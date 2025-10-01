L’Ajax désingué, Grosse inquiétude pour Medina, Nasri vole au secours de De Zerbi, les 3 infos OM du jour

Voici les 3 infos qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’OM ce mercredi 30 septembre 2025.

1 – OM: Medhi Benatia donne des nouvelles et s’inquiète pour Facundo Medina

L’Olympique de Marseille a frappé fort ce mardi soir au stade Vélodrome en s’imposant largement 4-0 face à l’Ajax Amsterdam lors de la 2e journée de Ligue des Champions. Une performance collective maîtrisée, saluée par le directeur sportif Medhi Benatia en zone mixte. Mais malgré cette soirée parfaite sur le plan sportif, l’ancien défenseur marocain n’a pas caché son inquiétude concernant la blessure de Facundo Medina.

Interrogé à l’issue de la rencontre, Medhi Benatia a d’abord exprimé sa fierté devant la prestation des joueurs de Roberto De Zerbi : « C’est beau à voir. Il faut continuer. Un match très difficile arrive (à Metz)… Le coach est très exigeant, il veut du jeu. Aujourd’hui, on a fait un petit pas en avant à ce niveau-là ».

Benatia entre satisfaction et inquiétude pour Medina

Mais le dirigeant olympien s’est rapidement tourné vers la sortie prématurée de Facundo Medina, touché physiquement : « On a perdu Facundo, je suis très, très déçu pour lui. Ça me fait vraiment mal car il commençait à bien revenir. C’est grave ? On ne sait pas encore, mais ça ne sent pas très bon. Je pense qu’il fera une IRM demain (mercredi). On l’a voulu fortement, on va avoir besoin de lui ».

Cette blessure est un coup dur pour l’OM, qui comptait sur l’Argentin pour stabiliser sa défense.

Si l’inquiétude est réelle pour Medina, Benatia a tenu à souligner les bonnes prestations de plusieurs recrues : « Je suis aussi content pour CJ (Egan-Riley). Il fait une très belle rentrée, il est très prometteur… (Matt) O’Riley nous fait du bien aussi. On dirait qu’il est là depuis quelques années ».

Cette victoire convaincante, marquée par un doublé de Paixao, offre un bol d’air aux Marseillais dans leur campagne européenne. Mais le directeur sportif a rappelé l’importance du prochain rendez-vous : « Le plus important maintenant, c’est Metz, on doit bien finir avant la trêve ».

En attendant les examens médicaux de Medina, l’OM savoure ce large succès mais sait que le déplacement à Metz s’annonce déjà comme un test crucial avant la trêve internationale.

2 – Nasri vole au secours de De Zerbi : « Je ne comprends pas la polémique »

Samir Nasri, ancien joueur du club, est monté au créneau pour défendre l’entraîneur italien et appelle à juger sur le fond, pas sur la forme.

Depuis son arrivée à Marseille, Roberto De Zerbi est scruté de près. Même si son jeu plaît à certains, son comportement pendant les matchs en surprend d’autres. Dans un contexte aussi passionné que celui de l’OM, cette attitude est parfois perçue comme un manque de sang-froid et une difficulté à gérer ses émotions.

Mais pour Samir Nasri, cette polémique n’a pas lieu d’être. Présent sur le plateau du Canal Champions Club, l’ancien international français a vivement défendu l’entraineur marseillais. « Je ne comprends pas le débat sur son comportement sur le banc de touche. C’est la nouvelle tendance. Tous les nouveaux entraîneurs sont très énergétiques. On ne voit plus d’entraîneur très calme », explique-t-il.

OM : Djellit salue l’énorme mois de septembre et donne son MVP face à l’Ajax !

Le style ne fait pas l’entraîneur !

Pour Nasri, le football moderne accorde trop d’importance à l’attitude visible des coachs. Il rappelle qu’il existe plusieurs façons de gérer un match et qu’un entraîneur posé peut être tout aussi compétent qu’un autre plus expressif.

Ce qui compte, selon lui, ce sont avant tout les résultats. La cohérence du projet de jeu et la capacité à faire progresser l’équipe doivent prendre le pas sur le langage corporel. « Les grands entraîneurs d’aujourd’hui que ce soit Luis Enrique, Pep Guardiola, Mikel Arteta, je les vois tous sur le banc de touche être des affolés », constate l’ancien joueur de Manchester City.

Une mise au point claire de la part de Samir Nasri, qui rappelle qu’il faut d’abord se concentrer sur l’essentiel : le terrain.

3 – L’Ajax se fait dézinguer par la presse néerlandaise après la gifle reçue au Vélodrome face à l’OM !

L’Olympique de Marseille a frappé fort en Ligue des Champions en s’imposant 4-0 face à l’Ajax Amsterdam au Vélodrome. Une victoire éclatante qui fait les affaires des hommes de Roberto De Zerbi et qui plonge le club néerlandais dans une crise de plus en plus profonde. Outre l’ampleur du score, c’est surtout la manière qui fait débat aux Pays-Bas.

Revenu sur le banc de l’Ajax en mai dernier, John Heitinga espérait relancer son équipe après un début de campagne européen raté. Mais sa stratégie offensive et risquée face à l’OM n’a pas convaincu. Consultant pour Ziggo Sport, la légende Marco van Basten n’a pas mâché ses mots. « Pourquoi faut-il mettre autant de pression dès la première minute ? C’est jouer avec les tripes, mais c’est aussi un manque de compréhension », a-t-il lâché, avant de qualifier la tactique de son ancien club de « dramatique ».

Van Basten et Sneijder très critiques envers Heitinga

Même son de cloche du côté de Wesley Sneijder, encore plus virulent. « À 2-0, je les vois encore presser haut. Mais ils ne récupèrent pas le ballon. Une bande d’imbéciles », a-t-il lancé, pointant du doigt l’entêtement tactique de son ancien club.

La presse néerlandaise a également enfoncé le clou. Voetbal International a dénoncé un plan de jeu irréaliste : « John Heitinga voulait être courageux, mais c’était stupide. Le Real Madrid avait battu l’OM avec 43 % de possession, mais pour l’Ajax ce n’est pas envisageable ».

Avec cette défaite, l’Ajax chute encore un peu plus et reste englué dans les profondeurs du classement de la Ligue des Champions. Selon De Telegraaf, l’avenir de John Heitinga est désormais plus qu’incertain. Son choix de maintenir une ligne défensive haute face à un OM redoutable en transition pourrait lui coûter cher.

De son côté, l’Olympique de Marseille signe une soirée parfaite devant son public, confirmant sa solidité européenne et sa montée en puissance. Une victoire qui pourrait compter dans la course à la qualification, mais qui surtout enfonce un peu plus l’Ajax dans ses doutes.