordan Veretout, l’OM avait étudié la faisabilité d’un transfert d’Adrien Tameze, milieu de terrain du Hellas Vérone et ancien joueur d’Igor Tudor lors de son passage en Série A.

Adrien Tameze était un élément essentiel du onze de Tudor au Hellas Vérone. Le milieu franco-camerounais était la piste privilégiée par le technicien Croate cet été avant le recrutement de Jordan Veretout. L’ancien milieu de l’OGC Nice aurait pu être séduit par un transfert à Marseille afin de rejoindre son ancien entraîneur, mais son club attendait au moins 10 millions pour le laisser partir, une somme qui a refroidi les dirigeants marseillais. L’OM pourrait néanmoins repasser à l’offensive lors du mercato hivernal. En effet selon les informations de Calciomercato, Pablo Longoria serait prêt à faire un effort financier pour offrir à Tudor le milieu qu’il réclame. Reste à savoir si le Hellas Vérone sera enclin à revoir ses exigences à la baisse pour son milieu de terrain.

En une saison, William Saliba a rapidement su gagner le coeur des supporters de l’Olympique de Marseille. Longoria aurait bien tenté de le récupérer lors du mercato dernier.



L’Olympique de Marseille a recruté William Saliba la saison dernière en prêt en provenance d’Arsenal. Les Gunners n’ont pas souhaité mettre d’option d’achat dans cette transaction afin de pouvoir récupérer le Français et l’utiliser dans l’équipe de Mikel Arteta.

Cet été, il y a eu des rumeurs sur un éventuel retour du défenseur central mais le deal n’a pas abouti. Fabrizio Romano a expliqué dans un tweet ce samedi que Pablo Longoria a effectivement souhaité recruter le joueur formé à Saint-Etienne. Le président marseillais était même prêt à mettre une grosse somme d’argent.

