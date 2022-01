La réponse du MTP à Vézirian, Benedetto l’a mauvaise contre Sampaoli, 3 clubs se positionnent pour Milik… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : La réponse du MTP à Vézirian, Benedetto l’a mauvaise contre Sampaoli, 3 clubs se positionnent pour Milik.

Mercato : Benedetto l’a mauvaise contre l’OM et Sampaoli…

Ayant quitté l’OM en début de saison pour retrouver du temps de jeu à Elche, Dario Benedetto retourne à Boca Juniors. Dans un entretien accordé à ESPN, il affirme que les Marseillais ont eu un comportement douteux.

L’Olympique de Marseille a recruté deux joueurs : Bakambu et Kolasinac. Côté départ, seul Amavi a amoindri l’effectif. Dario Benedetto vient de signer son retour à Boca mais l’Argentin était déjà prêté en Liga depuis le début de la saison.

Samapoli ne s’est pas comporté comme je pensais vraiment qu’ils devaient se comporter — Benedetto

Interrogé par les médias argentins sur son retour dans son ancien club, l’attaquant n’a pas caché sa joie… ESPN lui a notamment demandé quelle relation il avait avec le coach Jorge Sampaoli… Pipa ne s’est pas empêché de mettre un tacle au coach et au club !

A LIRE AUSSI : OM : Papin répond à Sampaoli sur Milik !

« C’est difficile ce qu’il s’est passé. Je préfère éviter les commentaires, mais la vérité c’est qu’on avait une bonne relation avec Jorge et avec le staff technique, mais le coach ne s’est pas comporté comme je pensais vraiment qu’ils devaient se comporter. Je n’ai aucune rancune à propos de quoi que ce soit, c’est le football et je comprends. J’ai beaucoup appris de lui, c’est un grand entraîneur et j’aime sa façon d’entraîner » Dario Benedetto – Source : ESPN (22/01/22)

#Video | #FútboldeVerano 🏖️⚽ ¿SE LE COMPLICÓ VOLVER AL PIPA? Benedetto contó qué fue lo más difícil a la hora de definir su regreso a Boca.https://t.co/pDIGf5CDq9 — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) January 21, 2022

Au niveau numérique, nous sommes bien — Longoria

L’officialisation du départ de Benedetto pourrait-elle faire avancer le reste du mercato de l’Olympique de Marseille? Pablo Longoria était en conférence de presse pour la présentation de Sead Kolasinac. Le président marseillais se dit prêt à stopper le recrutement à ce stade du recrutement.

« Au niveau numérique, nous sommes bien. Les arrivées de Bakambu et Kolasinac nous renforcent mais ça dépend des mouvements dans les derniers jours. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)

#Longoria : « Au niveau numérique, nous sommes bien. Les arrivées de Bakambu et Kolasinac nous renforcent mais ça dépend des mouvements dans les derniers jours » #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 20, 2022

Mercato OM : 3 offres reçues pour récupérer Milik cet hiver?

L’Olympique de Marseille a récupéré Arek Milik au Napoli et a réussi à le relancer. L’Equipe affirme que trois clubs espéraient le faire signer dès cet hiver !

Relancé à l’Olympique de Marseille après des saisons compliquées sous le maillot de Naples, Arek Milik recommence à intéresser des clubs en Europe… Si Pablo Longoria s’est montré rassurant sur ce dossier en affirmant qu’il resterait à l’OM, le journal L’Equipe nous informe que des clubs se montrent insistants.

En effet, le quotidien sportif explique ce samedi que le club a reçu trois offres sur la table pour récupérer l’attaquant : une de Séville, de la Juventus de Turin et l’autre de Majorque. Les trois clubs souhaitaient se faire prêter Milik mais l’OM a refusé… D’après le journal, le joueur ne serait pas non plus tenté par l’idée de quitter le club cet hiver.

L’OM ne devrait jouer que pour Milik — Papin

Ce samedi à quelques heures du match face à Lens, le journal L’Equipe a donné la parole à Jean-Pierre Papin qui a également connu des débuts compliqués à Marseille. La légende de l’Olympique de Marseille ne remet pas en cause les qualités de l’attaquant polonais mais plutôt la tactique qui n’est pas appropriée…

« Quand on évolue avec ce type d’attaquant, on ne doit jouer que pour lui, l’OM ne devrait jouer que pour lui. Le bémol, en ce moment, c’est que le jeu se base sur de la possession parfois à l’excès. Le ballon va d’un côté puis il revient dans l’axe, repart de l’autre côté et revient de nouveau. C’est beaucoup plus facile pour les défenses à gérer : elles reculent, resserrent les lignes. Et Milik se retrouve régulièrement dos au but ou face à deux adversaires. Le problème est donc plus global? En début de saison, quand les Marseillais jouaient vraiment à trois derrière, il y avait beaucoup plus de risques offensifs, des combinaisons sur les côtés. Ces derniers temps, il y a de moins en moins de jeu sur les côtés ou alors ça ne va jamais au bout, les centres sont plus rares ou ils n’arrivent pas. C’est la différence entre les attaques rapides et les attaques placées. Et Milik est bien meilleur quand l’équipe se projette vite devant. Ce n’est pas un joueur rapide qui prend l’espace mais il en a besoin d’un minimum, il aime être servi » Jean-Pierre Papin – Source : L’Equipe (22/01/22)

Vente OM : La réponse sèche des MTP à Vézirian !

Le journaliste Thibaud Vézirian a cité le groupe des MTP sur les réseaux sociaux, affirmant qu’ils étaient au courant de la vente de l’Olympique de Marseille… Les supporters n’ont pas hésité à lui répondre via un communiqué bien cinglant !

Depuis plusieurs semaines, Thibaud Vézirian continue de persister avec la vente de l’Olympique de Marseille malgré les mois qui passent… Dernièrement, il a cité un groupe de supporters sur les réseaux les MTP.

Le MTP n’est en aucun cas au courant et affirme son soutien haut et fort au travail exceptionnel de Pablo Longoria et de son staff

Ces derniers ont pris la peine de lui répondre via un communiqué… Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est très clair : ils ne veulent pas être mêlés à ces rumeurs et confirment leur confiance à Pablo Longoria !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Mandanda, fausse rumeur ?

« Réponse du MTP à Thibaud.

Nous apprenons avec stupeur que Thibaud Viézirian affirme que nous, MTP, sommes au courant d’une vente de l’Olympique de Marseille. En plus de passer pour un rigolo depuis des mois avec sa vente de l’OM, voila que ce pseudo journaliste parisien vient mêler notre groupe à ses paroles. Le MTP n’est en aucun cas au courant et affirme son soutien haut et fort au travail exceptionnel de Pablo Longoria et de son staff. Allez Thibaud, ton buzz doit énormément te rapporter. Quel est donc ton but? L’argent? Faire tourner tes réseaux qui, apparement ne sont que sociaux tellement tes infos sont pétées. Continue à affirmer des choses, peut être que d’ici 2050 l’OM sera vendu et tu te targueras de dire que tu l’avais dit. Ce qu’on te demande c’est de ne pas parler de nous quand personne du groupe n’est en contact avec toi, que tu ne nous connais pas, et que tu n’es jamais rentré dans notre local. Dommage, on aurait pu se voir en visu et te dire ce qu’on dit a tous les journalistes qui viennent nous voir: nous ne parlons pas aux journalistes. Sauf qu’à toi, on aurait été un peu moins courtois. Allez on te le dit ici: Viézirian ferme ta grande gueule! » Source : Communiqué des MTP (22/01/22)