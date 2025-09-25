La sanction est tombée pour De Zerbi, un départ comme joker et 2 absents face à Strasbourg… Les 3 infos OM du jour

Voici les trois informations qu’il ne fallait pas manquer ce jeudi 25 septembre 2025 dans l’actualité de l’OM.

De Zerbi prend un match !

La victoire de l’Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain (1-0), lundi soir au Vélodrome, a laissé un léger goût amer. L’entraîneur marseillais Roberto De Zerbi, expulsé dans le temps additionnel pour contestations répétées, a été sanctionné ce mercredi par la commission de discipline de la LFP.

Un match ferme et un sursis

Réunie mercredi, la commission a infligé au technicien italien un match de suspension ferme assorti d’un autre avec sursis. La sanction s’accompagne d’une interdiction de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toute fonction officielle durant la période de suspension.

L’incident s’était produit à la 90e+1, lorsque De Zerbi, très remonté, avait contesté une décision arbitrale de Jérôme Brisard. Deux avertissements successifs avaient conduit à son exclusion.

A lire aussi : OM–PSG – Riolo alerte : « La Ligue 1 va s’écrouler »

Un coup dur immédiat pour l’OM

Conséquence directe : Roberto De Zerbi ne sera pas présent vendredi soir à la Meinau pour le déplacement de l’OM à Strasbourg (20h45), en ouverture de la 6ᵉ journée de Ligue 1. Les Olympiens devront donc se passer de leur entraîneur sur le bord du terrain dans un choc face à l’actuel quatrième du championnat.

Une absence symbolique mais lourde, tant l’Italien s’est imposé comme un acteur central de l’intensité mise par son équipe depuis le début de saison.

A lire aussi : OM – PSG explose les chiffres ! Di Meco tacle Rothen, JPP IMPRESSIONNÉ ! les 3 info OM du jour

Nantes vise Garcia

Alors que le mercato estival a fermé ses portes le 1er septembre, certaines opportunités demeurent en Ligue 1 grâce au dispositif du joker médical ou national. C’est dans ce cadre que le FC Nantes envisagerait de recruter un latéral gauche, selon une information révélée par Ouest-France. Les Canaris auraient pris des renseignements auprès de l’Olympique de Marseille concernant Ulisses Garcia, défenseur arrivé en janvier 2024 en provenance des Young Boys de Berne.

L’équipe dirigée par Luis Castro ne dispose que d’un seul spécialiste du poste, Nicolas Cozza, prêté par Wolfsburg. Si Fabien Centonze peut dépanner, il n’a pas encore disputé la moindre minute cette saison en raison d’une blessure à l’épaule. Les dirigeants nantais cherchent donc une solution rapide et fiable pour équilibrer leur effectif. C’est dans ce contexte que le nom d’Ulisses Garcia circule.

Le latéral de 29 ans, Suisso-Cap-Verdien, a signé à l’OM durant l’hiver 2024. Toutefois, ses prestations sont irrégulières, et si l’OM a exfiltré Quentin Merlin à Rennes, les recrutements de Facundo Medina et de Emerson Palmieri, arrivés de Lens et de West Ham, condamne Garcia a un temps de jeu réduit. Signe révélateur : il n’a pas été inscrit dans la liste des joueurs qualifiés pour disputer la Ligue des Champions cette saison avec Marseille.

🚨 Mercato (joker) : Selon Ouest-France, le FC Nantes s’intéresse à Ulisses Garcia 🇨🇭🇨🇻. Le latéral gauche de l’OM, a été rétrogradé dans la hiérarchie suite au aux recrutement de Mendina et Palmieri. Sous contrat jusqu’en 2028, il reste à voir si le dossier pourra avancer. 👀… pic.twitter.com/1FUFHPOAnQ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 25, 2025

Un dossier encore loin d’être bouclé

Si le FC Nantes s’intéresse bel et bien à Garcia, le transfert reste incertain. Le club de la Jonelière doit composer avec une marge de manœuvre financière limitée. De son côté, le joueur est lié à l’OM jusqu’en 2028 et affiche la volonté de se battre pour sa place.

A lire : 💥 OM : Dugarry applaudit De Zerbi (mais vise un problème majeur…)

La piste demeure donc ouverte mais fragile. Reste à savoir si les dirigeants nantais formuleront une offre concrète dans les prochains jours, ou si Ulisses Garcia poursuivra son aventure phocéenne en tentant de gagner du temps de jeu sous le maillot olympien.

Kondo et Traoré forfaits

À l’approche de la 6e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se prépare à défier Strasbourg ce vendredi. En conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur Roberto De Zerbi a communiqué l’état de son groupe et confirmé les absences pour la rencontre.

Un effectif quasiment au complet

Selon les indications de De Zerbi, seuls Geoffrey Kondogbia et Hamed Traoré seront indisponibles pour cause de blessure. « Hormis Kondogbia et Traoré, tous les joueurs de l’effectif seront disponibles vendredi face à Strasbourg. » Cette précision souligne que l’ensemble du reste de l’effectif marseillais pourra être aligné pour ce déplacement délicat.

A lire aussi : 💥 OM : Dugarry applaudit De Zerbi (mais vise un problème majeur…)

L’entraîneur italien sait que la tâche s’annonce compliquée face à une équipe strasbourgeoise performante. Strasbourg, actuel co-leader du championnat avec 12 points, reste sur un parcours solide et compte bien faire respecter son rang devant son public.

Un match attendu sous forte pression

🗣️ Groupe, toujours 2 blessés !#DeZerbi : “Kondogbia et Traoré ne seront pas disponibles face à Strasbourg, les autres vont bien.”#OM #RCSAOM pic.twitter.com/zKeYWFm6l3 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 25, 2025

De Zerbi a rappelé l’importance de ce rendez-vous et le niveau de son adversaire : « Je me rappelle bien de ces matchs, surtout celui à Strasbourg où nous étions euphoriques après notre victoire à Lyon. On était tombé. Après le PSG, la première pensée, c’est Strasbourg qui a des bons joueurs, jeunes, qui courent et qui sont bien organisés. Ce ne sont pas des joueurs choisis au hasard. Ils sont jeunes avec une valeur économique importante. C’est un match difficile. Vendredi, on sera encore plus attendu avec les projecteurs pointés sur nous. Quand tu veux bien faire les choses, que tu bats le PSG, c’est normal d’avoir la pression. »

Le match de vendredi sera donc un test crucial pour l’OM, capable de confirmer sa montée en puissance ou de rencontrer un premier obstacle sérieux dans cette saison de Ligue 1. Les regards seront tournés vers De Zerbi et ses joueurs, prêts à relever le défi face à un adversaire ambitieux et bien organisé.