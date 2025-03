La tendance se confirme pour Lens, le discours de Maupay et bonne nouvelle pour 2 Marseillais ! Les 3 infos OM de ce mercredi

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mercredi : La tendance se confirme pour Lens, le discours de Maupay et bonne nouvelle pour 2 Marseillais !

OM : Le beau discours de Maupay malgré son statut de remplaçant !

Alors que le score est encore vierge (0-0) entre l’OM et Nantes, l’intensité est bien présente dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille.

On aperçoit Pancho Abardonado en pleine discussion avec Geoffrey Kondogbia, aligné en défense centrale gauche. Précieux dans la relance et solide dans les duels, l’international centrafricain écoute attentivement les consignes de son adjoint. Mais celui qui marque aussi les esprits, c’est Neal Maupay. L’attaquant remplaçant se montre ultra concerné et motive ses coéquipiers : « On ne peut pas gagner tous les matches facilement, il faut aller les chercher, il faut mettre plus d’envie ! Allez ! »

« 𝐂’𝐞𝐬𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡𝐬 𝐝𝐮𝐫𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞 𝐜̧𝐚 𝐪𝐮𝐢 𝐯𝐨𝐧𝐭 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐬𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧 » 🎥 L’inside complet de #OMFCN est disponible

Roberto De Zerbi prend ensuite la parole pour insister sur l’importance de l’engagement et de l’intensité à mettre en seconde période.

Un discours fort qui portera ses fruits, puisque l’OM s’imposera finalement 2-0 grâce à une seconde mi-temps bien plus maîtrisée. Une victoire qui s’est aussi construite dans ce vestiaire !

OM : bonne nouvelle pour Balerdi et Rulli, pas pour Henrique !

L’équipe nationale d’Argentine a dévoilé la nuit dernière la liste des 33 joueurs présélectionnés en vue des deux prochaines rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Parmi eux, deux joueurs de l’Olympique de Marseille, Gerónimo Rulli et Leonardo Balerdi, ont été convoqués par Lionel Scaloni.

L’Argentine, championne du monde en titre, domine actuellement son groupe de qualification avec cinq points d’avance sur l’Uruguay. Pour cette trêve internationale, elle affrontera d’abord l’Uruguay de Marcelo Bielsa, avant de se mesurer au Brésil, qui a fait le choix de ne pas convoquer Luís Henrique. L’ailier brésilien de l’OM, reconverti en piston droit par Roberto de Zerbi, est moins en vue depuis plusieurs matches. Il n’a pas encore été appelé par son équipe nationale…

Deux Olympiens dans la liste de Scaloni

01 Geronimo RULLI (om) during the Ligue 1 McDonald’s match between Marseille and Lille at Orange Velodrome on December 14, 2024 in Marseille, France. (Photo by Anthony Bibard/FEP/Icon Sport) – Photo by Icon Sport

#SelecciónMayor Prelista de convocados para la doble fecha de #Eliminatorias ante Uruguay y Brasil 🫡 pic.twitter.com/p0GtQuwt8O — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 2, 2025

Parmi les joueurs présélectionnés, Leonardo Balerdi, capitaine de l’OM, qui réalise une saison solide sous les ordres de Roberto De Zerbi, pourrait avoir une carte à jouer en défense centrale. Le joueur de 26 ans, souvent critiqué par le passé, semble avoir franchi un cap cette saison. De son côté, Gerónimo Rulli, âgé de 32 ans et gardien titulaire indiscutable de l’OM, continue d’être une alternative crédible au poste de gardien en sélection, il est la doublure d’Emiliano Martínez.

Une reconnaissance pour Rulli et Balerdi

Si leur présence dans la liste définitive reste incertaine, les deux Olympiens peuvent espérer disputer ces affiches prestigieuses et prouver leur valeur face à des adversaires redoutables. Une opportunité en or, alors que l’Argentine continue de préparer la défense de son titre mondial.

OM : La tendance se confirme pour le RC Lens…

Ce samedi soir, l’Olympique de Marseille affrontera le RC Lens en Ligue 1. Pour ce match important, les Nordistes viendront au Vélodrome sans pas mal de titulaires…

Pour la rencontre entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille qui aura lieu ce samedi soir, Will Still devra faire sans plusieurs joueurs. Pour ce déplacement au Stade Vélodrome, le RC Lens devra faire face à plusieurs absences de taille. En défense, Jhoanner Chavez (blessure à la cheville) et Facundo Medina (suspendu) manqueront à l’appel. Au milieu de terrain, Neil El Aynaoui (touché à la cuisse) et Angelo Fulgini (suspendu) ne seront pas disponibles.

En attaque, les Sang et Or devront se passer de Rémy Labeau-Lascary (forfait jusqu’à la fin de la saison en raison d’une blessure au genou), de M’Bala Nzola (suspendu) ainsi que de Martin Satriano (touché au genou, avec une date de retour incertaine). Le gardien Denis Petric, gêné physiquement, est également incertain pour cette rencontre. À noter que le milieu de terrain Jérémy Agbonifio reste lui aussi incertain, en raison d’une blessure musculaire. Franck Haise devra donc composer avec un effectif réduit face à l’OM, qui tentera d’en profiter pour s’imposer à domicile.

On connaît l’arbitre pour le choc face au RC Lens !

Pour ce match important, la LFP a annoncé le nom de l’arbitre qui officiera. Il s’agit de Thomas Léonard pour le poste d’arbitre principal. A la VAR, Jérôme Brisard et Christian Guillard seront en poste.

Olympique de Marseille – RC Lens (samedi, 21h05)

Arbitre principal : Thomas LEONARD

Arbitres assistants : Thomas LUCZYNSKI et Julien HAULBERT

4e arbitre : Mikael LESAGE

Arbitres assistants vidéo : Jérôme BRISARD et Christian GUILLARD