La réponse lunaire de Kita pour ce joueur, passage validé devant la DNCG, la volonté pour les recrues défensives… Les 3 infos mercato OM du jour !

Voici les trois infos qu’il ne fallait pas manquer ce jeudi 12 juin 2025 ! Au programme ce soir : Kita s’en prend aux dirigeants marseillais dans ce dossier mercato, l’OM valide son passage devant la DNCG et le club fixe le nombre de recrues en défense souhaité !

Mercato : Kita s’en prend aux dirigeants de l’OM pour Abline (et fixe un prix lunaire…)

Alors que l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour l’attaquant du FC Nantes, Matthis Abline, a été rapporté par plusieurs médias, le président nantais Waldemar Kita a mis un terme aux spéculations dans des propos tenus au journal L’Équipe ce jeudi. Le dirigeant a affiché une position très ferme, critiquant au passage les méthodes du club phocéen.

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille pourrait se heurter à un mur dans le dossier menant à Matthis Abline. Interrogé par L’Équipe sur l’avenir de son jeune attaquant, le président du FC Nantes, Waldemar Kita, a exprimé sans détour son mécontentement et a fixé un prix volontairement prohibitif pour décourager les approches marseillaises.

« Si à Marseille ils pensent prendre (Matthis) Abline pour rien du tout, ils se trompent, » a-t-il déclaré, avant de fixer les conditions d’un éventuel transfert : « Abline n’ira pas à l’OM, sauf s’ils paient une fortune, 50 M€. » Une somme qui place, de fait, le joueur hors de portée.

Kita veut garder Abline !

Au-delà de l’aspect financier, Waldemar Kita a accusé la direction marseillaise d’user de méthodes qu’il réprouve pour influencer les joueurs, en s’appuyant sur des précédents transferts entre les deux clubs. « Qu’ils arrêtent à chaque fois de faire pression sur les joueurs. Ils l’ont fait avec (Valentin) Rongier et (Quentin) Merlin, » a rappelé le président nantais, remettant en cause la capacité financière de l’OM en ajoutant : « Ils n’ont pas tant d’argent que ça. »

Enfin, le dirigeant a réaffirmé sa volonté de conserver l’attaquant, dont il apprécie le potentiel. « Mais j’aimerais qu’il reste. J’avais poussé pour le prendre car je voyais un gros potentiel, » a-t-il conclu.

Cette déclaration publique et catégorique semble donc considérablement compliquer, voire clore, la piste menant à Matthis Abline pour l’Olympique de Marseille, tout en illustrant les tensions existantes entre les directions des deux clubs.

OM : C’est fait pour le passage devant la DNCG !

Ce mardi, l’Olympique de Marseille s’est présenté devant la DNCG, le gendarme financier du football français. Selon les informations du journaliste Karim Attab (Maritima TV), le verdict est tombé : « Le compte rendu est clair : aucune mesure prise à l’égard de l’OM. »

Ce passage devant la Direction nationale du contrôle de gestion s’inscrivait dans le cadre habituel d’évaluation des comptes des clubs professionnels. L’absence de sanctions confirme la bonne gestion financière du club marseillais et permet à l’OM d’aborder sereinement le prochain exercice.

#OM L’Olympique de Marseille est passé devant la DNCG

Le compte rendu est clair : aucune mesure prise à l’égard de l’O.M…✅@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias — Karim Attab (@karimattab1) June 12, 2025



Ce feu vert de la DNCG est une étape importante pour les dirigeants olympiens dans la perspective du mercato estival et de la préparation de la saison 2025-2026. Il signifie qu’aucune restriction, qu’elle soit encadrée ou conditionnée, ne vient entraver la politique sportive ou budgétaire du club.



Le passage validé de l’OM devant la DNCG vient renforcer la stabilité du projet mené par Pablo Longoria et son équipe.

Mercato OM : Egan-Riley, juste le début ?

L’OM continue de mener sa barque sur le marché des transferts et n’entend pas s’arrêter après l’officialisation de Gomes. Récemment, c’est le journal L’Équipe qui a révélé que le club souhaitait encore recruter deux joueurs en défense afin de venir épauler Balerdi.

Après une saison riche en buts marqués mais aussi en buts encaissés, l’OM entend bien pallier ce problème en modifiant de fond en comble sa défense. Trop souvent défaillant, le secteur défensif aura été le principal point noir tactique de l’OM au point de vouloir (presque) tout changer et construire autour de Léo Balerdi, seul vrai satisfaction de ce côté-là. Et pour cela, le club compte bien passer à l’attaque.

Après avoir officialisé le recrutement d’Angel Gomes, arrivé librement de Lille, Longoria et Benatia sont en passe de signer un autre défenseur anglais. En effet, depuis hier, les discussions avec le jeune CJ Egan-Riley sont en très bonne voie, alors que le club a signé une arrivée surprise dans ce dossier mercato. Tandis que le jeune défenseur de Burnley devait prolonger avec son club ou signer à Strasbourg, c’est finalement l’OM qui devrait réaliser le hold-up sur ce coup.

Encore deux recrues à venir en défense !

Cependant, bien que le club semble proche de signer le joueur, les dirigeants n’entendent pas s’arrêter là. En effet, d’après des informations de L’Équipe, Longoria et Benatia sont toujours en quête de recrues dans ce secteur, et cela peu importe l’issu du dossier d’Egan-Riley. Même si l’Anglais venait à débarquer sur la Canebière, cela n’aurait pas d’impact sur la volonté de recruter encore deux autres joueurs dans ce secteur.

Et alors que la piste Medina est toujours activée par l’OM qui reste en contact avec Lens, on devrait donc s’attendre à un nouveau nom en plus. Pouvant évoluer en tant que latérale gauche, l’international Argentin pourrait donc occuper ce poste s’il venait à Marseille. Aguerd, qui est une autre piste sérieusement envisagée par l’OM, pourrait donc être celui qui viendrait épauler Balerdi dans l’axe, alors qu’Egan-Riley ne devrait pas être titulaire dès sa première saison s’il venait à signer.