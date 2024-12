La satisfaction de Longoria, les conditions pour que Pogba vienne à Marseille, l’attente de Benatia sur le mercato… Les 3 infos OM de ce mardi !

OM : la satisfaction de Pablo Longoria !

L’un des matchs où j’ai pris le plus de plaisir à voir l’équipe sous Roberto — Longoria

Selon, le match contre les Verts avait toutes les caractéristiques du jeu voulu par l’entraîneur : « beaucoup de jeu entre les lignes, la recherche des solutions pour la sortie de balle et la quête de l’espace intermédiaire ». Le président marseillais a salué les progrès visibles sur le terrain, fruit du travail effectué à l’entraînement, et a confié que ce match avait été particulièrement plaisant à regarder, tant pour les joueurs que pour les dirigeants. « C’est l’un des matchs qui ressemblent le plus à Roberto. À dire la vérité, tu as vu hier (dimanche) qu’il y a du travail à l’entraînement, tu l’as vu sur le terrain, ça fait plaisir pour les joueurs, mais surtout pour le coach. C’est une bonne période, encore plus après après Auxerre. Quand on est mené 3-0 à la mi-temps, tu te poses des questions. C’est vrai que cette trêve internationale a été longue. (…) Hier, pour te dire, c’est l’un des matchs où j’ai pris le plus de plaisir à voir l’équipe sous Roberto. Je lui ai dit hier après le match. On voit que les joueurs répondent bien à la philosophie même si on est encore loin de ce qu’il veut appliquer. Les joueurs commencent à prendre plus de plaisir, nous aussi en tant que dirigeant. »Longoria a également rappelé les difficultés rencontrées précédemment, notamment après la lourde défaite 3-0 à la mi-temps contre. Cette période difficile, en particulier après une trêve internationale longue, avait laissé place à des interrogations. Mais désormais, l’OM semble avoir trouvé un rythme de croisière sous la direction de. Longoria a souligné que, même si l’équipe est encore loin de la vision idéale du coach, elle commence à répondre positivement à sa philosophie de jeu. Il a conclu en soulignant que cette évolution apporte du plaisir, non seulement aux joueurs, mais aussi aux dirigeants du club.Ce lundi soir dans l’After sur RMC, Daniel Riolo a évoqué le cas Paul Pogba à l’OM. Pour le journaliste, la prise de risque doit être contrôlée et comprendre certaines conditions. « Marseille peut il prendre un tel risque ? Seulement si c’est gagnant gagnant, que ça ne soit pas une charge financière trop lourde et surtout que ça n’empêche pas l’OM de travailler sur d’autres dossiers », a détaillé Daniel Riolo sur RMC. L’OM pourrait tenter le dossier compliqué Paul Pogba dès cet hiver. D’après les informations de RMC Sport via leurs journalistes Fabrice Hawkins et Florent Germain, le milieu de terrain cherche à retrouver l’équipe de France et donc d’être exposé. Il sait qu’à l’OM, il aura cette résonnance et pourrait retrouver les Bleus… Le club tentera donc de le récupérer cet hiver. A LIRE AUSSI : OM : la montée en puissance de Rabiot… Le milieu de terrain de l’OM Adrien Rabiot n’a pas caché son envie de voir débarquer Paul Pogba à l’Olympique de Marseille. L’ancien joueur du PSG l’a fait savoir au micro de DAZN au terme de la victoire de Marseille face à l’ASSE (0-2) ce dimanche soir, lors de la 14ᵉ journée de Ligue 1. « Pogba ? On sait tous que c’est un vrai sujet… Bien sûr que j’aimerais jouer avec Paul. On s’est côtoyé rapidement à la Juventus, mais on n’a pas pu trop jouer ensemble car il avait eu pas mal de pépins physiques, et j’étais très déçu. Mais bien entendu qu’on l’invite grandement à nous rejoindre pour jouer à l’Olympique de Marseille. Ce que l’on est en train de mettre en place, c’est vraiment très important, on le voit, il y a une vraie dynamique, c’est très professionnel à tous les étages du club. Il y a vraiment de l’ambition, donc s’il veut venir, c’est avec grand plaisir. », a déclaré le joueur de l’OM au micro de DAZN au terme de la rencontre.Cet hiver à l’ Olympique de Marseille , il devrait y avoir des ajustements à faire dans l’effectif deLe coach italien a des besoins notamment en défense où il était en difficulté depuis le début de la saison. Pour évaluer les possibilités financières du club pour le mercato, le club doit attendre la décision de laD’aprèsles Marseillais passeront ce mardi soir et en auront enfin le coeur net. Benatia attendrait cette décision afin d’entamer un recrutement ambitieux une nouvelle fois.